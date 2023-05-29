Над Полтавщиною сили ППО збили 2 ракети та БпЛА, - ОВА
Вночі ворог атакував Україну дронами та ракетами. У Полтавській області працювала ППО.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Звуки, які могли чути вночі, – робота ППО. В небі над нашою областю протиповітряна оборона збила дві ракети й БпЛА. Станом на ранок повідомлень про руйнування не надходило", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними генштабу сили ППО цієї ночі знищили 37 крилатих ракет, 29 "Шахедів" та розвідувальний БпЛА.
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