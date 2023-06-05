ФСБ завезла в окупований Мелітополь загони навчених шпигунів, - Федоров

У тимчасово окупований Мелітополь завезли загони шпигунів, які шукатимуть патріотично налаштованих громадян.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"ФСБ завезли у Мелітополь загони навчених шпигунів. Про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку мова не йде давно. А тепер ще й в різних районах міста спеціально навчені "нелюди" вишукують патріотично настроєних громадян. З якою метою це робиться та що може очікувати на наших людей залишається тільки здогадуватись", - йдеться в повідомленні.

Мер закликав жителів міста бути обережними.

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