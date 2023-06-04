В окупованому Маріуполі загарбники відмовляються розміновувати будинки, - Андрющенко
Мешканцям окупованого міста самотужки виносять з квартир вибухонебезпечні предмети.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"МНС Росії просто відмовляється проводити розмінування цивільних об’єктів. В підсумку маріупольці самостійно на свій страх і ризик "розміновують" квартири від снарядів російських танків", - написав він.
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Тульман Шупельпельц #551506
показати весь коментар04.06.2023 15:37 Відповісти Мені подобається 0
Прощай немытая раССея
показати весь коментар04.06.2023 15:15 Відповісти Мені подобається 1
Тульман Шупельпельц #551506
показати весь коментар04.06.2023 15:33 Відповісти Мені подобається 0
Прощай немытая раССея
показати весь коментар04.06.2023 15:37 Відповісти Мені подобається 0
Тульман Шупельпельц #551506
показати весь коментар04.06.2023 16:45 Відповісти Мені подобається 0
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