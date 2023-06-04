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Новини Мобілізація в РФ
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Міноборони Росії планує ставити на облік без явки до військкомату

росія

Міністерство оборони Росії оприлюднило проєкт постанови, згідно з якою взяття на військовий облік здійснюватиметься без особистої явки громадянина до військкомату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Новая газета. Европа.

До теперішнього положення про військовий облік додадуть наступне: "Взяття на військовий облік, зняття з військового обліку та внесення змін до документів військового обліку громадян, зобов'язаних перебувати на військовому обліку, може здійснюватися без особистої явки громадян до військового комісаріату".

Згідно з проєктом постанови, взяття на військовий облік відбуватиметься на основі даних, що містяться в "державному інформаційному ресурсі, інших державних інформаційних системах та інформаційних ресурсах".

Повідомлення про взяття на військовий облік, а також про внесення змін до документів військового обліку надходитимуть на порталі Держпослуг.

Заходи з медичного огляду, медичного обстеження та проведення професійного психологічного відбору все ще відбуватимуться очно, під час явки громадянина до військкомату.

Сповіщення про виклик до військкомату для таких процедур будуть розсилатися у вигляді повісток. Їх надсилатимуть через Реєстр повісток. Повістка вважатиметься автоматично врученою через сім днів після появи в реєстрі. У разі неявки громадянина через 20 днів після вручення повістки, на нього накладатимуться обмеження, аналогічні тим, що передбачені законом про електронні повістки.

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Міноборони рф (705) військкомат (432)


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Топ коментарі
+15
Скоро, дуже скоро, Єрмак це в Україні проверне. ****** ви 73%!
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04.06.2023 17:27
+11
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04.06.2023 17:27
+11
О! "Швейк іде на війну!"
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04.06.2023 17:27
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04.06.2023 17:27 Відповісти
Загало новими фарбами..
Раніше було - лікар сказав до моргу, значить до моргу!!

Зараз лікаря можна замінити на Залужного))
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04.06.2023 17:35 Відповісти
Тикалка мокшанська, які ТЦК?? Який, до сраки Зе?? Тобі вже гуманітарки відсипали?? Чудо зайвохромосомне
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04.06.2023 18:52 Відповісти
Кацапоїде, ото тебе й штирить, бо українську не розумієш і твоя довбешка не може переварити написане українською. Бб.
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04.06.2023 21:05 Відповісти
ГРОМ...
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04.06.2023 17:48 Відповісти
Скоро, дуже скоро, Єрмак це в Україні проверне. ****** ви 73%!
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04.06.2023 17:27 Відповісти
Дерьмаку путін дажє не дасть отсоасть! Прєдаст!
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04.06.2023 17:36 Відповісти
О! "Швейк іде на війну!"
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04.06.2023 17:27 Відповісти
Факт , також нагадало
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04.06.2023 17:39 Відповісти
чи ліпше - їх взагаліто багато ...
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04.06.2023 17:44 Відповісти
Дєрмак думає:"А шо, так можна було"?
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04.06.2023 17:31 Відповісти
Думаю, після закінчення ВС в "Дії" це все буде
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04.06.2023 17:39 Відповісти
сходил в детсад и жди повестку в 18
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04.06.2023 17:33 Відповісти
Скоріше буде, як вагітна стане на облік))
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04.06.2023 17:36 Відповісти
При Петре I дворяне были обязаны перед получением офицерского чина отслужить в гвардии рядовыми. Со временем многие дворяне начинают в массовом порядке избегать этого, записываясь на фиктивные рядовые должности ещё в детстве. В некоторых случаях дворянина «записывали» рядовым в гвардию даже до его рождения, когда было ещё неизвестно, родится мальчик или девочка.
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04.06.2023 18:05 Відповісти
И это правильно! Ибо ***** вот это вот всё!
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04.06.2023 17:35 Відповісти
Вазєліньтє очко,коззаби...
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04.06.2023 17:39 Відповісти
Явки на передову теж не буде. Хіба що по документам. А тєло пропаде пропадом.
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04.06.2023 17:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HZBJbIy9Gmw пригоди у наших воєнкоматах ))
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04.06.2023 17:43 Відповісти
Фюррер молодець
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04.06.2023 17:44 Відповісти
Зелені як завжди пасуть задніх )Пропоную запровадити виїздні мобільні влк,які будуть працювати у зв'язці з тецекашниками в одному бусі
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04.06.2023 17:47 Відповісти
Технологии будущего, однозначно. Ежели научатся ещё мобилизовывать без явки, раися будет непобедима.
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04.06.2023 17:48 Відповісти
Ставить на воинский учет как только на УЗИ пол ребенка определят. Имя и фамилия не нужна достаточно порядкового номера.

