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Новини Окуповані території
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Логістику росіян у бухтах окупованого Севастополя ускладнено, - ОК "Південь"

севастополь

Відбувається переорієнтація ворожого логістичного центру з Криму до Новоросійська.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"У Севастопольських бухтах ускладнена логістика ворога. Вони вже мають нестачу пального та проблеми з постачанням боєприпасів. Тому ворожі кораблі та ракетоносії заходять у російські порти, у напрямку Новоросійська. Але все одно продовжується маневрування великих десантних кораблів противника з заходом у бухти Севастополя, а потім йдуть у бухти Новоросійська. Відбувається переорієнтація логістичного центру з тяжінням до Новоросійська", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, на чергуванні у Чорному морі перебуває 10 кораблів, з них 1 ракетоносій.

"Корабельне угруповання ворога розосереджено в 100 морських милях від контрольованого Україною берега. Зараз у Чорному морі перебуває 10 кораблів, серед яких 1 ракетоносій. Росіяни час від часу змінюють кількість ракетоносіїв. Потрібно ретельно слідкувати за цією інформацією, тому що від цього залежить потужність можливої ракетної атаки", - підсумувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі було чути стрілянину біля військових частин, - ЗМІ

Автор: 

Севастополь (554) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+12
При Єльцині збиралися перевести головну базу ЧФ до Новоросійська Але вирішили зробить "перехідний період" - поки там побудують для неї інфраструктуру А потім прийшов "божевільний КГБіст" І вирішив просто відібрать Крим Заодно - і півУкраїни В результаті РОсія повертається до бази в Новоросійську Але тепер - без інфраструктури та грошей на її побудову
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05.06.2023 09:21
+5
Тепер можна.... Кораблів поменшало. Та й для крейсера місця не треба.
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05.06.2023 09:27
+5
Чому Нептун мовчить!? Якщо в нього дальність 300км, він їх всіх дістане . Нащо чекати?
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05.06.2023 09:27
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Ага!!!
Отже, уся ця рузге війскова горємичная халепа ще й має логістику???
Це просто пізичний дець!
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05.06.2023 09:20 Відповісти
При Єльцині збиралися перевести головну базу ЧФ до Новоросійська Але вирішили зробить "перехідний період" - поки там побудують для неї інфраструктуру А потім прийшов "божевільний КГБіст" І вирішив просто відібрать Крим Заодно - і півУкраїни В результаті РОсія повертається до бази в Новоросійську Але тепер - без інфраструктури та грошей на її побудову
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05.06.2023 09:21 Відповісти
Тепер можна.... Кораблів поменшало. Та й для крейсера місця не треба.
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05.06.2023 09:27 Відповісти
Проффесор підписавши Харківські угоди продовжив перебування Чф на Кримі до 2042 року.
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05.06.2023 10:02 Відповісти
Це вже були "наслідки" " Міна" була закладена ще при Кравчукові
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05.06.2023 10:37 Відповісти
А не 24 року?
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25.06.2023 08:17 Відповісти
А в чем причина проблем с поставками боеприпасов?
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05.06.2023 09:21 Відповісти
Ага. З повітря можна скидати.
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05.06.2023 09:28 Відповісти
почему они не могут возить их как раньше? Никаких проблем для этого нет. Мост на месте, поезда ходят. Ничего про уничтожение складов с БК в Крыму не сообщалось
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05.06.2023 09:31 Відповісти
Це був сарказм. Я про наші БПЛА.
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05.06.2023 09:41 Відповісти
Там на мості скрєпи пішли в рознос... Клімат не той...
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05.06.2023 10:02 Відповісти
Вы, извините, из какого леса вышли? Мост повреждён, тяжелые грузы по нему возить не рискуют, особенно, боеприпасы. Пытаются возить через Донецк и Джанкой. А там рейковые партизаны! Недавно отправили на воздух состав с Калибрами - черморфлот месяц лапу сосал. И дроны летучие и морские стали щипать Севас каждую ночь. И взрывают склады - то с БК, то с горюче-смазочными...
Заглядывайте в новости, там сейчас интересно!
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05.06.2023 10:04 Відповісти
Поврежден был только один путь из двух, и его уже вроде как они починили. По одому пути движение поездов там не останавливалось. Тоже самое и автомобильная часть. Насчет взрывов складов с БК - можо подробнее?
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05.06.2023 10:27 Відповісти
Не выходя из Цензора, захОдите сюда:



и наслаждаетесь. Не забывая при этом, что всё, что озвучивают рашаСМИ, следует понимать с точностью до наоборот.

Относительно моста - полотно восстановили, но пропускная его способность и грузоподъемность уже совсем не та (о чем вы, вероятно, найдете информацию здесь же). Кроме того, на опорах ещё в прошлом году замечены трещины, сейчас, после "бавовны на мосту" они усугубились, что не добавляет "уверенности в завтрашнем дне" (добавляет, если в данном случае именительный падеж - дно!). Плюс ко всему Украина уже имеет весьма дальнобойные английские "ШтормШедоу", так что судьба моста в любую минуту зависит от отданного ГШ ЗСУ приказа. И раша это знает, потому не рискует возить БК по мосту эшелонами.

В общем, читайте и думайте! Информация - наше всё!
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05.06.2023 13:59 Відповісти
Ни одного факта попадания в склад БК в Крыму за последние месяцы я в новостях не нашел, можно конкретную ссылку?
А пропускную способность моста насрать - либо он работает либо нет, они остановят и пассажирские и все остальные поезда, если им надо будет пропустить вне очереди состав с боеприпасами
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05.06.2023 14:28 Відповісти
Сюда тоже можно зайти полюбопытствовать:

https://censor.net/ua/tag/1461/krym
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05.06.2023 14:01 Відповісти
А у вертикальній площині?
Два десятки затонулих суден не збрешуть
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05.06.2023 09:25 Відповісти
Чому Нептун мовчить!? Якщо в нього дальність 300км, він їх всіх дістане . Нащо чекати?
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05.06.2023 09:27 Відповісти
А Нептуни виробляють? Адже якийсь дурачок заморозив їхнє виробництво в угоду *****.
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05.06.2023 10:05 Відповісти
Нептун это, как Калибр. Мы сбиваем Калмбры из С-300? Моцкали то же могут. Атака "в лоб" не прокатит...
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05.06.2023 10:52 Відповісти
Нептунам треба працювати!
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05.06.2023 09:35 Відповісти
 
 