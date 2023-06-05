Рашисти знову обстріляли Херсон: влучили у підприємство, загинув чоловік, - ОВА
Через ворожий обстріл Херсону загинув мирний житель.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, близько 10 ранку армія РФ знову обстріляла обласний центр - влучили в одне з підприємств.
Через ворожі удари травми, несумісні з життям, отримав 55-річний охоронець, котрий перебував на робочому місці.
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Петро Порошенко
@poroshenko
Сьогодні росіяни вдарили по нашій пекарні в Херсоні. Дякувати Богу, ніхто не постраждав. Я не знаю, що рухало ними: чи то заздрість, що попри щоденні обстріли херсонці мали свіжий хліб, чи те, що вони жують шкіряні ремені, бо не їсти тижнями - норма для цих виродків. Але мотивація не важлива, ми в контакті з Оксаною Погомій, і замовляємо усе необхідне, щоб відновити роботу пекарні.
Відремонтуємо одну пічку, яка вийшла з ладу. Друга - продовжуватиме випікати хліб, поки що лише для військових, бо воїни - наш пріоритет. Звʼязався з нашим хлопцям з Херсону. Дізнався, що їм потрібно, аби знайти та знищити тих виродків, які це зробили. Привеземо. Все. Необхідне.
А щодо вас, росіяни, памʼятайте, ви можете забрати у нас хліб, можете забрати наші території, але ви ніколи не заберете у нас свободу. А зі свободою ми повернемо і хліб, і території.