Протягом доби ворог обстріляв Очаків та громаду, - ОВА

Минулої доби, 4 травня, росіяни обстріляли акваторію Очаківської громади та м.Очаків.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 4 червня, о 14:02 та 17:59 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також ввечері о 20:10 внаслідок ворожого обстрілу м. Очаків Очаківської громади пошкоджено житлові будинки та господарську споруду. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що в Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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