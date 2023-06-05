Українські капелани пройшли навчання у британській армії

Десять українських військових капеланів пройшли двотижневу підготовку зі своїми британськими колегами на першому у своєму роді курсі.

Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

За останні два тижні українські капелани були прикріплені до Департаменту капеланів Королівської армії Британії, аби дізнатися більше про пастирську турботу, духовну підтримку та моральне керівництво під час військових операцій, а також про повоєнний період відновлення.

Тепер вони вирушать на передову у війні Росії з Україною, де їхнє завдання полягатиме у тому, щоб вселити надію та відновити дух, доки війська борються за повернення суверенної території України.

Курс, розроблений британськими військовими капеланами та підтриманий Збройними силами Великої Британії в рамках операції Orbital, з’явився у відповідь на запит Збройних Сил України, спрямований на оснащення учасників релігійними та практичними ресурсами, необхідними для підтримки персоналу через найскладніші аспекти операцій - від важкої втрати та до проблем із психічним здоров’ям.

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Значна частина програми була присвячена капеланству в оперативному контексті, при цьому учасники підтримували українських військових, які нині проходять бойову підготовку в Вілтширі в рамках тренувань українських новобранців, що проводиться Великою Британією.