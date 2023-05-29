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Новини Війна
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Знищено 37 крилатих ракет, 29 "Шахедів" та розвідувальний БпЛА, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА

Цієї ночі російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.

З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього - 35 ударних дронів.

"Протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід", - йдеться у повідомленні.

Знищено 37 крилатих ракет, 29 Шахедів та розвідувальний БпЛА, - Генштаб 01
Знищено 37 крилатих ракет, 29 Шахедів та розвідувальний БпЛА, - Генштаб 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв Очаків та 2 громади на Миколаївщині, - ОВА

За даними Генштабу, силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:

- 37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

- 29 ударних БпЛА Shahed-136/131;

- 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Як повідомлялося, вночі 29 травня о 0:40 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.

Зранку начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей. Унаслідок падіння уламків у Подільському районі Києва пробило дах житлового будинку.

У Хмельницькій області вночі 29 травня пролунали вибухи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уламками дрона пошкоджено портову інфраструктуру в Одесі, - ОК "Південь"

Автор: 

Генштаб ЗС (6537) крилаті ракети (1071) обстріл (28357) знищення (7190) дрони (4656)


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Топ коментарі
+29
Слава ЗСУ! Горіть в пеклі москалі!.
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29.05.2023 08:44
+28
Ми відповідати не можемо, бо нарід 73% побажав всі гроші витратити разом із Голобородько на дороги. Сьогодні немає ні доріг, ні ракет. Але головне відвернути увагу від Володіних проколів і сказати, що то злі американці не дозволяють своїми ракети бити по росії.
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29.05.2023 08:57
+27
Дорогенькі ППОшники, респект - вам, шана й подяка. Бережіться. Хай вам щастить.
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29.05.2023 08:50
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Слава ЗСУ! Горіть в пеклі москалі!.
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29.05.2023 08:44 Відповісти
Супер результат.Але Ізраїль не тільки збиває,а й відповідає в місця пусків.
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29.05.2023 08:47 Відповісти
Прийде час і Україна не тільки збиватиме, але і профілактику таких обстрілів проводитиме.
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29.05.2023 08:49 Відповісти
Ми відповідати не можемо, бо нарід 73% побажав всі гроші витратити разом із Голобородько на дороги. Сьогодні немає ні доріг, ні ракет. Але головне відвернути увагу від Володіних проколів і сказати, що то злі американці не дозволяють своїми ракети бити по росії.
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29.05.2023 08:57 Відповісти
Я вже не кажу по рашці,хоча би такий же залп якимось ракетами по окупованих територіях((37 ракет,50 безпілотників,ну невже нема цілей,навіть якщо це якась електропідстанція((Чи це з серіалу"там наші люди","перестаньте стріляти,"захід нам поможе відбудувати"(((
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29.05.2023 09:06 Відповісти
"Я вже не кажу по рашці,хоча би такий же залп якимось ракетами по окупованих територіях((37 ракет,50 безпілотників,ну невже нема цілей,навіть якщо це якась електропідстанція"
Ми-не кацапи. Нам немає сенсу так само безглуздо витрачати цінні та дефіцитні для нас ракети по трансформаторах та житлових будинках тимчасово окупованих українських територій. Наші ракети літають туди, куди набагато потрібніше-по місцях рошташування орків, техніки, штабах, складах зброї та палива.
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29.05.2023 09:31 Відповісти
Подивися на мапу-звідки обстрілюють Ізраїль, а потім-звідки злітають і запускають крилаті ракети ті стратегічні кацапські корита, і порівняй відстані.
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29.05.2023 09:13 Відповісти
Мені навіть на карту дивитися не треба,бо по пам'яті знаю про відстані.Але ж як кажу,хоч би рівноцінним залпом по окупованих територіях.
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29.05.2023 10:51 Відповісти
Президент Ізраїлю надав докази застосування іранських дронів в Україні.

Герцог продемонстрував зображення дронів-камікадзе Shahed-136, підготовлених до запуску під час військових навчань в Ірані в грудні 2021 року. На іншій фотографії - такий самий тип безпілотника, збитого під час війни в Україні.

Попри заперечення Ірану фотографії корпусу і моторів збитих в Україні дронів доводять, що Іран продає свої безпілотники Росії для війни проти України, сказав президент Ізраїлю.

