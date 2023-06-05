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Російська авіація атакувала Берислав, є поранені, - ОВА

берислав

Російська авіація атакувала Берислав Херсонської області, поранені мирні жителі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, ворог вдарив керованими авіабомбами по житловому кварталу міста.

Через обстріл пошкоджено приміщення приватного підприємства та близько двадцяти житлових будинків.

"Поранення дістали двоє людей - 73-річна жінка та 48-річний чоловік. Постраждалих до лікарні доставили військові, нині їм надають необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники за добу випустили по території Херсонщини майже 200 снарядів, - ОВА

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обстріл (28435) Берислав (186) Херсонська область (5747)


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Де бригади Штурму від Клименко? Наразі Україну визволяти, а не інтерв'ю за інтерв'ю виставляти
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05.06.2023 12:58 Відповісти
Не справляються без вас - повертайтесь та йдіть до штабу командувати - ви ж бо знаєте, коли й що потрібно робити.
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05.06.2023 13:51 Відповісти
 
 