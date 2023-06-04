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Новини Агресія Росії проти України
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Пригожин визнав, що ЗСУ контролюють південно-західні околиці Бахмуту

бахмут

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прокоментував інформацію щодо контролю ЗСУ південно-західних околиць Бахмуту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ватажка вагнерівців.

3 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що у Бахмуті Донецької області ситуація умовно стабільна, південно-західні околиці міста залишаються під контролем Сил оборони України.

"Справді є інформація про те, що українські підрозділи перебувають на околицях Бахмуту, де "музиканти" щодня зазнавали втрат, попри те, що там важко закріпитися. Вже є інформація про те, що на цих територіях противник вже виставив спостережні пости. Якщо це так - чекайте наступних кроків", - сказав Пригожин.

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Автор: 

Бахмут (1560) ЗСУ (7542) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+15
Це так, біля Літачка так накрили орків, сипалися як таргани. А ще виїзд з міста під контролем ЗСУ, арта накриває позиції ворога регулярно
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04.06.2023 13:41
+11
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04.06.2023 13:59
+8
Тебя сливают, повар. Единственное что тебя спасет от смерти это сдача в плен ЗСУ. Пожизненное всегда лучше чем смертная казнь. Даже порадуешься, увидев из-за решетки как вздернут в петле путлера.
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04.06.2023 13:40
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Яких наступних кроків? Навіщо ЗСУ знов повертатись в руїни, щоби що? Місто в знаходиться в низині...
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04.06.2023 13:37 Відповісти
Бахмут - це Україна, як Крим, Бєлгород, Краснодарський край та інші скоро визволенні українські території!!!
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04.06.2023 16:10 Відповісти
Тебя сливают, повар. Единственное что тебя спасет от смерти это сдача в плен ЗСУ. Пожизненное всегда лучше чем смертная казнь. Даже порадуешься, увидев из-за решетки как вздернут в петле путлера.
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04.06.2023 13:40 Відповісти
У нас в УК нет смертной казни, а повешения и при тов. Сталине не было (хотя реально применялось). Так что сидеть ****** вместе с поваром в одной камере, и можно попробовать угадать, хто из них будет под шконкой.
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04.06.2023 13:53 Відповісти
не позорься кацапская гнида
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04.06.2023 17:22 Відповісти
Мається на увазі, "казнь" (страта ) від своїх же
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04.06.2023 14:21 Відповісти
Не у нас, а в международном криминальном суде. Саддам Хусейн не даст соврать. Его судили не в МКС, но галстучек посмертный он таки примерил.
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04.06.2023 16:06 Відповісти
А в МКС есть? Милошевич вроде как пожизненное получил.
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04.06.2023 20:14 Відповісти
Нет, Милошевич умер до приговора.
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04.06.2023 20:17 Відповісти
Він ще може принести з собою голову путіна, тоді йому це врахується як пом"якшення вироку.
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04.06.2023 15:05 Відповісти
ничего он не принесет он сам по локоть в крови
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04.06.2023 17:23 Відповісти
Це так, біля Літачка так накрили орків, сипалися як таргани. А ще виїзд з міста під контролем ЗСУ, арта накриває позиції ворога регулярно
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04.06.2023 13:41 Відповісти
То есть все так, как говорили в генштабе.
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04.06.2023 13:44 Відповісти
Тоесть Бахмут етот Петух лагерный так и не захватил, положив пол сотни своих орков. Зато быстренько отрапортовал о захвате и сибался
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04.06.2023 13:49 Відповісти
Пол сотни ТЫСЯЧ своих зеков.
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04.06.2023 14:38 Відповісти
это не зеки а русня с паспортом курицы-мутанта чем больше убьем сейчас тем меньше потом придется добивать
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04.06.2023 17:25 Відповісти
Ну как бы 99% процентов захватил, это тупо утверждать, что контроль 1% Бахмута- это не захватил, меньше марафон смотрите
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04.06.2023 15:03 Відповісти
Если в городе идут бои и твоих солдат там регулярно утилизируют - тупо утверждать, что ты что-то там захватил.
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04.06.2023 16:00 Відповісти
захватил это когда пришел в дом и живешь там - а если пришел на развалины то какать придется на кирпичах после каждого прилета
