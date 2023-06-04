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Польський добровольчий корпус спільно з РДК та Легіоном "Свобода Росії" здійснював рейд на території Росії. ВIДЕО

Багаторічні фантазії російської пропаганди про "польських найманців" стали реальністю. Польський добровольчий корпус заявив, що спільно з РДК та легіоном здійснював рейд на території Росії (КПП "Грайворон") 22 травня.

Відповідне відео опубліковано у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

"Нам всі ставлять одне питання, чи брали ми участь в операції на території Білгородської області... Відповідь однозначна, Звичайно! Нас пов’язують не лише узи братерства по зброї, а й особиста дружба. Перша штурмова група Корпусу вступила в дію. Усі вони повернулися цілими та неушкодженими. Поставлене завдання було успішно виконано. Можна сказати, що ми першими разом з однією з бойових груп РДК дійшли до пункту призначення", - повідомили бійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці Легіону "Свобода Росії" продовжують бої з армією РФ у Бєлгородській області. ВIДЕО

Автор: 

Польща (8500) РДК (66) Легіон Свобода Росії (61)


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Топ коментарі
+46
Можу тільки пофантазувати ,яка реакція була місцевих,коли польську мову почули? НАТО в Бєлгороді...
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04.06.2023 14:17
+42
Спасибі усім нашим Союзникам ! Слава Союзникам !!!
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04.06.2023 14:15
+35
Це їм поляки січневого повстання не пробачили. А є ще розстріл польських офіцерів, вбивство в авіакатастрофі польської еліті, та що там, багато є всього. За все відповісте, козломорді!
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04.06.2023 14:22
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Кацапи боялися НАТО під своїми кордонами, через це почали війну "спецапєрацию", а воно он як, тепер НАТО вже в рашці, оце дійсно "всьо ідьот за планом" . Кацапи скоро будуть в а#уї, від того плану що курить пуйло)
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04.06.2023 15:15 Відповісти
😁😂
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04.06.2023 16:15 Відповісти
Молодці, Легіонери, вони палітікай неінтересуются, бо займаються необхідною для ЛЮДЕЙ, щоденною роботою на території московії!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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04.06.2023 15:15 Відповісти
НАТО в хату
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04.06.2023 15:23 Відповісти
поляки реально можуть помститися за катинь
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04.06.2023 15:36 Відповісти
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04.06.2023 16:05 Відповісти
KURRRWAAAAAA!!!!
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04.06.2023 15:44 Відповісти
ruZZZZZZZká kurvaaaaaaa !!!!!!!
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04.06.2023 16:16 Відповісти
ооо курва 👀 пєпшоне дупкі спепшайте стонт покі еще живі російске швінє
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04.06.2023 16:00 Відповісти
Интересно, они согласовывали со своим правительством? Или это инициатива длб буданова?
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04.06.2023 16:03 Відповісти
ПДК никакого отношения к правительству Польши НЕ имеет. Точно так же как и все НЕ украинские подразделения в составе ВСУ (грузины, белорусы, русские...) никакого отношения к своим правительствам НЕ имеют.
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05.06.2023 11:35 Відповісти
Навіть якщо це правда, то ЧИ НЕ ПОРА Б УСІЛЯКИМ ЖУРНАШЛЮХАМ І ОНИМ З НИМИ ЗАТКНУТИ ПЕЛЬКИ і не звиздіти про те, про що не потрібно триндіти... Чи в голові гівно замість мізків? Шукачі, бл... сенсацій... Уроди...
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04.06.2023 16:21 Відповісти
Згадаємо
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04.06.2023 16:57 Відповісти
Слава Польщі!
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04.06.2023 17:31 Відповісти
Те про що вони постійно на пропагандон-шоу тринділи, стає правдою)))). Скоро там негри на "Абрамсах" роз'їжджати будуть)).
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04.06.2023 17:48 Відповісти
а почему на бэтэре наши опознавательные знаки?
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04.06.2023 17:49 Відповісти
Захватили, пометили.
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04.06.2023 19:22 Відповісти
W porządku, to górnicy są.
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04.06.2023 18:11 Відповісти
слухав би і слухав як поляки кажуть курва в рашці , добри хлопаки друзі полякі....
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05.06.2023 11:18 Відповісти
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