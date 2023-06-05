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Литва готує нову партію підтримки для України, - Анушаускас

литва

Через два тижні, після зустрічі у форматі Рамштайн, Литва оголосить новий пакет підтримки для України.Про це

Про це написав у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ.

"Мільйони одиниць боєприпасів, антидрони… Через два тижні, після зустрічі у форматі Рамштайн, ми оголосимо більше інформації про підтримку бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, армійські інструктори з Литви вже підготували понад 1000 українських військовослужбовців. До кінця року Литва проведе навчання для такої ж кількості українських військових.

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Автор: 

Литва (2397) допомога (8341) Арвідас Анушаускас (66)


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