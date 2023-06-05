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ФСБ завезла в окупований Мелітополь загони навчених шпигунів, - Федоров

окупація,мелітополь

У тимчасово окупований Мелітополь завезли загони шпигунів, які шукатимуть патріотично налаштованих громадян.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"ФСБ завезли у Мелітополь загони навчених шпигунів. Про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку мова не йде давно. А тепер ще й в різних районах міста спеціально навчені "нелюди" вишукують патріотично настроєних громадян. З якою метою це робиться та що може очікувати на наших людей залишається тільки здогадуватись", - йдеться в повідомленні.

Мер закликав жителів міста бути обережними.

Також читайте: Потужний вибух прогримів у Мелітополі, - Федоров

Автор: 

Мелітополь (770) окупація (6685) Федоров Іван (648)


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Топ коментарі
+6
По таблу треба з ноги...
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05.06.2023 13:07
+3
Що за маячня? Які шпигуни? Тинятися по мелітопольським п'ятиповерхівкам? Серьозно? А можна чимось соліднішим обгрунтувати відсутність контрнаступу?
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05.06.2023 13:06
+3
Було б добре як би декількох шпигунів на вишнях розвішали.
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05.06.2023 13:15
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які спаляться одразу, тому що кавказці і буряти ? там навіть сказати "паляниця" ніхто не буде просити

(сарказм)
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05.06.2023 12:54 Відповісти
На жаль "своїх" колаборантів на цю роль вистачає. Нагадую, що під час 2-ї світової війни більша частина агентури німців була з місцевих мешканців, а серед диверсантів більш за все було роССіян що з білогвардійців та їх нащадків, що з узятих у полон, особливо з кримінальним минулим!!! До того ж і зараз, на вільній від рашистів території наберуться тисячі прихильників "роССійського миру", а що вже казати стосовно тих хто під окупацією 9 років на Донбасі та у Криму!!!
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05.06.2023 13:17 Відповісти
вкажеш ще й на причини із посиланням на поважні джерела?
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05.06.2023 14:07 Відповісти
В Бєлгородь, ***... хай завозять...
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05.06.2023 12:58 Відповісти
Ну их по говору можно будет отличить, да может и по прикиду
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05.06.2023 13:02 Відповісти
По таблу.
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05.06.2023 13:04 Відповісти
По таблу треба з ноги...
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05.06.2023 13:07 Відповісти
І кого "по говору", мешканців Луганська та Донецька або інших селищ окупованих з 2014-го, чи у вас хлопці вже відшибло пам'ять щоб пам'ятати про ТАКІ можливості вербування у спецагенти???!!!
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05.06.2023 13:19 Відповісти
(співає):
Ой ти, **** мамчина, мамчина,
Шпигувати навчена!
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05.06.2023 13:03 Відповісти
Що за маячня? Які шпигуни? Тинятися по мелітопольським п'ятиповерхівкам? Серьозно? А можна чимось соліднішим обгрунтувати відсутність контрнаступу?
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05.06.2023 13:06 Відповісти
А можна чимось іншим окрім твоєї "Gary Grant" прихильності до рашизму обгрунтувати твій пост, бо тупіше навряд чи можливо написати так, щоб якимось чином прив'язати антипартизанську діяльність окупанта до наявності або відсутності активних дій по наступу?! Це все одно як сповіщення про можливість дощу назвати "відмазкою" для приготування борщу! Ну ти й тупий рашист!
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05.06.2023 13:11 Відповісти
Віталік... Ти довбой@б. Я тебе з цим вітаю Віталік. Але це не робить тобі честі.
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05.06.2023 13:22 Відповісти
Ахаха. Ещё одна банальщина вылезла со своим "без тебя никак". А толку?🤦
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05.06.2023 14:08 Відповісти
Ещё у тому же и морда кацапская пи#дит. Иди на х@й,*****
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05.06.2023 14:09 Відповісти
кугуте, вітаю тебе із вилупленням та першим кукуріку.
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05.06.2023 14:10 Відповісти
Це природні дії будь якої окупаційної армії. Так діяли й німці під час другої світової війни у окупованих ними містах, так діяли й радянські окупанти у окупованих комуністами країнах, так діяли й досі роССійські нацисти де їм вдавалось захопити чужі території під виглядом якихось самопроголошених "республік" або за результатами фейкових "референдумів". Тож нічого нового згадуючи історію людства. Нашим треба бути надобережними!!!
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05.06.2023 13:07 Відповісти
Ой,який ти молодець. Дякуємо тобі за пораду бути "надобережними"😆
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05.06.2023 13:29 Відповісти
Словничок спеціально навченого шпигуна: паляниця - ні, залізниця - ні, полуниця - ні! Парєбрік, надись, авось і нєбось тільки вночі пададєялам.
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05.06.2023 13:13 Відповісти
Було б добре як би декількох шпигунів на вишнях розвішали.
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05.06.2023 13:15 Відповісти
діти
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05.06.2023 13:49 Відповісти
🤣🤣🤣
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05.06.2023 14:27 Відповісти
Це певно отих роботів "собак-ніндзя"-гранатометників -- спіжжених китайських з аліекспрес.
Будуть винюхувати патріотів.

Здатність орків позоритися просто невичерпна і безмежна.
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05.06.2023 15:03 Відповісти
Там по таблу з ноги не допоможе, треба молотом в голову
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05.06.2023 18:21 Відповісти
 
 