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Новини
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Вірменія та Азербайджан можуть підписати мирну угоду до кінця 2023 року

карабах,нагірний

Вже цього року, ймовірно, Вірменія та Азербайджан можуть укласти мирну угоду.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив національному телебаченню, що переговори були дуже інтенсивними й, можливо, досягнуть кінцевого результату в наступні кілька місяців.

"Якщо ми зможемо зберегти цю інтенсивність і буде сильна підтримка міжнародної спільноти для досягнення прогресу, тоді є шанс мати мирний договір до кінця року", - сказав він.

Нагадаємо, прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за умови забезпечення безпеки вірменського населення.

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Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+13
Оказывается, без свиного парашного рыла даже столетние враги готовы договориться.
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05.06.2023 07:33
+13
Нікол Пашинян заявив, що його країна готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за умови забезпечення безпеки вірменського населення.
_________________________________________________________________________________
Тобто повне повернення до тієї ситуації, яка передувала початку вірмено-азербайджанського конфлікту в 1987 році - вірмени живуть в Азербайджані, у своїй Автономній Області та користуються всіма правами автономії у мові, культурі, освіті та інше. крім зовнішньої політики та безпеки, за які відповідало Баку.
Ну, і підсумок - пройшли повне 36-річне коло кривавого пекла для того, щоб повернутися до того, що й так мали.

..........................??????????????
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05.06.2023 07:38
+10
Звездное время для Алиева. Бывшего "диктатора" даже на Европейский саммит пригласили.

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05.06.2023 07:35
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Оказывается, без свиного парашного рыла даже столетние враги готовы договориться.
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05.06.2023 07:33 Відповісти
Звездное время для Алиева. Бывшего "диктатора" даже на Европейский саммит пригласили.

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05.06.2023 07:35 Відповісти
Нікол Пашинян заявив, що його країна готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за умови забезпечення безпеки вірменського населення.
_________________________________________________________________________________
Тобто повне повернення до тієї ситуації, яка передувала початку вірмено-азербайджанського конфлікту в 1987 році - вірмени живуть в Азербайджані, у своїй Автономній Області та користуються всіма правами автономії у мові, культурі, освіті та інше. крім зовнішньої політики та безпеки, за які відповідало Баку.
Ну, і підсумок - пройшли повне 36-річне коло кривавого пекла для того, щоб повернутися до того, що й так мали.

