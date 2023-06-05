Рашисти знову обстріляли Херсон: влучили у підприємство, загинув чоловік, - ОВА

Через ворожий обстріл Херсону загинув мирний житель.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 10 ранку армія РФ знову обстріляла обласний центр - влучили в одне з підприємств.

Через ворожі удари травми, несумісні з життям, отримав 55-річний охоронець, котрий перебував на робочому місці.

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