Пригожин визнав, що ЗСУ контролюють південно-західні околиці Бахмуту

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прокоментував інформацію щодо контролю ЗСУ південно-західних околиць Бахмуту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ватажка вагнерівців.

3 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що у Бахмуті Донецької області ситуація умовно стабільна, південно-західні околиці міста залишаються під контролем Сил оборони України.

"Справді є інформація про те, що українські підрозділи перебувають на околицях Бахмуту, де "музиканти" щодня зазнавали втрат, попри те, що там важко закріпитися. Вже є інформація про те, що на цих територіях противник вже виставив спостережні пости. Якщо це так - чекайте наступних кроків", - сказав Пригожин.

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