..........................??????????????
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05.06.2023 07:38 Відповісти
Тому що кацапи розпалювали ворожнечу,розділяли і володарювали...
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05.06.2023 07:41 Відповісти
трошки не так !!! кожен так званий "вірменин" який живсе в Нагірному Карабасі має знати і послуговуватисся державною азербайджанською (турецькою) мовою ... середня, вища школа , тв і радіо, суспільне життя тільки на азербайджанській мові ... кому не подобається ... чемодан, вокзал, ієриван !!!
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05.06.2023 07:43 Відповісти
Можливо, тепер будуть і такі вимоги.
Vae victis!
Але я писав про ту ситуацію, яка була до 87 року.
Єдине "утиск" якому вірмени піддавалися тоді, заміна прізвищ "ян" на "ов". Спілкувався особисто, тож знаю про що пишу.
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05.06.2023 07:51 Відповісти
А тепер уяви картину: в 90-ті роки вірмени в Азербайджані були "шанованою та багатою національною меншиною" Однак "гонор" штовхнув на "бикування" Тепер вірмени в Азербайджані повернулися до того, з чого все й починалося Але тепер вони в Азербайджані будуть жить у статусі "ізгоїв", яких будуть зневажать як самі азербайджанці, так і інші національні меншини, що живуть у цій країні І будуть "сидіть як миш під віником" Приблизно та сама ситуація, що і у євреїв з арабами, після створення Ізраїлю
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05.06.2023 08:18 Відповісти
їх не гонор на це штовхнув, а православкий кацапський нацизм !!!
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05.06.2023 08:25 Відповісти
У них той "гонор" був задовго до кацапів Саме тому їх ненавиділи по Малій Азії так само як євреїв у Польщі та Україні з Білоруссю після16 століття
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05.06.2023 08:31 Відповісти
Все ж таки є нюанс.
Між тодішніми населенням Нагірного Карабаху та вірменською громадою Баку різниця величезна. Карабахці селяни, колгоспники, малоосвічена біднота. Бакинські вірмени найосвіченіша, найбагатша і просунута громада Азербайджану.
Повна аналогія з тим, що сталося на початку 90-х років у Сербії.
Белградці сиділи тихо і в гробу бачили ту етнічну різанину босняків, хорватів та албанців. Їм і так було непогано. Різали сільські серби, дикі та войовничі. А прилетіло до всіх, і до сіл, і до столиці.
За Карабах розплатилися бакинські вірмени
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05.06.2023 08:31 Відповісти
А в Ізраїлі хіба не так? Теж "прилетіло всім арабам" - хоч і воювала в основному "біднота"
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05.06.2023 09:11 Відповісти
та немає питань прошу пана ... я особисто вважаю що жодної так званої "арменії" не повинна існувати - це територія Туретчини, окупована кацапами, що потім переселили туди так званих "армян" з Персії (********** Ірану) !!! Иєриван древннє турецьке місто !!!
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05.06.2023 08:19 Відповісти
Азербайджанська мова і турецька відносяться до однієї групи мов - "тюркської" Однак вони різні Я в свій час трохи засвоїв казахську Коли спробував говорить нею з кримськими татарами - отримав добродушні посмішки Бо це мови хоч і "споріднені" але теж різні
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05.06.2023 08:23 Відповісти
немає жодної азербайджанської мови, є турецька, ******* версія азербайджанської (північно-турецької мови), це застигла на приблизно 100 років, дякую кацапо-совковій, комуно-нацистькій окупації, турецька мова початку ХХ-сторіччя !!! ******* азербайджаннська відрізняється від туретької приблизно так я українська мова в діаспорі (у США,Канаді, В.Британії, Австралії, тощо) і *******, 100 років кацапізавана, черворними окупантами українська мова !!!
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05.06.2023 08:30 Відповісти
Існують окремі молдавська та румунська мови?
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05.06.2023 08:33 Відповісти
ні звичайно ... ситуація така сама як в турецькі і азербайджанській мові ...
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05.06.2023 08:35 Відповісти
Піди розкажи про це азербайджанцям та кримським татарам (у них мови більш споріднені ніж з турецькою) Буде їм привід посміяться
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05.06.2023 08:33 Відповісти
є такий блогер, українець азербанджанського (турецького) походженняз Дніпра , так ось він це все розказує ... також розповідав що навіть до 2Світової в окупованому кацапами Азербайджані нацональність громадян присали - турок/турчанка ...
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05.06.2023 08:38 Відповісти
А "блогер" у тебе - "авторитетний історик"? Кацапи теж писали що ""Маларосы - эта испорченные польским влиянием русские" Їм теж вірить треба?
Визнання азербайджанців "турками" в складі СРСР - це визнання прав Туреччини на половину Кавказу На подібне й при царях ніхто-б не погодився - не те що при Сталіні!
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05.06.2023 08:46 Відповісти
1. історія це не матиматика, хімія, фізика - наука доволі відносна та мінлива ...
2. історик не історик це інше питання, вінhttps://www.youtube.com/@eldarlive/featured н повністю проукраїнській та протурецькій - я йому чомусь поки довіряю ...
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05.06.2023 08:53 Відповісти
Я тобі не заважаю Однак я більше вірю самим кримським татарам - а не "блогерам Його я не знаю, а от з татарами два роки у Криму жив, по сусідству І говорив з учителем, який викладав мову та літературу у кримськотатарському класі А історію перекрутить можна лише частково Бо "з пісні слова не викинеш" - територія Азербайджану та Криму до 9 ст нашої ери входила в єдиний Хазарський каганат Тому науковці-лінгвісти вважають і тих і тих - потомками хазар
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05.06.2023 09:04 Відповісти
скажу більше - більша половина ******** України (схід та південь, і навіть центр) у ІХ сторіччі входили в цей каганат ... але це нічого не міняє в даному питанні ...



