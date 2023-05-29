Ворог обстріляв Очаків та 2 громади на Миколаївщині, - ОВА

Під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136". Три з них знищено в небі над Миколаївщиною.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Вчора, 28 травня, о 10:53 ворожого обстрілу зазнало м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого відбулося займання на відкритій території берегової лінії. Постраждалих немає.

Також вчора, 28 травня, з 11:07 та 12:48 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Ввечері, 28 травня, о 18:15 зафіксовано ворожий обстріл по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

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За інформацією Кіма, зранку, 29 травня, о 05:15 ворог завдавав ударів за межами населеного пункту Снігурівської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Як повідомлялося, вночі 29 травня о 0:40 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.

Зранку начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей. Унаслідок падіння уламків у Подільському районі Києва пробило дах житлового будинку.

У Хмельницькій області вночі 29 травня пролунали вибухи.