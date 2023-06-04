Вдень на Полтавщині чудово відпрацювала ППО. Влучань не зафіксовано, - ОВА

Вдень 4 червня понад 2 годин тривала повітряна тривога на Полтавщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської області Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"В області чудово відпрацювала ППО. Влучань не зафіксовано. Дякуємо силам ППО та ЗСУ! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць наразі не зазначається.

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