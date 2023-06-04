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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Польські добровольці забезпечують конвоювання полонених, військову та медичну логістику, але виключно на території України, - РДК

рдк

Російський добровольчий корпус заявляє, що бійці Польського добровольчого корпусу забезпечують конвоювання полонених, військову та медичну логістику, але тільки в межах державного кордону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал РДК. 

Наші побратими з Польщі справді не перший місяць воюють із нами пліч-о-пліч за свободу і незалежність України. Ми вже встигли провести спільно низку операцій на Оріхівському та Запорізькому і Бахмутському напрямках. Хлопці чудово проявили себе і показали високий рівень мотивації та підготовки. Стосовно бойових дій на території Російської Федерації, бійці ПДК забезпечують конвоювання полонених, військову та медичну логістику, але тільки в межах державного кордону України", - йдеться в дописі.

У РДК додали, що вдячні Польському Добровольчому Корпусу "за їхній за неоціненний внесок у спільну справу" та зазначили, що "завжди включають їх у планування" і "діляться з ними трофеями".

Також читайте: Україна готова надати гуманітарний коридор для росіян, які хочуть вийти з Бєлгородської області РФ, - ОП

Нагадаємо, Польський добровольчий корпус заявив, що спільно з РДК та легіоном здійснював рейд на території Росії (КПП "Грайворон") 22 травня.

добровольці (918) Бєлгород (504) РДК (66)


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Топ коментарі
+33
Кремль втратив повний контроль над чотирма населеними пунктами. Влада перейшла до рук російських визволителів з РДК та Легіону.
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04.06.2023 16:20
+29
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04.06.2023 16:32
+20
Ета билі атряди мєснай самаабарони! А самаучітіль польскага можна купіть в любом кніжнам махазінє
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04.06.2023 16:20
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#ЇхТамНєт..
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04.06.2023 16:18 Відповісти
Хто всьо уZZкіє учітєля польського їзика
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04.06.2023 16:23 Відповісти
Нєх жиє Білгородська нар. республіка - коронні креси Речі Посполитої 😂

Родові володіння царя Владислава, між іншим 😂
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04.06.2023 17:24 Відповісти
Шведа доречі.
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04.06.2023 18:27 Відповісти
Є, це ті поляки яких Іван Сусанін завів в непрохідні білогородські болота.
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04.06.2023 17:04 Відповісти
Нас паки бьют

И паки

Поляки и казаки

А мы сидим как раки

Горюем на мели

А.Толстой
"История государства расейского"
Глава про Смуту 😂
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04.06.2023 17:19 Відповісти
РДК, ум есть?!

Нах выкладывать в сети чем заниматься поляки в Украине?

Вы еще и фотки с их адресами выложите!

Идет кровавая Война с жестоким и коварным врагом, а тут «детский сад»какой то…
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05.06.2023 02:01 Відповісти
Кремль втратив повний контроль над чотирма населеними пунктами. Влада перейшла до рук російських визволителів з РДК та Легіону.
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04.06.2023 16:20 Відповісти
На цій карті ПДК на території рашки
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04.06.2023 16:56 Відповісти
Нащадки царя Владислава IV можуть заявити про права на царську корону 😂
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04.06.2023 17:21 Відповісти
А ще польські добровольці відкрили воєнторг де продається БТР, БМП.....
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04.06.2023 16:20 Відповісти
Ета билі атряди мєснай самаабарони! А самаучітіль польскага можна купіть в любом кніжнам махазінє
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04.06.2023 16:20 Відповісти
Такі да, такі нет!!!
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04.06.2023 16:22 Відповісти
Та достатньо там польської діаспори, що зазнала сталінських і комуняцьких репресій. Вони тільки і чекали початку визвольної війни.
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04.06.2023 16:26 Відповісти
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04.06.2023 16:32 Відповісти
Ще потрібно добавити що єті мірниє шахтєри і трактарісти ведут нєравную барьбу с масковскай хунтай і узурпатарамі власті каторіє угнєтают насілєніє рф і вєдут вайну с белгарадской народнай рєспублікай.
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04.06.2023 16:49 Відповісти
Говорят что там и автоматы продают с патронами, и гранатомёты, кто-то сам видел.. )
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04.06.2023 16:58 Відповісти
та да, было видео со взломанного оружейного магазина в Шебекино с пустыми витринами, даже патронов никаких на полу не осталось, всё собрали.
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04.06.2023 17:03 Відповісти
С прошлава фєвраля угрюма смотріт на разложениє на сталє карти с разнацвєтнимі нарісованимі стрєлкамі гєнєрал Гєрасімав. І толька в глубінє напаказ глупа випучєних глаз спрятана горькая абіда , смєшанная с нєнавістю, на дуракоф, каториє нє паслушалісь ні єво тайних дакладав , ні аткравєній в атчяянії посланнаво к широкай публікє Хадарьонка...
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04.06.2023 16:34 Відповісти
А шо там с ******, по плану здох, 100500 отреагировал?
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04.06.2023 16:36 Відповісти
як же приємно дивитися коли кацапам плятять їх же монетою,типу "ІХТАМНЄТИ" "ЗЕЛЬОНИЄ ЧЄЛОВЄЧКІ") прям душа радіє
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04.06.2023 16:38 Відповісти
А що говорить РДК стосовно зброї західного виробництва, яке опинилося на території росіі і було захоплено російськими військами?
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04.06.2023 16:39 Відповісти
хамери?
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04.06.2023 17:04 Відповісти
https://focus.ua/uk/*******-novosti/570505-peredali-********-rdk-ta-lsr-u-byelgorodskij-oblasti-vikoristovuvali-zahidnu-tehniku-wp https://focus.ua/uk/*******-novosti/570505-peredali-********-rdk-ta-lsr-u-byelgorodskij-oblasti-vikoristovuvali-zahidnu-tehniku-wp

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04.06.2023 17:15 Відповісти
хай алєкси, джони та самуелі з WP потроху знов звикають, а то ці шакали пера забули скільки техніки було захоплено в Іраку, я вже не кажу про грандіозний підгон талібам. Чи думаєте із за цих мрапів нам літаків не дадуть? Хай ******* у своєму таблоїді, вони цим собі на їжу заробляють.
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04.06.2023 17:32 Відповісти
Ты читал что сам выложил? Там нет ни слова про то что захвачено что то войсками *********,а есть какие то мнение неназванных ,,американских,, чиновников. Что за чиновники,что за мнение? Из этой статейки торчат лапти и фофудья.
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04.06.2023 17:39 Відповісти
WP...
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04.06.2023 17:45 Відповісти
Це ті хамери, яких засмоктало вибуховою хвилею у воронку від бомби косорукого рашиського пілота? 😂
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04.06.2023 17:28 Відповісти
там кацапська резидентура доплачує внєштатнікам з WP, а вони по заклепкам визначають, де був американський мрап, а де польській.
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04.06.2023 17:37 Відповісти
Пора им уже сопровождать полк Калиновского в гости к больному батьке.
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04.06.2023 16:44 Відповісти
Де Ми кажем, там і роблять.. так само як і ви..
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04.06.2023 16:53 Відповісти
особеннотыкажешь...
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04.06.2023 16:59 Відповісти
раша-быдло , встречайте в белгородскую область пришли ,,вежливые люди,, точно так как это было в крыму
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04.06.2023 18:14 Відповісти
Що там у Пшебекіно?
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04.06.2023 18:26 Відповісти
 
 