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04.06.2023 17:50 Відповісти
Без меня меня женілі .
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04.06.2023 17:52 Відповісти
Логично, можно и чёрный пакет сразу по почте присылать, чтобы зря не ходить.
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04.06.2023 17:52 Відповісти
Тепер чекаємо щось схоже у нас.Буде щось наступне при собі мати документ що ти стоїш на обліку в паперовому виді це не стосується військового квитка, або іншого.При цьому скоріше за все так само будуть підтянуті бази для воєнкомату.
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04.06.2023 17:54 Відповісти
Давно.
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05.06.2023 01:50 Відповісти
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04.06.2023 17:56 Відповісти
И в повестках будет написано явится в военкомат города Шебекино.
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04.06.2023 17:58 Відповісти
ОБРАЩЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ МОБИЛИЗОВАННЫХ ИЗ ХАКАСИИ. БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ.
https://www.youtube.com/watch?v=fWwdK7dWyuA https://www.youtube.com/watch?v=fWwdK7dWyuA

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04.06.2023 17:58 Відповісти
Из Харкасии!
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04.06.2023 18:04 Відповісти
Харакірірасіі!
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04.06.2023 18:11 Відповісти
на раССєї це нормально.. нехай радіють що не на колінах приповзти..
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04.06.2023 18:16 Відповісти
Пропоную ще й мобілізувати без явки к військову частину.
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04.06.2023 18:20 Відповісти
Й одразу розстрілювати без явки на війну.
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04.06.2023 18:22 Відповісти
По законам воєнного часу за дезертирство, все як закликає Диркін
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04.06.2023 18:39 Відповісти
В міністерстві нападу маасковії теж джигіталізатори як і у нас?
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04.06.2023 18:24 Відповісти
kvant: Студентам теж мізки промивають. В одному університеті заставили йти на конференцію. Фото мені скинули
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04.06.2023 18:25 Відповісти
Фу, мерзота! Але ви за неї голосували! Ви такі самі мерзотні створіння. Ви в 2019 році проголосували за війну! Хавайте!
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04.06.2023 19:35 Відповісти
Щоб ви розуміли оці газєтьокнки друкуються за рахунок коштів платників податків.
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04.06.2023 19:37 Відповісти
Можна на ти, я не най..... Ті платники вибрали це зелене болото в 2019 році. Вся Україна, окрім Львівщини, проголосувала за війну в 2019 році. Прикольно, ржом, тільки коли ракета прилітає в будинок, і хтось починає плакати і жалітися, так ти ж паскуда в 2019 році поставила галочку за цю ракету. Нє, ета другоє... Тому майдан не навчив Україну і війна нічому не навчить Україну. Через рік ***** підуть і проголосують знов за жида.
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04.06.2023 20:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-2f-Q4K_J70 ..в туалете поймаем - и в сортире замочим, вопрос закрыт окончательно - это, оказывается, ***** ещё давно предупреждало призывников своего "глубинного народа", что у них тупо нет шансов остаться в живых, пока он, плешивый сцарь, на троне гробит окончательно обломки Московии
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04.06.2023 18:28 Відповісти
також можна одружувати без всіляких РАЦС та знайомств з нареченою
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04.06.2023 18:34 Відповісти
Ага, давайте «ржать», голосно і від душі!
Адже наші військкомати чи центри комплектування і соцпідтримки(не знаю, в чому вона) просто зразок законоповаги та поваги до громадянина України!
Система воює не з кацапами, а з громадянином, адже хоче вона одного: під любим приводом вас мобілізувати!
Мені, до речі, так і сказали.
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04.06.2023 18:40 Відповісти
таке горе
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04.06.2023 18:50 Відповісти
А в нас що не так?
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04.06.2023 18:41 Відповісти
Уявляю цю хохму, коли більша частина українських можновладців опиняться в лавах рос армії
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04.06.2023 18:43 Відповісти
сорок пятая глава "мертвых душ"...
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04.06.2023 18:44 Відповісти
Раціональне зерно, з точки зору москалів, в цьому є. Наприклад, всі власники закордонних паспортів призовного віку автоматично ставляться на облік у військомат із електронною повісткою. Хто перетинає кордон, той отримує повістку.
Поле для корупції неміряне.
Те саме, наприклад, з водійськими посвідченнями і власниками автомобілів.
Не сумніваюся, так вони і зроблять.
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04.06.2023 18:58 Відповісти
Федоров, фас!
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04.06.2023 19:42 Відповісти
 
 