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Новини Війна
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Вдень на Полтавщині чудово відпрацювала ППО. Влучань не зафіксовано, - ОВА

ппо

Вдень 4 червня понад 2 годин тривала повітряна тривога на Полтавщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської області Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"В області чудово відпрацювала ППО. Влучань не зафіксовано. Дякуємо силам ППО та ЗСУ! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць наразі не зазначається.

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Автор: 

ППО (3184) Полтавська область (1105)


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04.06.2023 16:01 Відповісти
Зараз вилізе Ігнат , це спростує , і розкаже як кацапи знищили 25 аеродромів , одною ракетою .
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04.06.2023 16:03 Відповісти
А я ще гадав - що воно гуркотить?
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04.06.2023 16:10 Відповісти
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04.06.2023 16:14 Відповісти
 
 