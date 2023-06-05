Протягом доби ворог обстріляв Очаків та громаду, - ОВА
Минулої доби, 4 травня, росіяни обстріляли акваторію Очаківської громади та м.Очаків.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 4 червня, о 14:02 та 17:59 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також ввечері о 20:10 внаслідок ворожого обстрілу м. Очаків Очаківської громади пошкоджено житлові будинки та господарську споруду. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється також, що в Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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Григорий #524521
показати весь коментар05.06.2023 08:28 Відповісти Мені подобається 0
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