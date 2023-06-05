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Новини Агресія Росії проти України
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Українські капелани пройшли навчання у британській армії

капелани

Десять українських військових капеланів пройшли двотижневу підготовку зі своїми британськими колегами на першому у своєму роді курсі.

Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

За останні два тижні українські капелани були прикріплені до Департаменту капеланів Королівської армії Британії, аби дізнатися більше про пастирську турботу, духовну підтримку та моральне керівництво під час військових операцій, а також про повоєнний період відновлення.

Тепер вони вирушать на передову у війні Росії з Україною, де їхнє завдання полягатиме у тому, щоб вселити надію та відновити дух, доки війська борються за повернення суверенної території України.

Курс, розроблений британськими військовими капеланами та підтриманий Збройними силами Великої Британії в рамках операції Orbital, з’явився у відповідь на запит Збройних Сил України, спрямований на оснащення учасників релігійними та практичними ресурсами, необхідними для підтримки персоналу через найскладніші аспекти операцій - від важкої втрати та до проблем із психічним здоров’ям.

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Значна частина програми була присвячена капеланству в оперативному контексті, при цьому учасники підтримували українських військових, які нині проходять бойову підготовку в Вілтширі в рамках тренувань українських новобранців, що проводиться Великою Британією.

Автор: 

Велика Британія (5576) навчання (578) капелан (84)


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Топ коментарі
+2
Та ні, все гаразд. То ви просто невірно мене зрозуміли. Все нормально, непереймайтесь.
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05.06.2023 13:24
+1
Свята справа..
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05.06.2023 11:44
+1
не так. це виродки нагуляні шостим сином Князя Володимира - байстрюком від басурманки - юрієм долгоруким - о так буде вірно
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05.06.2023 11:55
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Написали-б уже точніше - "прослухали курс застосування практичної психології в бойових умовах"
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05.06.2023 11:36 Відповісти
А хіба Бог ще не каже - касапа нищити??
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05.06.2023 11:39 Відповісти
по релігійним поняттям, Біблія дозволяє вбити вора після заходу сонця до світанку, а Ісус сказав що "я вам приніс не мир а меч", та що "немаючий меча, має продати плащ і купити меч"

ну і багато іншого цікавого. для релігійних людей треба обгрунтування, чому не треба страждати з совістю за вбивство ворогів, от цим і займаються капелани
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05.06.2023 11:43 Відповісти
Свята справа..
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05.06.2023 11:44 Відповісти
а про те що немає ні чого поганого у вбивстві іновірців - так то взагалі одна з догм Християнської релігії, бо іновірці не є людьми у понятті церкви (привіт бурятам і кадирівцям) але коли вб'єш бородатого чи узкоокого - питати яку релігію сповідував - уже нема в кого
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05.06.2023 11:47 Відповісти
по дефолту вони будисти чи мусульмани
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05.06.2023 11:48 Відповісти
Це Великим Князем Володимиром виродки юродіві нагуляні.. і точно не хрещенні..
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05.06.2023 11:52 Відповісти
не так. це виродки нагуляні шостим сином Князя Володимира - байстрюком від басурманки - юрієм долгоруким - о так буде вірно
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05.06.2023 11:55 Відповісти
Це все ******-терорист Володька розпочав, да і пофіг.. МИ завершим .
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05.06.2023 11:57 Відповісти
кращеб він того юру придушив тоді, а не вислав на окраїну своєеї метрополії - у мокшанські болота
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05.06.2023 11:59 Відповісти
Не потрібно спотворювати вчення Христа. І видавати ваші спекуляції за церковні догмати Знищувати можна і потрібно не іновірців - а людей , які переступили Божі заповіді - вчиняють вибвста , грабунки та насилля - а це можуть бути і українці (колаборанти). А віра і націоналість не має значення .
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05.06.2023 12:39 Відповісти
я вам зараз бомбану мозок, але заповідь забороняє вбивство людей з будьякою метою. а не - людей - будь ласка. у хрестових походах як раз іновірці - не є людьми, так само як і туземці для конкістадорів.
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05.06.2023 12:40 Відповісти
Ви бобмибите мій мозок хіба , що перекручуванням принципів християнства і повного їх нерозуміння. Все має місце в божому світі в тому числі - насилля і смерть ворогу . І Христос не був сліпим послідовником ненасилля «Хто візьме меча, від меча і загинуть» (Мф. 26, 52)

