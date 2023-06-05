Рашисти обстріляли 3 громади на Сумщині, є пошкодження, - ОВА

Ворог продовжує обстрілювати територію Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, вночі та зранку ворогом здійснено 9 обстрілів. Зафіксовано 34 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Есманська, Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів (9 вибухів) та артилерії (1 вибух). Також здійснено удар з використанням БПЛА типу "Шахед" (1 вибух), унаслідок чого пошкоджено приватне домогосподарство (господарчу споруду та літню кухню).

Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл - 7 вибухів, унаслідок чого пожежею пошкоджено приватну будівлю. Інформація про постраждалих, не надходила.

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Есманська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади.