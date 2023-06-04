Польський добровольчий корпус спільно з РДК та Легіоном "Свобода Росії" здійснював рейд на території Росії. ВIДЕО

Багаторічні фантазії російської пропаганди про "польських найманців" стали реальністю. Польський добровольчий корпус заявив, що спільно з РДК та легіоном здійснював рейд на території Росії (КПП "Грайворон") 22 травня.

Відповідне відео опубліковано у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

"Нам всі ставлять одне питання, чи брали ми участь в операції на території Білгородської області... Відповідь однозначна, Звичайно! Нас пов’язують не лише узи братерства по зброї, а й особиста дружба. Перша штурмова група Корпусу вступила в дію. Усі вони повернулися цілими та неушкодженими. Поставлене завдання було успішно виконано. Можна сказати, що ми першими разом з однією з бойових груп РДК дійшли до пункту призначення", - повідомили бійці.

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