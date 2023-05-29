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Над Полтавщиною сили ППО збили 2 ракети та БпЛА, - ОВА

ппо

Вночі ворог атакував Україну дронами та ракетами. У Полтавській області працювала ППО.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Звуки, які могли чути вночі, – робота ППО. В небі над нашою областю протиповітряна оборона збила дві ракети й БпЛА. Станом на ранок повідомлень про руйнування не надходило", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними генштабу сили ППО цієї ночі знищили 37 крилатих ракет, 29 "Шахедів" та розвідувальний БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час нічної атаки над Миколаївщиною та Одещиною знищено 4 ворожі "Шахеди", - ОК "Південь"

Автор: 

ППО (3169) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1102)


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Його розбомбили вщент ще рік тому, ти запізнився))
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29.05.2023 09:24 Відповісти
нпз зруйнований, на його місці - руїни.
шо тобі ше треба знати про цей об'єкт?
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29.05.2023 09:26 Відповісти
Зрозуміло. Тобто, в листопаді минулого року СБУ робило обшук руїн в справі про ухилення від сплати акцизного збору за 22-й рік? Розбомблений вщент завод ще мав щось і виплачувати? Круто...
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29.05.2023 09:40 Відповісти
👍)
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29.05.2023 09:31 Відповісти
 
 