Хрестоносці і конкістадори - були люди, як правило фанатичні і погано розуміли суть вчення Хреста. І ті вчинки які вони творили під прапором релігіі - це геноцид з ******** точки зору і з погляду ********* християнства.
І пишучи таку дурю ви не тільки порушуєте християнські заповіді , а й чинну законодавстово "Суб'єкти дискримінації несуть цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальність, відповідно до вимог законодавства України. " ЗУ " Про посилення відповідальності за дискримінацію на расовому, етнічному і релігійному грунті "
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05.06.2023 12:56 Відповісти
я ніде нікого не дискриміную, це поперше. по друге, ви краще підіть у бойові капелани, і розповідайте обгрунтування вбивства ворога, набожним бійцям, а не мені.
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05.06.2023 12:58 Відповісти
Ви дискрімінуєте тих бійців - мусульман , іудеїв , крішнаїтів - бо це іновірці - з точки зору християнства - які воюють зі зброє в руках проти московитів
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05.06.2023 13:02 Відповісти
Жодним чином. У Корані теж є багато цікавого щодо іновірців. То їм вже бойовий муфтій обгрунтує. Для них іновірці - гундяєвська русня, з усім що з того витікає.
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05.06.2023 13:05 Відповісти
Не ганьбіться , я вас попередив
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05.06.2023 13:06 Відповісти
Мені ваші попередження до дупи. Всі мої висловлювання щодо нелюдів-іновірців - направлені на ворогів з якими йде війна.
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05.06.2023 13:09 Відповісти
Більшість з яких вважають себе християнами. Когнітивного дисонансу не виникає у вас?
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05.06.2023 13:13 Відповісти
Ні, бо вони себе християнами лише вважають. Порушили всі заповіді.
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05.06.2023 13:17 Відповісти
Тут з вами погоджуюся
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05.06.2023 13:20 Відповісти
Отож всі мої тези щодо іновірців і нелюдей починаються звідси, а не тому що я забажав когось образити
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05.06.2023 13:21 Відповісти
Вибачте , якщо я вас образив
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05.06.2023 13:22 Відповісти
Та ні, все гаразд. То ви просто невірно мене зрозуміли. Все нормально, непереймайтесь.
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05.06.2023 13:24 Відповісти
Дякую
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05.06.2023 13:26 Відповісти
Щодо їхніх церковних діячів, які освячують ракети і благословляють на вбивство мирного населення, стверджуючи що українці сатанисти і содоміти - теж
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05.06.2023 13:23 Відповісти
То - демони в рясах - не мають жодного відношення до духовності
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05.06.2023 13:25 Відповісти
А щодо іудеїв - то там теж багато цікавого про гоїв є у Торі
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05.06.2023 13:06 Відповісти
Ви класичний приклад невігласа - який поверхнево щось , десь чув , на основі цього робить такі ж безглузді висновки. Святі книги будь якої духовної традицій містять багато різних речей - для різного часу , місця та обставин. І для людей різного рівня зрілості. І потрібно багато часу присвятити , щоб правильно розуміти де і як вони мають розумітися і застосовуватися.
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05.06.2023 13:12 Відповісти
Давайте я допоможу вам пристроїтись капеланом у ЗСУ ? Будете корисним. Бачу ви дуже непогано розбираєтесь у питаннях релігії, набагато краще ніж такий дурко як я
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05.06.2023 13:15 Відповісти
Щоб бути капеланом потрібна - вища богословська освіта)
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05.06.2023 13:19 Відповісти
чи ви мені зараз розповісте що зброю у руки брати не можете ?
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05.06.2023 12:59 Відповісти
Будете надалі писати всяку дурню - подам на вас скаргу в кіберполіцію з приводу розпалювання міжнаціональної ворожнечі і порушення цим ряду законів України .
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05.06.2023 13:05 Відповісти
і окрім вчення Христа, є ще Вітхий Завіт і не канонічні Євангліє
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05.06.2023 12:43 Відповісти
А хто зробить шкоду ближньому своєму, тому треба зробити те саме, що він учинив. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб…» (Левит, 24,19-20).
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05.06.2023 12:59 Відповісти
З Богом
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05.06.2023 11:50 Відповісти
Ми одної крові- ти та я... -Кіплінг...
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05.06.2023 11:56 Відповісти
Дайош Українську Англіканську Церкву? А що, Бог один для всіх!
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05.06.2023 13:08 Відповісти
 
 