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04.06.2023 17:26 Відповісти
Вони ще з помпою кацапський прапор підняли там.
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04.06.2023 18:06 Відповісти
"Справді є інформація про те, що українські підрозділи перебувають на околицях Бахмута, де музиканти щодня зазнавали втрат, попри те, що там важко закріпитися. Вже є інформація про те, що на цих територіях противник вже виставив наглядові посади Якщо це так - чекайте наступних кроків", - сказав Пригожин.
-------
Мабуть усе ж таки - "виставив пости спостереження".
"Пекельні борошна" від Гуглу
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04.06.2023 13:51 Відповісти
А ще мене МУЗИКАНТИ ошарашили
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04.06.2023 14:05 Відповісти
Він думав, що теж буде поваром на концерті Кобздона?
Навряд - воно буде там дровами. Вічно.
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04.06.2023 13:54 Відповісти
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04.06.2023 13:59 Відповісти
Де таке знайшли, я старувата але щоб так....🙃
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04.06.2023 14:02 Відповісти
Десь на просторах Твітера
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04.06.2023 14:08 Відповісти
Тут повно кацапомовних. Я з одним таким місцевим "авторитетом " тут нещодавно спілкувався і запитував, як можна через майже 1,5 роки повномасштабної війни мати стільки неповаги до себе та інших українців, щоб писати тут свої коментарі кацапською, на шо він почав мені згадувати Конституцію, де не заборонено спілкуватися будь-якою мовою. При цьому назвав мене провокатором ) Тож, виходить-українці, які не спілкуються мовою агресора та терориста-то справжні "біндеровці" і провокатори, а ті, хто досі принципово спілкуються кацапською-це справжні патріоти )
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04.06.2023 14:46 Відповісти
так ты не отвечай ботяра тем кто пишет кацпаском и тут все такие как ты кацапские боты пишут на украинском но у всех питаров русские имена или ники при регистрации
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04.06.2023 17:30 Відповісти
Где и когда, кто-либо на законных основаниях объявил руский язык собственностью кацапни? А не пойти бы им (и вам тоже) наюх? Это первое. Второе, как то даже неудобно и упоминать, но половина всех видео от бойцов ВСУ (тех, которые на фронте воюют, а не на диванах в Коломые) - на руском.
Ну и третье, всякая кацапская мразь очень быстро научилась делать транслейты и валит сюда свое лайно украинской. Так что это вообще не показатель.
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04.06.2023 18:31 Відповісти
Мова ніяк не заважає бійцям на передовій ї*****и кацапів. Та і Мел Гібсон у "Патріот" воював з англійцями на чистій англійській мові ).
Ватність - це не про мову, а про мозок. Як прекрасно розмовляють українською "академік" толочко, сивкович, анілорак et cetera.
А ви займаєтесь снобізмом, по простому випєндрьож
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04.06.2023 16:34 Відповісти
Нічого не зрозумів з Вашого набору дописів, але дуже цікаво.
Із Марсів знаю тільки четверту планету сонячної системи.
Він спілкується на форумі Цензору, а форум це, апріорі не лічноє дєло, а дискусійна платформа.
Терпіти не можу "гаварі на нармальнам язикє"
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04.06.2023 18:26 Відповісти
Ок.
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04.06.2023 18:33 Відповісти
В нашому підрозділі,мова немала значення,зовсім.Але я пінаю троля котрий тут з 14 року,має 100 ніків.І в мене з ним свої стосунки.Зараз зрозуміло?
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04.06.2023 18:31 Відповісти
Якщо так, то я можу тільки підтримати.
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04.06.2023 18:39 Відповісти
специалиста по коричневым линиям и черкашам ******** женя непригожина - пишется с маленькой буквы.
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04.06.2023 14:42 Відповісти
Господи, якщо це правда, дякую тобі, будь ласка, бережи наших захисників!
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04.06.2023 14:48 Відповісти
Що - правда? Це що якесь диво, чи якась перемога, чи якась військова необхідність у цьому є?
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04.06.2023 15:24 Відповісти
А ти вважаєш, що немає військової необхідності орків в Бахмуті перемалувати?
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04.06.2023 16:04 Відповісти
Я вважаю що військова необхідність саме у перемелюванні ворога, а не у пісянні окропом на слова гобліна.
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04.06.2023 16:33 Відповісти
Думаете нет? Надо отойти до Славянска? Или до Днепра? А может сразу до Карпат?
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04.06.2023 18:34 Відповісти
Я вважаю що слова Гобліна це не перемога, і не диво, і не привід для шмарклів.
Де в мене написано про "відійти"?
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04.06.2023 18:52 Відповісти
 
 