Представляючи фото Shahed-136, презентованого в Ірані в грудні 2021 року, Герцог запропонував подивитися на хвіст і крила дрону. І порівняти його зі знайденими залишками дронів в Україні. "Це точно такий же продукт, замаскований літерами кирилиці. Але навіть шрифт такий самий", - сказав Герцог.
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29.05.2023 09:30 Відповісти
Дорогенькі ППОшники, респект - вам, шана й подяка. Бережіться. Хай вам щастить.
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29.05.2023 08:50 Відповісти
А могли вмісто ракет хліб і ковбасу вироботи і накормити голодних ..Так ні нехай російські пенсіонери жруть лайно із сміттєбаків і просрочку ...
300 років знущань з українців і тепер .А потом вилізе і заскігле - " мишебратья славянє" ..Та ні підари нам не браття .
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29.05.2023 09:01 Відповісти
Орки? Работать? Да там площадь нетронутых территорий хоть жопой жуй, залежей полезных ископаемых на сотни лет производства, а живут хуже бесправных свиней в хлеву, но зато везде лезут с оружием насаждать свой "русский мир", ушлепки.
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29.05.2023 09:19 Відповісти
Вот даже интересно, а на хрена эти моцковские угрёбки каждую ночь запускают по 40 крылатых ракет, стоимостью 6 миллионов долларов каждая, если украинская ПВО уже сбивает практически все 100 % этих аналоговнетных ракет?

Это что, такая рюцкая народная игра в подкидного дурака?
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29.05.2023 11:06 Відповісти
Глупый вопрос. Наши не сбивают 100%, есть попадания, например сегодня 1 ракета попала и 6 шахедов попали. Причем ракета попала по аэродрому в Хмельницкосм минус 5 летательных аппаратов - Недавно был прилёт по трансформаторной подстанции и тд. Плюс таким образом рашка держит в напряжении ПВО. Мы ведь тоже расходуем ракеты на перехват ихних ракет.
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29.05.2023 14:16 Відповісти
А де там любитель амур де труа, который рассказывал, что у лаптеногих ракеты закончились
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29.05.2023 09:05 Відповісти
на пляже в Израиле
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29.05.2023 09:25 Відповісти
Буданов в Израиле?
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29.05.2023 15:44 Відповісти
ДЯКУЮ,за мій спокій! СЛАВА ЗСУ !!!
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29.05.2023 09:08 Відповісти
"Джордж", тебе вже приспали як собаку зі сказом?!
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29.05.2023 09:53 Відповісти
Воістину - дебільному роду нема переводу . !! Коли вже касьяшка навчиться - жувати , замість 3.14здіти . !? Скільки можна годувати кацапських пропагандонів ? І як не набридає .?
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29.05.2023 09:28 Відповісти
Касьянов: Порошенко - олігарх, і він йшов до влади захищати свої інтереси
https://www.radiosvoboda.org/a/28508848.html

Касьянов: С Порошенко следует начать
Найдётся тысяча причин, чтобы его посадить. Хищения в особо крупных размерах, коррупция, неуплата налогов, невыполнение обязанностей главнокомандующего, сговор с врагом, нарушение Конституции, предательство, мародёрство…

