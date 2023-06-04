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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованому Маріуполі загарбники відмовляються розміновувати будинки, - Андрющенко

маріуполь

Мешканцям окупованого міста самотужки виносять з квартир вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"МНС Росії просто відмовляється проводити розмінування цивільних об’єктів. В підсумку маріупольці самостійно на свій страх і ризик "розміновують" квартири від снарядів російських танків", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До 100 окупантів ліквідовано під Маріуполем внаслідок прильоту по ворожій базі, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3228) окупація (6685) Андрющенко Петро (694)


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І що такого смішного ви побачили в його призвиську? Людина на свому місці робе все що може за для перемоги. Набагато більше ніж наш зрадник мер
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04.06.2023 15:37 Відповісти
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04.06.2023 15:15 Відповісти
Ну не готував він область, але він не здався і робить все задля перемоги. Війна триває, а ви замість того щоб зосередитися цілком на перемозі ворога, займаєтесь пошуком винуватців. ЗСУ без нашої допомоги самі ворога не здолають і без нашої єдності. Що зараз для вас важливіше? Перемогти и будувати вільну нову країну, або шукати винуватців поки нас не знищать кацапи?
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04.06.2023 15:33 Відповісти
Я правильно розумію, що не треба було чіпати сторожа лікарні, який зачинив двері під час обстрілу, бо зараз не до того і потрібно зосередитися на іншому?...
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04.06.2023 15:37 Відповісти
Я правильно розумію, що ви принесли зовсім іншу історію сюди, де їй не місце. Причому двічи.
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04.06.2023 16:45 Відповісти
 
 