Росіяни атакували поблизу Новоселівського та Білогорівки на Луганщині, - ОВА
Російські загарбники намагалися атакувати на Луганщині.
Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.
Зазвичай росіяни наприкінці тижня зменшують наступальну активність, але не цього разу. Працювала і їхня піхота, і артилерія. Атакував ворог в районах Новоселівського та Білогорівки. Намагання окупантів зупинені вогневим ураженням – вони не можуть розвинути власний успіх", - йдеться в повідомленні.
Крім цих сіл, під обстрілами з боку окупантів опинилися Невське та Макіївка. Авіаудар знов завдано по Сергіївці.
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Олег Каз
показати весь коментар05.06.2023 10:12 Відповісти Мені подобається 0
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