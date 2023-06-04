Польські добровольці забезпечують конвоювання полонених, військову та медичну логістику, але виключно на території України, - РДК
Російський добровольчий корпус заявляє, що бійці Польського добровольчого корпусу забезпечують конвоювання полонених, військову та медичну логістику, але тільки в межах державного кордону України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал РДК.
Наші побратими з Польщі справді не перший місяць воюють із нами пліч-о-пліч за свободу і незалежність України. Ми вже встигли провести спільно низку операцій на Оріхівському та Запорізькому і Бахмутському напрямках. Хлопці чудово проявили себе і показали високий рівень мотивації та підготовки. Стосовно бойових дій на території Російської Федерації, бійці ПДК забезпечують конвоювання полонених, військову та медичну логістику, але тільки в межах державного кордону України", - йдеться в дописі.
У РДК додали, що вдячні Польському Добровольчому Корпусу "за їхній за неоціненний внесок у спільну справу" та зазначили, що "завжди включають їх у планування" і "діляться з ними трофеями".
Нагадаємо, Польський добровольчий корпус заявив, що спільно з РДК та легіоном здійснював рейд на території Росії (КПП "Грайворон") 22 травня.
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Родові володіння царя Владислава, між іншим 😂
И паки
Поляки и казаки
А мы сидим как раки
Горюем на мели
А.Толстой
"История государства расейского"
Глава про Смуту 😂
Нах выкладывать в сети чем заниматься поляки в Украине?
Вы еще и фотки с их адресами выложите!
Идет кровавая Война с жестоким и коварным врагом, а тут «детский сад»какой то…