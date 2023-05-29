Знищено 37 крилатих ракет, 29 "Шахедів" та розвідувальний БпЛА, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА
Цієї ночі російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.
З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього - 35 ударних дронів.
"Протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:
- 37 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 29 ударних БпЛА Shahed-136/131;
- 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Як повідомлялося, вночі 29 травня о 0:40 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.
Зранку начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей. Унаслідок падіння уламків у Подільському районі Києва пробило дах житлового будинку.
У Хмельницькій області вночі 29 травня пролунали вибухи.
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Ми-не кацапи. Нам немає сенсу так само безглуздо витрачати цінні та дефіцитні для нас ракети по трансформаторах та житлових будинках тимчасово окупованих українських територій. Наші ракети літають туди, куди набагато потрібніше-по місцях рошташування орків, техніки, штабах, складах зброї та палива.
Герцог продемонстрував зображення дронів-камікадзе Shahed-136, підготовлених до запуску під час військових навчань в Ірані в грудні 2021 року. На іншій фотографії - такий самий тип безпілотника, збитого під час війни в Україні.
Попри заперечення Ірану фотографії корпусу і моторів збитих в Україні дронів доводять, що Іран продає свої безпілотники Росії для війни проти України, сказав президент Ізраїлю.
Представляючи фото Shahed-136, презентованого в Ірані в грудні 2021 року, Герцог запропонував подивитися на хвіст і крила дрону. І порівняти його зі знайденими залишками дронів в Україні. "Це точно такий же продукт, замаскований літерами кирилиці. Але навіть шрифт такий самий", - сказав Герцог.
300 років знущань з українців і тепер .А потом вилізе і заскігле - " мишебратья славянє" ..Та ні підари нам не браття .
Это что, такая рюцкая народная игра в подкидного дурака?
https://www.radiosvoboda.org/a/28508848.html
Касьянов: С Порошенко следует начать
Найдётся тысяча причин, чтобы его посадить. Хищения в особо крупных размерах, коррупция, неуплата налогов, невыполнение обязанностей главнокомандующего, сговор с врагом, нарушение Конституции, предательство, мародёрство…
https://antikor.com.ua/ru/articles/388269-kasjjanov_s_poroshenko_sleduet_nachatj
Кто-то что-то попутал и "приклеил" Касьянова не к тому презу.
Касьянов ненавидит Пороха
Тут мова про те що зрадойоб Йура дістав вже своїм постійним - підіграванням кацапні . Про те що він піднімає їх моральний дух , ставлячи під сумнів роботу української ППО і правдивість заяв нашого Генштабу . Вони тепер розносять по своїх соцмережах те що мовляв - братья , нє падайтє духом , нє вєрьтє хахлам , ані врут , на самам дєлє - путєн маладєц і фсьо ідьот па плану , всє ракєти паражають цєлі , Украіне скоро канєц ,, і як підтвердження цього приводять дописи касьяшки ,, мовляв - вот адін із самих отпєтих украінскіх біндєровцев , сам про ето открито гаваріт .
Я навів цей пост Касьяшки - як яскравий приклад - корисного ідіота . Невже воно мля.. не розуміє що можна писати , де слід - прикусити язика ? І що - його читають не лише українці .
сша посрати.... єс посрати..... зелений взагалі з самого початку був маніпуляціями і брехнаю приведений до влади, щоб здати якнайбільше української землі мосКАЛям..... так і живемо.....
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 29.05.2023
Анексія Білорусі означає дві важливі речі - по-перше - Росія наблизилась до кордонів НАТО впритул, по-друге - НАТО наблизилось до кордонів Росії впритул. Головне питання - чию сторону прийме Україна ? Нейтралітет з Росією чи альянс з НАТО ? І це питання не риторичне. За потоком слів про інтеграцію в НАТО керівництво України свідомо працює на гальмування і припинення цієї інтеграції, розкрадаючи кошти бюджету і запускаючи тіньові схеми використання допомоги. В один прекрасний момент ви почуєте - "Ми просили, але нам не дали і потрібно миритись.