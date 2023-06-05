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Новини Війна
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Рашисти знову обстріляли Херсон: влучили у підприємство, загинув чоловік, - ОВА

херсон,херсонщина,острови

Через ворожий обстріл Херсону загинув мирний житель.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 10 ранку армія РФ знову обстріляла обласний центр - влучили в одне з підприємств.

Через ворожі удари травми, несумісні з життям, отримав 55-річний охоронець, котрий перебував на робочому місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніч у Херсоні: масовані обстріли із РСЗВ та запалювальними боєприпасами, здійнялося багато пожеж. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28435) Херсон (3354) жертва (250)


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Петро Порошенко

@poroshenko

Сьогодні росіяни вдарили по нашій пекарні в Херсоні. Дякувати Богу, ніхто не постраждав. Я не знаю, що рухало ними: чи то заздрість, що попри щоденні обстріли херсонці мали свіжий хліб, чи те, що вони жують шкіряні ремені, бо не їсти тижнями - норма для цих виродків. Але мотивація не важлива, ми в контакті з Оксаною Погомій, і замовляємо усе необхідне, щоб відновити роботу пекарні.
Відремонтуємо одну пічку, яка вийшла з ладу. Друга - продовжуватиме випікати хліб, поки що лише для військових, бо воїни - наш пріоритет. Звʼязався з нашим хлопцям з Херсону. Дізнався, що їм потрібно, аби знайти та знищити тих виродків, які це зробили. Привеземо. Все. Необхідне.

А щодо вас, росіяни, памʼятайте, ви можете забрати у нас хліб, можете забрати наші території, але ви ніколи не заберете у нас свободу. А зі свободою ми повернемо і хліб, і території.
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05.06.2023 11:43 Відповісти
Але! Зелень! Коли заблокуєте обстріл Херсона?!! Щоденні обстріли Херсона і ніякої реакції!. Тільки рапорт про обстріли,кількість снарядів, жертв і руйнувань. Про звільнення Півдня - тиша??
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05.06.2023 12:44 Відповісти
 
 