ФСБ завезла в окупований Мелітополь загони навчених шпигунів, - Федоров
У тимчасово окупований Мелітополь завезли загони шпигунів, які шукатимуть патріотично налаштованих громадян.
Про це повідомив міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"ФСБ завезли у Мелітополь загони навчених шпигунів. Про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку мова не йде давно. А тепер ще й в різних районах міста спеціально навчені "нелюди" вишукують патріотично настроєних громадян. З якою метою це робиться та що може очікувати на наших людей залишається тільки здогадуватись", - йдеться в повідомленні.
Мер закликав жителів міста бути обережними.
Топ коментарі
+6 Ol Ol #553754
показати весь коментар05.06.2023 13:07
+3 Gary Grant
показати весь коментар05.06.2023 13:06
+3 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар05.06.2023 13:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(сарказм)
Ой ти, **** мамчина, мамчина,
Шпигувати навчена!
паляниця- ні, залізниця- ні, полуниця- ні! Парєбрік, надись, авось і нєбось тільки вночі пададєялам.
Будуть винюхувати патріотів.
Здатність орків позоритися просто невичерпна і безмежна.