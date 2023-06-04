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Пригожин визнав, що ЗСУ контролюють південно-західні околиці Бахмуту
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прокоментував інформацію щодо контролю ЗСУ південно-західних околиць Бахмуту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ватажка вагнерівців.
3 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що у Бахмуті Донецької області ситуація умовно стабільна, південно-західні околиці міста залишаються під контролем Сил оборони України.
"Справді є інформація про те, що українські підрозділи перебувають на околицях Бахмуту, де "музиканти" щодня зазнавали втрат, попри те, що там важко закріпитися. Вже є інформація про те, що на цих територіях противник вже виставив спостережні пости. Якщо це так - чекайте наступних кроків", - сказав Пригожин.
Топ коментарі
+15 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар04.06.2023 13:41
+11 Максім ХОЙ #398010
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+8 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар04.06.2023 13:40
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Мабуть усе ж таки - "виставив пости спостереження".
"Пекельні борошна" від Гуглу
Навряд - воно буде там дровами. Вічно.
Ну и третье, всякая кацапская мразь очень быстро научилась делать транслейты и валит сюда свое лайно украинской. Так что это вообще не показатель.
Ватність - це не про мову, а про мозок. Як прекрасно розмовляють українською "академік" толочко, сивкович, анілорак et cetera.
А ви займаєтесь снобізмом, по простому випєндрьож
Із Марсів знаю тільки четверту планету сонячної системи.
Він спілкується на форумі Цензору, а форум це, апріорі не лічноє дєло, а дискусійна платформа.
Терпіти не можу "гаварі на нармальнам язикє"
непригожин а- пишется с маленькой буквы.
Де в мене написано про "відійти"?