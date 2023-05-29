Унаслідок падіння уламків у Подільському районі Києва пробило дах житлового будинку, - КМВА. ВІДЕО+ФОТО

Вночі 29 травня окупанти вчергове атакували Київ дронами на ракетами.

Про це повідомляє КМВА, передає Цензор.НЕТ.

"В результаті падіння уламків в Подільському р-ні пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою міський голова Києва Віталій Кличко повідомив:

"Ще одна складна ніч для столиці. Але, завдяки професійності наших захисників, внаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих".

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