https://antikor.com.ua/ru/articles/388269-kasjjanov_s_poroshenko_sleduet_nachatj

Кто-то что-то попутал и "приклеил" Касьянова не к тому презу.
Касьянов ненавидит Пороха
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29.05.2023 10:34 Відповісти
Та я чудово знаю хто такий касьяшка , і знаю про його відношення до Порошенка . Мова не про це . То пише руснявий дебіл , який поняття не має про наші внутрішньополітичні розбірки , і мені на те чхати .
Тут мова про те що зрадойоб Йура дістав вже своїм постійним - підіграванням кацапні . Про те що він піднімає їх моральний дух , ставлячи під сумнів роботу української ППО і правдивість заяв нашого Генштабу . Вони тепер розносять по своїх соцмережах те що мовляв - братья , нє падайтє духом , нє вєрьтє хахлам , ані врут , на самам дєлє - путєн маладєц і фсьо ідьот па плану , всє ракєти паражають цєлі , Украіне скоро канєц ,, і як підтвердження цього приводять дописи касьяшки ,, мовляв - вот адін із самих отпєтих украінскіх біндєровцев , сам про ето открито гаваріт .
 Я навів цей пост Касьяшки - як яскравий приклад - корисного ідіота . Невже воно мля.. не розуміє що можна писати , де слід - прикусити язика ? І що - його читають не лише українці .
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29.05.2023 11:32 Відповісти
Слава ППО! Слава українському Воїну
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29.05.2023 09:32 Відповісти
Ракет лишилось на 2-3 залпи???😾😾😾
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29.05.2023 09:43 Відповісти
Що не кажіть, але у травні загальна кількість ракет що були використані у атаках по Україні значно перевищила озвучену "експертами" кількість що за їх висновками виробляється зараз на Московії (т.з. "роССії") на протязі місяця. Тож або ці припущення нібито "знавців" є невідповідними, або Москва пішла ва-банк без огляду на наслідки із спорожнення стратегічних запасів наближаючись до можливої небоєздатності у майбутньому!!!
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29.05.2023 09:43 Відповісти
ми про "небоєздатність у найближчому майбутньому" чуємо вже понад рік.
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29.05.2023 09:47 Відповісти
А цього не має, чи армія Московії (т.з "роССії") яка спочатку майже миттєво зайшла на сотні км в Україну зараз не чепляється за кожен метр?! Бо може рашисти не зробили "жест доброї волі" з півночі нашої країни, Херсонщини та з під Харкова, не покинула й на сході раніше захоплені Ізюм, Лиман.... А може кораблі ЧіФи продовжують підходити до узбережжя Одещини, чи то ховаються за Керченським півостровом та у бухті Севастополя?! ОТОЖ! ДАЛІ БУДЕ!
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29.05.2023 10:00 Відповісти
на сьогодні ворог контролює 20% нашої території, тож наразі ми ще в програші.
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29.05.2023 10:08 Відповісти
Коли йде гра, будь яка, хоч у футбол, хоч у хокей....., але найбільш показово у шахи, кожна зі сторін має втрати, але чомусь переможець ОДИН, і визнається він наприкінці бою. Навіть у боксі ти можеш програвати по очках, але якщо відправив суперника у нокаут то все інше не має значення. Нагадаю і те, як проходили УСІ війни, коли загарбник захоплював частину території іншої країни, і кожне навіть ЧАСТКОВЕ звільнення від окупанта території жертви нападу визнавалось проміжною перемогою над окупантом. Тож не треба щось домислювати й викручувати, та й бій не завершився, але ознаки втоми у агресора наявні. А фрази рашистів типу "ми ще не починали", або "ми повільно воюємо тому що ми когось там бережемо" визивають відвертий сміх!
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29.05.2023 10:26 Відповісти
Поки що то тільки слова. А що за словами? Русня серійно клепає ракети дрони, та й іншу зброю, а ми - ні. Як вигравати будемо - відосіками?
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29.05.2023 10:31 Відповісти
А при Пороху контролювала 7%
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29.05.2023 10:36 Відповісти
При Порошенко не було дурнуватих відведень українських військ з облаштованих окопів і бліндажів.
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30.05.2023 10:43 Відповісти
******* дії рашистів нагадують драку дітей, коли той хто спочатку першим кинувся у бій впевнений у своїй силі відчуваючи поразку та втративши контроль над бійкою починає просто "місити повітря" на всі боки з останніх сил сподіваючи хоч якось завдати шкоди супернику аби вийти переможцем. Таке можливо побачити навіть на ринзі у боксерів. Тож в України не просто шанс таки перемогти роССійсько-нацистських окупантів, а є ознаки того, що це невідворотньо, необхідно лише не втрачати контроль і використовувати свої сили на короткі, обмірковані, чіткі і влучні удари кожен раз коли у ворога відкриваються вразливі місця в обороні. Успіхів ЗСУ!!!
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29.05.2023 10:17 Відповісти
це буде продовжуватись ВІЧНО....
сша посрати.... єс посрати..... зелений взагалі з самого початку був маніпуляціями і брехнаю приведений до влади, щоб здати якнайбільше української землі мосКАЛям..... так і живемо.....
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29.05.2023 10:49 Відповісти
А може й так, що це не Шахед назвали Геранню, а Герань Шахедом.
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29.05.2023 11:45 Відповісти


https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 29.‎05.‎2023

Анексія Білорусі означає дві важливі речі - по-перше - Росія наблизилась до кордонів НАТО впритул, по-друге - НАТО наблизилось до кордонів Росії впритул. Головне питання - чию сторону прийме Україна ? Нейтралітет з Росією чи альянс з НАТО ? І це питання не риторичне. За потоком слів про інтеграцію в НАТО керівництво України свідомо працює на гальмування і припинення цієї інтеграції, розкрадаючи кошти бюджету і запускаючи тіньові схеми використання допомоги. В один прекрасний момент ви почуєте - "Ми просили, але нам не дали і потрібно миритись.
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29.05.2023 11:59 Відповісти
 
 