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Законодавство чітко визначає відповідальним за укриття в Києві начальника військової адміністрації Попка, - Черненко

попко

Українське законодавство чітко визначає відповідальними за цивільний захист військові адміністрації. А очільник Київської МВА після трагедії 1 червня сховався.

Про це заявив народний депутат VIII скликання, політичний експерт Олександр Черненко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Поки силовики та суд визначили винуватим охоронця, справжні винуваті гуляють на свободі. Хто ж відповідальний за укриття? Спойлер: голова Київської міської військової адміністрації Попко. Дивимось підписаний президентом закон, який був розпіарений під назвою "закон про обов’язкові бомбосховища", від "слуг народу". Дивимось ще один Закон "Про правовий режим воєнного стану". Президент своїм підписом визначив відповідальних за стан та доступність укриттів. Це голови військових адміністрацій", - заявив Черненко.

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Він, зокрема, процитував "закон про обов’язкові бомбосховища", в якому зазначено:

НАЧАЛЬНИКАМ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ/ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАЦІЙ:

- забезпечити необхідну кількість місць у захисних спорудах цивільного захисту, спорудах подвійного призначення, найпростіших укриттях, зважаючи на чисельність населення;
- забезпечити приведення захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення у відповідність із нормативними вимогами;

Згідно Закону України "Про правовий режим воєнного стану", відповідальними за цивільний захист також визначені військові адміністрації, зазначив Черненко.

"В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями:…встановлюють порядок використання фонду захисних споруд цивільного захисту. Тобто укриттів. Вони ж здійснюють повноваження із організації та участі у здійсненні заходів, пов’язаних із цивільним захистом", - цитує екснардеп.

Він також наголосив, що після трагедії, яка трапилася в Києві 1 червня, керівник Київської МВА "сховався".

"24 травня у Київській міській військовій адміністрації відзвітували: Закритих для киян укриттів під час повітряної тривоги не буде! Трагедія 1 червня показала зворотне. Що зробив відповідальний за укриття Попко? Сховався", - наголосив Черненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиждень тому голова військової адміністрації Києва Попко відрапортував, що забезпечить безперешкодний доступ киян до всіх укриттів, - екснардеп

Автор: 

Черненко (26) Попко Сергій (70) укриття (295)


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Топ коментарі
+24
А що це таке є, оце ваше "законодавство"?....не на часі....
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05.06.2023 14:51
+20
Поки зелене лайно усе просрало і вигріває свої сраки і сраки своїх хвойд, а яневтікло засерая усім очі , мозок і вуха ....усе буде не на часі
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05.06.2023 14:56
+19
Закони, закони, какіє закони? Накаутіравать нада Клічка, а закони падаждут.
Коли це закони зупиняли зелену шоблу?
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05.06.2023 15:17
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А що це таке є, оце ваше "законодавство"?....не на часі....
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05.06.2023 14:51 Відповісти
люди вже розтлумачили:

- Зеленський просто підставив ПОПКУ.
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05.06.2023 20:42 Відповісти
.. бо Зе особисто призначив того Попка
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05.06.2023 20:46 Відповісти
Поки зелене лайно усе просрало і вигріває свої сраки і сраки своїх хвойд, а яневтікло засерая усім очі , мозок і вуха ....усе буде не на часі
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05.06.2023 14:56 Відповісти
Так оце Попко вже зізнався, казав, що не знімає з себе відповідальність. А далі - тиша...
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05.06.2023 14:57 Відповісти
Йому сказали, хто тебе за язик тягне, мовчи, є нагода Кличка нокаутувать.
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05.06.2023 15:24 Відповісти
Якщо найвеличніший хер забив не на рояль, а на Конституцію, то Зевилупкам, як подарунок долі Закон не Закон відповідно до ступені близькості до тіла наймудрішого.
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05.06.2023 14:58 Відповісти
Законодавство в нас на паузі, як і демократія.
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05.06.2023 15:04 Відповісти
А що для зеленських законодавство? Вони ж тут вершителі доль людства!
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05.06.2023 15:08 Відповісти
Закони, закони, какіє закони? Накаутіравать нада Клічка, а закони падаждут.
Коли це закони зупиняли зелену шоблу?
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05.06.2023 15:17 Відповісти
А якщо заглянути в сам Закон, то там трохи не так... А хто з Вас перевіяє?...
Ось що там написано:
3. Органам місцевого самоврядування, начальникам військово-цивільних/військових адміністрацій:
...

5) протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та затвердити плани розміщення і укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту, спорудах подвійного призначення, найпростіших укриттях;

забезпечити необхідну кількість місць у захисних спорудах цивільного захисту, спорудах подвійного призначення, найпростіших укриттях, зважаючи на чисельність населення;

забезпечити приведення захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення у відповідність із нормативними вимогами;

забезпечити безперешкодний доступ населення до захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів.

Строки, визначені цим пунктом для органів місцевого самоврядування, начальників військово-цивільних/військових адміністрацій, на тимчасово окупованих територіях починають застосовуватися з дня їх деокупації.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2486-20#Text
----
Висновки робіть самі.
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05.06.2023 15:23 Відповісти
https://kyivcity.gov.ua/bezpeka_ta_pravoporiadok/kivska_miska_viyskovo-tsivilna_administratsiya_959569/viyskova_administratsiya_kiyeva/ https://kyivcity.gov.ua/bezpeka_ta_pravoporiadok/kivska_miska_viyskovo-tsivilna_administratsiya_959569/viyskova_administratsiya_kiyeva/

https://ips.ligazakon.net/document/T150141?an=1
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05.06.2023 15:51 Відповісти
Де тут сказано, що той закон не діє ?
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19.06.2023 13:59 Відповісти
Попко - старий пердун, який не на своєму місці. він совковий рудимент, тормоз в військової адміністрації, який окрім роздування щок ще вміє родичів розставляти на "хлібні" посади... оце і всі його здобутки.
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05.06.2023 15:24 Відповісти
Зеленський в Молдавії сказав буде нокаут.
Буде, нокаут, ВАЗ, навіть не сумнівайся.
Київ ви, суки зелені, не отримаєте, як би ви не намагалися посунути Кличка.
Ми його вибрали і ми його терпіти будемо. А ваші гидотні "котлети" і " попінси" і пр. гімно - одразу в нокаут
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05.06.2023 15:28 Відповісти
ойц как нє харашо получілась
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05.06.2023 15:54 Відповісти
Хто може сумніватися, якщо для цього Попко і був призначений, разом із такими ж посадовцями, відповідними Указами Зеленського!!
Єрмак може і Укази показати!! Усіх їх 💯підбирали в ОПУ досвідчені фахівці!! Але ж, і Трубіцина теж такі відбирали, як і екс-голову НБУ та інших… Скільки їх уже нагадило і повтікали ….
Мабуть, діє організована група осіб для дискредитації влади в Україні під час кривавої московської війни😡😠⚔️🪖💯
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05.06.2023 16:01 Відповісти
отпустите нвиновных..Этот должен сидеть...
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05.06.2023 16:13 Відповісти
зебіли й тут примудрилися все про.бать і кудись порозпихать по кишенях більше 1мільярда грн., і це тільки з київського бюджету..
"полум'яний привіт", вкотре, лохторату ушастому-невиліковному за "прикол 2019"
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05.06.2023 16:22 Відповісти
схоже почалась битва за Київ. передвиборча.
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05.06.2023 16:27 Відповісти
А не треба було ЗЕлі її починати з узурпації влади та ЗМІ, з розпихування всюди кумів та друзів!
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05.06.2023 16:43 Відповісти
А з чого треба було починати? З "армії, мови, віри"? Вам нагадати до чого це привело його попередника?
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05.06.2023 16:50 Відповісти
"Призвело" не це, а гальмування антикорупційних реформ і люстрації, особливо у судовій системі.
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05.06.2023 17:33 Відповісти
та харе вже киздіть. половина виборців Зєлі ті слова навіть з папірця прочитати не зможуть. До сраки наріду і суди і люстрація і реформи.
