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Росіяни атакували поблизу Новоселівського та Білогорівки на Луганщині, - ОВА

окупанти

Російські загарбники намагалися атакувати на Луганщині.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

Зазвичай росіяни наприкінці тижня зменшують наступальну активність, але не цього разу. Працювала і їхня піхота, і артилерія. Атакував ворог в районах Новоселівського та Білогорівки. Намагання окупантів зупинені вогневим ураженням – вони не можуть розвинути власний успіх", - йдеться в повідомленні.

Крім цих сіл, під обстрілами з боку окупантів опинилися Невське та Макіївка. Авіаудар знов завдано по Сергіївці.

Також читайте: Окупанти обстріляли з артилерії та авіації населені пункти Луганської області, - ОВА

Автор: 

обстріл (28435) Луганська область (4877)


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05.06.2023 10:12 Відповісти
 
 