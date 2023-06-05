Логістику росіян у бухтах окупованого Севастополя ускладнено, - ОК "Південь"
Відбувається переорієнтація ворожого логістичного центру з Криму до Новоросійська.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
"У Севастопольських бухтах ускладнена логістика ворога. Вони вже мають нестачу пального та проблеми з постачанням боєприпасів. Тому ворожі кораблі та ракетоносії заходять у російські порти, у напрямку Новоросійська. Але все одно продовжується маневрування великих десантних кораблів противника з заходом у бухти Севастополя, а потім йдуть у бухти Новоросійська. Відбувається переорієнтація логістичного центру з тяжінням до Новоросійська", - пояснила вона.
За словами Гуменюк, на чергуванні у Чорному морі перебуває 10 кораблів, з них 1 ракетоносій.
"Корабельне угруповання ворога розосереджено в 100 морських милях від контрольованого Україною берега. Зараз у Чорному морі перебуває 10 кораблів, серед яких 1 ракетоносій. Росіяни час від часу змінюють кількість ракетоносіїв. Потрібно ретельно слідкувати за цією інформацією, тому що від цього залежить потужність можливої ракетної атаки", - підсумувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отже, уся ця рузге війскова горємичная халепа ще й має логістику???
Це просто пізичний дець!
Заглядывайте в новости, там сейчас интересно!
и наслаждаетесь. Не забывая при этом, что всё, что озвучивают рашаСМИ, следует понимать с точностью до наоборот.
Относительно моста - полотно восстановили, но пропускная его способность и грузоподъемность уже совсем не та (о чем вы, вероятно, найдете информацию здесь же). Кроме того, на опорах ещё в прошлом году замечены трещины, сейчас, после "бавовны на мосту" они усугубились, что не добавляет "уверенности в завтрашнем дне" (добавляет, если в данном случае именительный падеж - дно!). Плюс ко всему Украина уже имеет весьма дальнобойные английские "ШтормШедоу", так что судьба моста в любую минуту зависит от отданного ГШ ЗСУ приказа. И раша это знает, потому не рискует возить БК по мосту эшелонами.
В общем, читайте и думайте! Информация - наше всё!
А пропускную способность моста насрать - либо он работает либо нет, они остановят и пассажирские и все остальные поезда, если им надо будет пропустить вне очереди состав с боеприпасами
https://censor.net/ua/tag/1461/krym
Два десятки затонулих суден не збрешуть