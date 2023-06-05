Іран продав РФ боєприпасів на понад мільйон доларів, - Sky News. ДОКУМЕНТ
ЗМІ отримали доступ до ймовірного контракту на постачання зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав боєприпаси Росії для війни в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться матеріалі Sky News.
За даними видання, якщо 16-сторінковий документ, датований 14 вересня 2022 року, є автентичним, то в ньому йдеться про артилерійські, танкові снаряди і ракети різного розміру вартістю трохи більше 1 мільйона доларів.
Також у документах є контракт на стволи для танка Т-72 і стволи для гаубиці, а також снаряди до неї. Ця угода коштувала близько 740 тис. доларів США.
Sky News показала документи прем’єр-міністру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великої Британії у травні та міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі.
"Це контракт між іранцями і росіянами щодо боєприпасів... Ми вважаємо, що він на 100% автентичний", - зазначило джерело в органах безпеки Британії.
Україна та Британія, за данми видання, заявили, що планують розслідувати автентичність матеріалу і вживатимуть заходів, якщо буде встановлено його достовірність.
"Ми підозрювали, що відбувається щось подібне. Як тільки ми перевіримо це належним чином, ми зможемо діяти відповідно", - сказав посол Вадим Пристайко.
Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив: "Коли нам буде надана інформація, ми будемо намагатися оцінити її і підтвердити. І, звичайно, ми будемо приймати рішення на основі цього. ... Там, де у нас є докази того, що Іран надав військову підтримку Росії в її спробі вторгнення в Україну, ми вжили заходів і, звичайно, завжди будемо робити те ж саме".
Пристайко також додав, що контракт, якщо він справжній, є доказом того, що у Росії закінчуються військові запаси.
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Єслі в Іранє падарожал лук мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво галасовал
почему власть до сих пор не расторгла дипломатические отношения с Ираном и не выдворила их послов
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