Законодавство чітко визначає відповідальним за укриття в Києві начальника військової адміністрації Попка, - Черненко
Українське законодавство чітко визначає відповідальними за цивільний захист військові адміністрації. А очільник Київської МВА після трагедії 1 червня сховався.
Про це заявив народний депутат VIII скликання, політичний експерт Олександр Черненко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Поки силовики та суд визначили винуватим охоронця, справжні винуваті гуляють на свободі. Хто ж відповідальний за укриття? Спойлер: голова Київської міської військової адміністрації Попко. Дивимось підписаний президентом закон, який був розпіарений під назвою "закон про обов’язкові бомбосховища", від "слуг народу". Дивимось ще один Закон "Про правовий режим воєнного стану". Президент своїм підписом визначив відповідальних за стан та доступність укриттів. Це голови військових адміністрацій", - заявив Черненко.
Він, зокрема, процитував "закон про обов’язкові бомбосховища", в якому зазначено:
НАЧАЛЬНИКАМ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ/ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАЦІЙ:
- забезпечити необхідну кількість місць у захисних спорудах цивільного захисту, спорудах подвійного призначення, найпростіших укриттях, зважаючи на чисельність населення;
- забезпечити приведення захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення у відповідність із нормативними вимогами;
Згідно Закону України "Про правовий режим воєнного стану", відповідальними за цивільний захист також визначені військові адміністрації, зазначив Черненко.
"В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями:…встановлюють порядок використання фонду захисних споруд цивільного захисту. Тобто укриттів. Вони ж здійснюють повноваження із організації та участі у здійсненні заходів, пов’язаних із цивільним захистом", - цитує екснардеп.
Він також наголосив, що після трагедії, яка трапилася в Києві 1 червня, керівник Київської МВА "сховався".
"24 травня у Київській міській військовій адміністрації відзвітували: Закритих для киян укриттів під час повітряної тривоги не буде! Трагедія 1 червня показала зворотне. Що зробив відповідальний за укриття Попко? Сховався", - наголосив Черненко.
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- Зеленський просто підставив ПОПКУ.
Коли це закони зупиняли зелену шоблу?
Ось що там написано:
3. Органам місцевого самоврядування, начальникам військово-цивільних/військових адміністрацій:
...
5) протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
розробити та затвердити плани розміщення і укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту, спорудах подвійного призначення, найпростіших укриттях;
забезпечити необхідну кількість місць у захисних спорудах цивільного захисту, спорудах подвійного призначення, найпростіших укриттях, зважаючи на чисельність населення;
забезпечити приведення захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення у відповідність із нормативними вимогами;
забезпечити безперешкодний доступ населення до захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів.
Строки, визначені цим пунктом для органів місцевого самоврядування, начальників військово-цивільних/військових адміністрацій, на тимчасово окупованих територіях починають застосовуватися з дня їх деокупації.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2486-20#Text
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Висновки робіть самі.
https://ips.ligazakon.net/document/T150141?an=1
Буде, нокаут, ВАЗ, навіть не сумнівайся.
Київ ви, суки зелені, не отримаєте, як би ви не намагалися посунути Кличка.
Ми його вибрали і ми його терпіти будемо. А ваші гидотні "котлети" і " попінси" і пр. гімно - одразу в нокаут
Єрмак може і Укази показати!! Усіх їх 💯підбирали в ОПУ досвідчені фахівці!! Але ж, і Трубіцина теж такі відбирали, як і екс-голову НБУ та інших… Скільки їх уже нагадило і повтікали ….
Мабуть, діє організована група осіб для дискредитації влади в Україні під час кривавої московської війни😡😠⚔️🪖💯
"полум'яний привіт", вкотре, лохторату ушастому-невиліковному за "прикол 2019"
Окрема палата АКС при ВС - це імпотентна імітація, сурогат, яким можна хіба що дупу підтерти. А ось, скажімо, ліквідувати горезвісний ОАСК можна було б за тиждень, але й п'яти років не вистачило, бо він дуже зручний для махінацій. Закон про мову прийняли в останні місяці каденції, хоча проект був зареєстрований в Раді набагато років раніше. І так у багатьох важливих речах, що не могло не вплинути на рейтинг.