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05.06.2023 09:14 Відповісти
Я це знаю! Однак вони не "входили" в каганат а були його васалами та "данниками" (Саме з-за цього і почалися конфлікти Рюриковичів (Ігоря та Святослава) з хозарами Олег від імені князя Ігоря зажатав щоб полянське лівобережжя платило данину Києву а не Саркелу
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05.06.2023 09:27 Відповісти
Тут таке таке - Яре про достовірність існування Олега немає залізобетонних аргументів, а те що якийсь Сеті 12 чи Рамзес 25 існували докази є - в деяких випадках навіть їхні тіла ( мумії ) надибували . Так вже сталося що про ранню історію Русі ми знаємо менше ніж знаємо що відбувалося з шумерами ( я про події і писемні джерела - хоча може з матеріальними предметами ситуація трохи ліпша але можливо вона також така сама як з письмовими джерелами).
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05.06.2023 10:51 Відповісти
....!
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05.06.2023 10:53 Відповісти
3. кацапам вірити не можна ніколи ...
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05.06.2023 08:54 Відповісти
А тим часом один із молодих якунінських прихвостнів Варданян сппеціально повернувся в Карабах і організовує нову війну. Жирний туз спекулятивного московського бізнесу кревно завидує успіхам Бідзіни, такого ж туза.
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05.06.2023 08:12 Відповісти
То воюють, то миряться і так по колу
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05.06.2023 07:42 Відповісти
Якщо російські танки будуть стояти на кордоні з Туреччиною то так підпишуть😂😂😂
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05.06.2023 07:49 Відповісти
А слово "********" азербайджанською пишеться з "м"яким знаком" чи без?
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05.06.2023 08:07 Відповісти
а чому )(уйло восени 2020 року не защітіло так званий "народ" так званого "незавісімого армянского карабаха" і так звана "арменія" цю війну програла вчисту ???
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05.06.2023 08:22 Відповісти
В результаті військового конфлікту у Нагірному Карабаху у світі з»явилося на дві країни - «брехуни і боягузи»… Вірменія і Росія…

Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху", для вірменського народу…

Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…

*
Пашинян:
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!

*
- Куме! Кажуть - вірменські діаспори у Франції та США найбагатші з діаспор світу?
- Є така думка...
- Так чого ж вони не допомагають вірменам зміцнювать свою Батьківщину?
- Надто добре знають вірменську натуру - «обдурить і вкрасти»!
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05.06.2023 08:28 Відповісти
ну так !!! кацапські ваньки здохли 2022-23 і продовжують здихати в Україні, а )(уйло тупо пересцяло звʼязуватися з армією Туретчини ... так зване "одкб" йому не допомогло, по там в основному турські країни, що відповідно симпатизують Туретчині та Азербайджану !!!
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05.06.2023 08:34 Відповісти
Поки Вірменія збиратиметься "виходить з ОДКБ" - саме ОДКБ "вийшло з Вірменії"... Бо саме так можна розцінювать відмову його членів підтримать своїми збройними силами Вірменію, на яку "напав" Азербайджан!
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05.06.2023 08:55 Відповісти
пох** на те "одкб" та інші прокацапські структури типу "снг", "тайожний союз" ...
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05.06.2023 08:56 Відповісти
arie z.
Не буде уже так, "як вони мали". Азербайджан, маючи печальний досвід цього "36-річного кривавого пекла", звісно ж, погодиться на цей мирний план і повернення Карабаху до складу Азербайджану. Але вірменам там жодної гарантії не буде. Буде геноцид, Азербайджан більше не допустить у себе вірменського анклаву і сепаратистського гадюшника. І поступово усіх вірменів звідти витравить, або асимілює.
Якщо чесно, то вірменам створять такі умови, що вони самі звідти здрисьнуть. Цей "договір" - то повна поразка Вірменії, під які б "гарантії" вони його не маскували.
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05.06.2023 08:35 Відповісти
хай втікають, спочатку в иєриван, в так звану "арменію", а потім, на історіческую родіну - в Іран ...
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05.06.2023 08:45 Відповісти
"Геноциду" не буде Буде звичайний "остракізм" Ти на циган на вулицях багато увагу звертаєш? З вірменами буде те саме Адже вони без суспільного оточення жить не зможуть - бо вони віками на тому оточенні годувалися Тому, будучи "викинутими на обочину життя", поїдуть у Вірменію чи кудись "світ за очі"
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05.06.2023 08:54 Відповісти
пофіг !!! більшість так званих "вірмен" зараз живе у Марселі (Франція) та в СОчі, навколо Сочі (т.о.т. української Кубані) ...
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05.06.2023 09:02 Відповісти
все ждут, чем закончится
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05.06.2023 09:37 Відповісти
pshinyan eto rab putina. on namestnik a armenia guberniya vot i vsyo narod toje rab sidyat v jope putina
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05.06.2023 09:56 Відповісти
 
 