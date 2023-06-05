Росіяни атакували поблизу Новоселівського та Білогорівки на Луганщині, - ОВА

Російські загарбники намагалися атакувати на Луганщині.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

Зазвичай росіяни наприкінці тижня зменшують наступальну активність, але не цього разу. Працювала і їхня піхота, і артилерія. Атакував ворог в районах Новоселівського та Білогорівки. Намагання окупантів зупинені вогневим ураженням – вони не можуть розвинути власний успіх", - йдеться в повідомленні.

Крім цих сіл, під обстрілами з боку окупантів опинилися Невське та Макіївка. Авіаудар знов завдано по Сергіївці.

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