Російська авіація атакувала Берислав, є поранені, - ОВА
Російська авіація атакувала Берислав Херсонської області, поранені мирні жителі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, ворог вдарив керованими авіабомбами по житловому кварталу міста.
Через обстріл пошкоджено приміщення приватного підприємства та близько двадцяти житлових будинків.
"Поранення дістали двоє людей - 73-річна жінка та 48-річний чоловік. Постраждалих до лікарні доставили військові, нині їм надають необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні.
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Валентина Саюн #551086
показати весь коментар05.06.2023 12:58 Відповісти Мені подобається 1
Tierre
показати весь коментар05.06.2023 13:51 Відповісти Мені подобається 1
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