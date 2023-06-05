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Новини Агресія Росії проти України
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Протягом доби ворог обстріляв Очаків та громаду, - ОВА

очаків

Минулої доби, 4 травня, росіяни обстріляли акваторію Очаківської громади та м.Очаків.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 4 червня, о 14:02 та 17:59 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також ввечері о 20:10 внаслідок ворожого обстрілу м. Очаків Очаківської громади пошкоджено житлові будинки та господарську споруду. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що в Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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Автор: 

Миколаївська область (2273) обстріл (28435) Кім Віталій (471) Очаків (204)


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Ким возвратился в своё привычное состояние - тупой , ещё тупее .
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05.06.2023 08:28 Відповісти
 
 