Логістику росіян у бухтах окупованого Севастополя ускладнено, - ОК "Південь"

Відбувається переорієнтація ворожого логістичного центру з Криму до Новоросійська.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"У Севастопольських бухтах ускладнена логістика ворога. Вони вже мають нестачу пального та проблеми з постачанням боєприпасів. Тому ворожі кораблі та ракетоносії заходять у російські порти, у напрямку Новоросійська. Але все одно продовжується маневрування великих десантних кораблів противника з заходом у бухти Севастополя, а потім йдуть у бухти Новоросійська. Відбувається переорієнтація логістичного центру з тяжінням до Новоросійська", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, на чергуванні у Чорному морі перебуває 10 кораблів, з них 1 ракетоносій.

"Корабельне угруповання ворога розосереджено в 100 морських милях від контрольованого Україною берега. Зараз у Чорному морі перебуває 10 кораблів, серед яких 1 ракетоносій. Росіяни час від часу змінюють кількість ракетоносіїв. Потрібно ретельно слідкувати за цією інформацією, тому що від цього залежить потужність можливої ракетної атаки", - підсумувала вона.

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