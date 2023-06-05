Українські капелани пройшли навчання у британській армії
Десять українських військових капеланів пройшли двотижневу підготовку зі своїми британськими колегами на першому у своєму роді курсі.
Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
За останні два тижні українські капелани були прикріплені до Департаменту капеланів Королівської армії Британії, аби дізнатися більше про пастирську турботу, духовну підтримку та моральне керівництво під час військових операцій, а також про повоєнний період відновлення.
Тепер вони вирушать на передову у війні Росії з Україною, де їхнє завдання полягатиме у тому, щоб вселити надію та відновити дух, доки війська борються за повернення суверенної території України.
Курс, розроблений британськими військовими капеланами та підтриманий Збройними силами Великої Британії в рамках операції Orbital, з’явився у відповідь на запит Збройних Сил України, спрямований на оснащення учасників релігійними та практичними ресурсами, необхідними для підтримки персоналу через найскладніші аспекти операцій - від важкої втрати та до проблем із психічним здоров’ям.
Значна частина програми була присвячена капеланству в оперативному контексті, при цьому учасники підтримували українських військових, які нині проходять бойову підготовку в Вілтширі в рамках тренувань українських новобранців, що проводиться Великою Британією.
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ну і багато іншого цікавого. для релігійних людей треба обгрунтування, чому не треба страждати з совістю за вбивство ворогів, от цим і займаються капелани
Хрестоносці і конкістадори - були люди, як правило фанатичні і погано розуміли суть вчення Хреста. І ті вчинки які вони творили під прапором релігіі - це геноцид з ******** точки зору і з погляду ********* християнства.
І пишучи таку дурю ви не тільки порушуєте християнські заповіді , а й чинну законодавстово "Суб'єкти дискримінації несуть цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальність, відповідно до вимог законодавства України. " ЗУ " Про посилення відповідальності за дискримінацію на расовому, етнічному і релігійному грунті "