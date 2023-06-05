Вірменія та Азербайджан можуть підписати мирну угоду до кінця 2023 року
Вже цього року, ймовірно, Вірменія та Азербайджан можуть укласти мирну угоду.
Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив національному телебаченню, що переговори були дуже інтенсивними й, можливо, досягнуть кінцевого результату в наступні кілька місяців.
"Якщо ми зможемо зберегти цю інтенсивність і буде сильна підтримка міжнародної спільноти для досягнення прогресу, тоді є шанс мати мирний договір до кінця року", - сказав він.
Нагадаємо, прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за умови забезпечення безпеки вірменського населення.
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Тобто повне повернення до тієї ситуації, яка передувала початку вірмено-азербайджанського конфлікту в 1987 році - вірмени живуть в Азербайджані, у своїй Автономній Області та користуються всіма правами автономії у мові, культурі, освіті та інше. крім зовнішньої політики та безпеки, за які відповідало Баку.
Ну, і підсумок - пройшли повне 36-річне коло кривавого пекла для того, щоб повернутися до того, що й так мали.
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Vae victis!
Але я писав про ту ситуацію, яка була до 87 року.
Єдине "утиск" якому вірмени піддавалися тоді, заміна прізвищ "ян" на "ов". Спілкувався особисто, тож знаю про що пишу.
Між тодішніми населенням Нагірного Карабаху та вірменською громадою Баку різниця величезна. Карабахці селяни, колгоспники, малоосвічена біднота. Бакинські вірмени найосвіченіша, найбагатша і просунута громада Азербайджану.
Повна аналогія з тим, що сталося на початку 90-х років у Сербії.
Белградці сиділи тихо і в гробу бачили ту етнічну різанину босняків, хорватів та албанців. Їм і так було непогано. Різали сільські серби, дикі та войовничі. А прилетіло до всіх, і до сіл, і до столиці.
За Карабах розплатилися бакинські вірмени
Визнання азербайджанців "турками" в складі СРСР - це визнання прав Туреччини на половину Кавказу На подібне й при царях ніхто-б не погодився - не те що при Сталіні!
2. історик не історик це інше питання, вінhttps://www.youtube.com/@eldarlive/featured н повністю проукраїнській та протурецькій - я йому чомусь поки довіряю ...
Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху", для вірменського народу…
Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…
*
Пашинян:
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!
*
- Куме! Кажуть - вірменські діаспори у Франції та США найбагатші з діаспор світу?
- Є така думка...
- Так чого ж вони не допомагають вірменам зміцнювать свою Батьківщину?
- Надто добре знають вірменську натуру - «обдурить і вкрасти»!
Не буде уже так, "як вони мали". Азербайджан, маючи печальний досвід цього "36-річного кривавого пекла", звісно ж, погодиться на цей мирний план і повернення Карабаху до складу Азербайджану. Але вірменам там жодної гарантії не буде. Буде геноцид, Азербайджан більше не допустить у себе вірменського анклаву і сепаратистського гадюшника. І поступово усіх вірменів звідти витравить, або асимілює.
Якщо чесно, то вірменам створять такі умови, що вони самі звідти здрисьнуть. Цей "договір" - то повна поразка Вірменії, під які б "гарантії" вони його не маскували.