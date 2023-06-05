Авіація ЗСУ за добу завдала 15 ударів по російських загарбниках
Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Нашими захисниками були знищені 6 ворожих розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та 4 станції радіоелектронної боротьби противника", - йдеться в повідомленні.
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Яр Холодний
показати весь коментар05.06.2023 07:16 Відповісти Мені подобається 2
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