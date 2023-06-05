Законодавство чітко визначає відповідальним за укриття в Києві начальника військової адміністрації Попка, - Черненко

Українське законодавство чітко визначає відповідальними за цивільний захист військові адміністрації. А очільник Київської МВА після трагедії 1 червня сховався.

Про це заявив народний депутат VIII скликання, політичний експерт Олександр Черненко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Поки силовики та суд визначили винуватим охоронця, справжні винуваті гуляють на свободі. Хто ж відповідальний за укриття? Спойлер: голова Київської міської військової адміністрації Попко. Дивимось підписаний президентом закон, який був розпіарений під назвою "закон про обов’язкові бомбосховища", від "слуг народу". Дивимось ще один Закон "Про правовий режим воєнного стану". Президент своїм підписом визначив відповідальних за стан та доступність укриттів. Це голови військових адміністрацій", - заявив Черненко.

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Він, зокрема, процитував "закон про обов’язкові бомбосховища", в якому зазначено:

НАЧАЛЬНИКАМ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ/ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАЦІЙ:



- забезпечити необхідну кількість місць у захисних спорудах цивільного захисту, спорудах подвійного призначення, найпростіших укриттях, зважаючи на чисельність населення;

- забезпечити приведення захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення у відповідність із нормативними вимогами;

Згідно Закону України "Про правовий режим воєнного стану", відповідальними за цивільний захист також визначені військові адміністрації, зазначив Черненко.

"В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями:…встановлюють порядок використання фонду захисних споруд цивільного захисту. Тобто укриттів. Вони ж здійснюють повноваження із організації та участі у здійсненні заходів, пов’язаних із цивільним захистом", - цитує екснардеп.

Він також наголосив, що після трагедії, яка трапилася в Києві 1 червня, керівник Київської МВА "сховався".

"24 травня у Київській міській військовій адміністрації відзвітували: Закритих для киян укриттів під час повітряної тривоги не буде! Трагедія 1 червня показала зворотне. Що зробив відповідальний за укриття Попко? Сховався", - наголосив Черненко.

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