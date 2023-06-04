В окупованому Маріуполі загарбники відмовляються розміновувати будинки, - Андрющенко

Мешканцям окупованого міста самотужки виносять з квартир вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"МНС Росії просто відмовляється проводити розмінування цивільних об’єктів. В підсумку маріупольці самостійно на свій страх і ризик "розміновують" квартири від снарядів російських танків", - написав він.

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