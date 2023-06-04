Внаслідок обстрілу Вовчанська на Харківщині загинуло двоє цивільних, - прокуратура

Дві мирні мешканки м.Вовчанська Харківської області загинули внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у неділю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У повідомленні зазначається: "За процесуального керівництва Чугуївської, Куп’янської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). За даними слідства, 4 червня російські військові вчергове обстріляли м. Вовчанськ. Внаслідок ворожих ударів загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. Пошкоджено житлові будинки містян. Близько опівдня військовослужбовці зс рф обстріляли село Піщане Куп’янського району. Отримала тілесні ушкодження 58-річна жінка. Також сьогодні приблизно о 14:30 окупанти били і по смт Золочів Богодухівського району. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії. Пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Поранення отримали 40-річний чоловік та 37-річна жінка. Прокурори та слідчі поліції зафіксували наслідки збройної агресії рф.

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