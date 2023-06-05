Вірменія та Азербайджан можуть підписати мирну угоду до кінця 2023 року

Вже цього року, ймовірно, Вірменія та Азербайджан можуть укласти мирну угоду.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив національному телебаченню, що переговори були дуже інтенсивними й, можливо, досягнуть кінцевого результату в наступні кілька місяців.

"Якщо ми зможемо зберегти цю інтенсивність і буде сильна підтримка міжнародної спільноти для досягнення прогресу, тоді є шанс мати мирний договір до кінця року", - сказав він.

Нагадаємо, прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за умови забезпечення безпеки вірменського населення.

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