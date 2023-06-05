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Новини Агресія Росії проти України
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Авіація ЗСУ за добу завдала 15 ударів по російських загарбниках

зсу,авіація

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Нашими захисниками були знищені 6 ворожих розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та 4 станції радіоелектронної боротьби противника", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом 4 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 12 районів зосередження окупантів, 2 ЗРК, 2 станції РЕТ та 1 склад, - Генштаб

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авіація (4121) Генштаб ЗС (6565) артилерія (787) ЗСУ (7542)


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Я тільки радію! Знаю, що син мого сусіда теж "приклав руці" до цього! Зброяр в підрозділі тактичної авіації Саме його руки заряджають НУРСи та підвішують бомби на бомботримачі Приїжджав у відпустку - дечим ділився Навіть не знав, що сказав більше ніж хотів - бо якщо знаєш справу та ставиш "потрібні" питання в "потрібному ракурсі" - багато про що можна довідаться
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05.06.2023 07:16 Відповісти
 
 