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05.06.2023 17:35 Відповісти
Киздиш ти хрін знає звідки. Не тобі, гівнюче, з заппрєбріка народ України обсирати.
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05.06.2023 17:43 Відповісти
О. Зєлєбобіка прорвало . Нічого дивного. Все як завжди
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05.06.2023 18:05 Відповісти
То ти тепер порваний ходиш, "Зєлєньій_Бобіку"? ))
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05.06.2023 18:31 Відповісти
Зєлебобік, не переводь стрілки Ти так вилизуєш тут в каментах Найвеличнішому, шо сумнівів в твоїй сутності нема.
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05.06.2023 18:53 Відповісти
Не виправдовуйся, "Зєлєньій_Бобіку". Твої стрілки стирчать прямо з твоєї тупої кацапської макітри. )))
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05.06.2023 19:23 Відповісти
Дурашка, де ти побачив, шо я виправдовуюся?
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05.06.2023 23:19 Відповісти
гальмування, якщо і було, то не з його боку. Навіть в історії створення Вищого антикорсуду загальмували т.зв. "громадянське суспільство" в особі Шабуня+К*. Бо тоді з АП пропонувалось створити окрему палату АКС при Верховному суді, що дало би можливість їй запрацювати одразу після добору кадрів. А так (після тримісячних суперечок і "перемоги" ГС зі стартом конкурсів в окремий суд в 2017-му році)- АКС був укомплектований на початку 2019-го і лише наприкінці 2020-го почав брати до провадження справи по профілю; і 1,5роки пішло коту під хвіст на утрясочно-організаційні питання.
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05.06.2023 17:58 Відповісти
Їм Гордон по тєлєвізеру сказав, шо винуватий Порох. А в деталі - не царське діло вдаватися. Вони ж всі - президенти.
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05.06.2023 18:06 Відповісти
Авжеж, цар хороший, бояри погані. Тоді чому б так про клоуна не сказати?
Окрема палата АКС при ВС - це імпотентна імітація, сурогат, яким можна хіба що дупу підтерти. А ось, скажімо, ліквідувати горезвісний ОАСК можна було б за тиждень, але й п'яти років не вистачило, бо він дуже зручний для махінацій. Закон про мову прийняли в останні місяці каденції, хоча проект був зареєстрований в Раді набагато років раніше. І так у багатьох важливих речах, що не могло не вплинути на рейтинг.
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05.06.2023 18:29 Відповісти
Да ти реально тупий . Закони приймає ВР, в якій у Пороха не було монобільшості.
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05.06.2023 18:54 Відповісти
Твоя тупість поступається лише твоїй примітивності, дурко запарєбрікове. Ти, мабуть, вважаєш, що родзинки з булочок здобувають. )))
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05.06.2023 19:26 Відповісти
О, так і зафіксуємо Аргументів нема, пішли висери
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05.06.2023 23:21 Відповісти
ЧУДОВО! Нанесено удар й у шнобель, й по геніталіях та ще й під зад усім "слугам" і Зеленському особисто!!! Ну, де там волаючі за "справедливість", як воно отримати у відповідь вашею ж "зброєю", продемонструйте які ві "відповідальні", що можете не тільки злочинців за кордон випускати за підписом призначених Зеленським голів прикардонної служби та розвідки, запускати ворога на південь країни за рішеннями призначених на високі посади у СБУ агентів ФСБ, скорочувати армію та знищувати Оборонпром і ракетні програми, а все ж таки хоч іноді притягувати до відповідальності СВОЇХ "кумів"!!!
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05.06.2023 16:41 Відповісти
А їх нема. Повипаровувались. Вітром сдуло. Сховались у власних дупах.
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05.06.2023 17:59 Відповісти
Попка сховалась Як епічно.
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05.06.2023 22:15 Відповісти
 
 