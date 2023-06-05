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Новини
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Іран продав РФ боєприпасів на понад мільйон доларів, - Sky News. ДОКУМЕНТ

путін,іран

ЗМІ отримали доступ до ймовірного контракту на постачання зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав боєприпаси Росії для війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться матеріалі Sky News.

За даними видання, якщо 16-сторінковий документ, датований 14 вересня 2022 року, є автентичним, то в ньому йдеться про артилерійські, танкові снаряди і ракети різного розміру вартістю трохи більше 1 мільйона доларів.

Також у документах є контракт на стволи для танка Т-72 і стволи для гаубиці, а також снаряди до неї. Ця угода коштувала близько 740 тис. доларів США.

Sky News показала документи прем’єр-міністру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великої Британії у травні та міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі.

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"Це контракт між іранцями і росіянами щодо боєприпасів... Ми вважаємо, що він на 100% автентичний", - зазначило джерело в органах безпеки Британії.

Україна та Британія, за данми видання, заявили, що планують розслідувати автентичність матеріалу і вживатимуть заходів, якщо буде встановлено його достовірність.

"Ми підозрювали, що відбувається щось подібне. Як тільки ми перевіримо це належним чином, ми зможемо діяти відповідно", - сказав посол Вадим Пристайко.

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив: "Коли нам буде надана інформація, ми будемо намагатися оцінити її і підтвердити. І, звичайно, ми будемо приймати рішення на основі цього. ... Там, де у нас є докази того, що Іран надав військову підтримку Росії в її спробі вторгнення в Україну, ми вжили заходів і, звичайно, завжди будемо робити те ж саме".

Пристайко також додав, що контракт, якщо він справжній, є доказом того, що у Росії закінчуються військові запаси.

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Іран продав РФ боєприпасів на понад мільйон доларів, - Sky News 01
Іран продав РФ боєприпасів на понад мільйон доларів, - Sky News 02
Іран продав РФ боєприпасів на понад мільйон доларів, - Sky News 03
Іран продав РФ боєприпасів на понад мільйон доларів, - Sky News 04
Іран продав РФ боєприпасів на понад мільйон доларів, - Sky News 05
Іран продав РФ боєприпасів на понад мільйон доларів, - Sky News 06
Іран продав РФ боєприпасів на понад мільйон доларів, - Sky News 07
Іран продав РФ боєприпасів на понад мільйон доларів, - Sky News 08
Іран продав РФ боєприпасів на понад мільйон доларів, - Sky News 09
Іран продав РФ боєприпасів на понад мільйон доларів, - Sky News 10
Іран продав РФ боєприпасів на понад мільйон доларів, - Sky News 11
Іран продав РФ боєприпасів на понад мільйон доларів, - Sky News 12
Іран продав РФ боєприпасів на понад мільйон доларів, - Sky News 13
Іран продав РФ боєприпасів на понад мільйон доларів, - Sky News 14
Іран продав РФ боєприпасів на понад мільйон доларів, - Sky News 15

Автор: 

Іран (2030) росія (65129)


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Топ коментарі
+16
ну і якого *** досі срачами їх посольство не викинули за поребрік ? вониж ще і розвідданні мабуть зливають... їх машини с дип номерами ніхто не зупиняє і не обшукує
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05.06.2023 10:53
+10
Каждий вечер дрони прілєтают вдруг
Єслі в Іранє падарожал лук мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво галасовал
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05.06.2023 11:07
+6
А що можна купити на мільйон? може там мільярд?
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05.06.2023 11:05
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ну і якого *** досі срачами їх посольство не викинули за поребрік ? вониж ще і розвідданні мабуть зливають... їх машини с дип номерами ніхто не зупиняє і не обшукує
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05.06.2023 10:53 Відповісти
давно вас чалматі уроди не трусило... так до фундамента .. виродки
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05.06.2023 10:53 Відповісти
Треба євреїв на них "натравити"
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05.06.2023 10:54 Відповісти
українська єврейка - Голда Меїр - у труні крутиться як дзига, від того що Ізральське керівництво, досі нічого не робить і лиже сраку *****.
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05.06.2023 10:56 Відповісти
Москалі купили на мільярд, а наші вкрали 9
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05.06.2023 10:55 Відповісти
Москалі купили на мільйон.
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05.06.2023 10:59 Відповісти
Щось мені сумнівно - чому документ англійською? Повинен бути кацапською та, що там у рушниковоголових - фарсі?
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05.06.2023 11:01 Відповісти
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05.06.2023 11:03 Відповісти
А що можна купити на мільйон? може там мільярд?
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05.06.2023 11:05 Відповісти
Оріентовно 1000 одиниць.
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05.06.2023 11:07 Відповісти
Пробна партія. Невелика кількість від якої можна відхреститись( хз як там у мусульман).
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05.06.2023 11:08 Відповісти
Звісно мільярд) якщо в 2000 шахедів тільки * 30000 доларів = 60 млн.
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05.06.2023 11:09 Відповісти
В грошах зрозуміло, а кількість за ці гроші яка? Середня собівартість 1 снаряда 152 мм яка?
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05.06.2023 11:06 Відповісти
Каждий вечер дрони прілєтают вдруг
Єслі в Іранє падарожал лук мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво галасовал
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05.06.2023 11:07 Відповісти
этими боеприпасами убивают украинцев
почему власть до сих пор не расторгла дипломатические отношения с Ираном и не выдворила их послов
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05.06.2023 11:09 Відповісти
Еще осенью 2022 разорвали дипотношения.
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05.06.2023 11:11 Відповісти
самая настгяшая брехня! посольство Ирана в Украине открыто
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05.06.2023 11:15 Відповісти
Это не "брехня". Вопрос обсуждался и анонсировали разрыв в прессе, я был уверен, что он уже решен. Думаю, не разрывают потому, что сам по себе этот факт никак не повлияет на поставки Ираном оружия в мордор, но закроет возможность для торга. Циничная и прагматичная политика.
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05.06.2023 16:52 Відповісти
потому что фсбшные Ермаки - фсбшные шлюхи. вот почему. все остальное , лирика
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05.06.2023 17:15 Відповісти
посольство ирана в Украине

вулиця Круглоуніверситетська, 12, Київ, Україна, 01901

Відчинено ⋅ Зачиняється о 17:00

https://www.google.pl/m?q=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB+%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1 +380 44 253 8543
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05.06.2023 11:16 Відповісти
Иранские твари начали с того, что сбили наш гражданский самолет, а теперь еще помогают мордору убивать украинцев. В любой войне любой страны против Ирана в следующие 100 лет Украина должна помогать тем, кто будет убивать иранцев.
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05.06.2023 11:10 Відповісти
Ну, по-моему - вооружения на 1 лям - это капля в море. Придавить иран за это нужно, но трагедии для ЗСУ в этом нет.
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05.06.2023 11:18 Відповісти
ну может это один из многочисленных контрактов.
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05.06.2023 12:37 Відповісти
Можливо. Подивимося.
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05.06.2023 13:12 Відповісти
А вони ж мали з Афганом зчепитися -- все -- по віині -- по пи...ді і по весіллю .
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05.06.2023 11:27 Відповісти
війна--гроші
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05.06.2023 13:21 Відповісти
А Шахеди?
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05.06.2023 18:20 Відповісти
 
 