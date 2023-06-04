За добу ворог 22 рази обстріляв Сумщину, - ОВА

За 4 червня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних громад Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли. Зафіксовано 104 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигинська, Юнаківська громади", - йдеться в повідомленні.

По Білопільській громаді зафіксовано обстріл із САУ (8 вибухів) та мінометний обстріл (2 вибухи).

По Великописарівській громаді ворог здійснив обстріл із артилерії (18 вибухів) та з мінометів (3 вибухи). Унаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено приватний будинок, гараж з автомобілем та газову трубу.

По Глухівській громаді російські війська здійснили артилерійський обстріл (9 вибухів).

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По Зноб-Новгородській громаді ворог бив із артилерії (28 вибухів). Пошкоджено сім приватних будинків, лінію електропередач, церкву, пожежно-рятувальну частину. Двоє людей дістали поранення.

По Краснопільській громаді був мінометний обстріл (6 вибухів).

Крім того, по Миропільській громаді росіяни били з артилерії (2 вибухи) та мінометів (4 вибухи).

Ворог також скинув 9 мін на територію Новослобідської громади.

По Шалигинській громаді росіяни здійснили мінометний обстріл (5 вибухів).

По Юнаківській громаді були обстріли з САУ (10 вибухів).

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