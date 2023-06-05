УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11674 відвідувача онлайн
Новини
6 050 98

ВАКС оголосив у міжнародний розшук депутата Київської міськради Трубіцина, - САП

трубіцин

ВАКС задовольнив клопотання САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради Владислава Трубіцина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Як зазначається, 5 червня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Суд зважив на системні неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перетин кордону указаною особою та задовольнив клопотання у повному обсязі.

Клопотання щодо звернення в дохід держави застави у розмірі 9 млн 886 тис. грн та щодо обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде розглянуто на наступному засіданні - 12.06.2023.

САП не називає прізвища Трубіцина, однак з опису справи зрозуміло, що йдеться саме про нього.

Також читайте: Надання "слузі народу" Трубіцину дозволу на виїзд було ініціативою ССО, - "Схеми". ДОКУМЕНТ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ГУР МО підтвердили інформацію "Схем" про те, що депутат Київради Владислав Трубіцин, який наразі є обвинуваченим у справі про хабарництво і вже двічі не з’являвся на засідання Вищого антикорупційного суду, зміг виїхати за кордон у травні завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова, проте зазначили, що це була ініціатива "іншої структури".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, спійманий на хабарі Трубіцин не прийшов до суду, тому що вже втік з України, попри "електронний браслет"

9 лютого 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київради Трубіцина на його спільників на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди.

За даними НАБУ, Трубіцин у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, отримували хабарі забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

Справу надіслали в суд у жовтні 2022 року. Підготовче провадження тривало майже пів року, і от на початку квітня її призначили до розгляду по суті. Наступне засідання призначили на 30 травня.

Трубіцин призупинив членство у партії "Слуга народу", але лишився депутатом Київради. До нього не застосували імперативний мандат. В матеріалах слідства по Трубіцину фігурує заступник голови ОП Олег Тататров, якому він начебто щотижня звітував про "касу". Також Трубіцина називають наближеним до Андрія Єрмака.

Також раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що "слугу народу" Трубіцина раніше судили за підробку документів.

Автор: 

розшук (651) САП (2217) Антикорупційний суд ВАКС (1952) Трубіцин Владислав (57)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
Якийсь тотальний ******* встид.

На фоні щоденного безкінечного горя, крові. смертей, поранень ----

Це просто ******* ******* встид.
показати весь коментар
05.06.2023 14:55
+27
спочатку дали втекти, а тепер оголосили ...
показати весь коментар
05.06.2023 14:58
+24
И больше всего бесит то, что на них нет никакой управы! На все наши стоны и возмущения зеленым просто на-рать!
показати весь коментар
05.06.2023 14:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.06.2023 14:52 Відповісти
- Нет ли у вас случайно при себе ремня, чтобы я мог со всем этим покончить?

- С большим удовольствием могу вам услужить, - ответил Швейк, снимая свой ремень. - Я ещё ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне…
показати весь коментар
05.06.2023 14:59 Відповісти
Є прекрасний український переклад Швейка - українського перекладача С.Масляка - замість тупого російського какання і штокання.
показати весь коментар
05.06.2023 16:12 Відповісти
В мене якраз така є. Видавництво "Дніпро" 1966 року.
показати весь коментар
05.06.2023 16:46 Відповісти
ти такий тупий ???? що не розумиеш кацапською ???? ***** понти , майже половина ЗСУ розмовляють на русском и при этом слово пострил или выстрел из миномета или орудия наши парни понимают ОДИНАКОВО --- ***** лугандон придумал чтобы расейськомовных захыщать -- у нас в УКРАИНЕ не должно быть в быту никакой дискриминации языковой --- НИКАКОЙ --- !!!!! --- 300 лет быть колонией россии , надо 50 лет , два поколения чтобы дети и внуки перешли на украинську мову
показати весь коментар
05.06.2023 18:19 Відповісти
Що тут веселого???
Влада переслідує волонтерів.
показати весь коментар
05.06.2023 15:14 Відповісти


показати весь коментар
05.06.2023 15:19 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍.
показати весь коментар
05.06.2023 15:27 Відповісти
Зара усі "волонтери" у Відні, Куршевелі, Монако...
показати весь коментар
05.06.2023 15:37 Відповісти
КТО (!!) их ВСЕХ выбрал ?? - умные украинцы !! ( и так 32 года подряд !! ) Теперь ( и как всегда ) - кушайте , не обляпайтесь !!!
показати весь коментар
05.06.2023 16:07 Відповісти
До 1991-го, Україна була колонізована советами на чолі з кацапами.
Якби розвалювали всі роки незалежності, то нікому б було захищати Україну в 2022-му.
Хто обрав? Телевізор їх обрав.
Г+Г коломойського (корупціонера)+мертвечука(колаборанта). Вустами раєвської, на псевдо "мосійчук", її колег по брехні та лайносеріалів, від кацапських продюсерів.
показати весь коментар
05.06.2023 16:41 Відповісти
Більшість тих, хто з 24-го лютого і по сьогодні зі зброєю в руках захищають країну. Хочеш їм пред'яву зробити, вставай з дивану і вперед до них в окопи, вони там перед тобою безгрішним покаяться.
показати весь коментар
05.06.2023 17:02 Відповісти
А , что у Буданова с мордой лица⁉️Впрочем, после Червоненко иШевченко , Киреева , … награждения ***** ,брехни про «вагнергейт» , Буданова давно пора с ЕРМАКОМ НА НАРЫ ПОЖИЗНЕННО ?
показати весь коментар
06.06.2023 01:20 Відповісти
Якийсь тотальний ******* встид.

На фоні щоденного безкінечного горя, крові. смертей, поранень ----

Це просто ******* ******* встид.
показати весь коментар
05.06.2023 14:55 Відповісти
Я б сказав - три рази *******.
показати весь коментар
05.06.2023 15:31 Відповісти
Циркова вистава ЗЄ:
Рудий клоун будананов вивозить злодія через кордон, а Білий клоун НАБУ його ловить

паршива вистава ! 👿
показати весь коментар
05.06.2023 17:57 Відповісти
не пройшло і пів року .............
показати весь коментар
05.06.2023 14:56 Відповісти
Нікада такова нє била-і вот апять...
показати весь коментар
05.06.2023 14:57 Відповісти
апять, ***** 😂
показати весь коментар
05.06.2023 15:32 Відповісти
спочатку дали втекти, а тепер оголосили ...
показати весь коментар
05.06.2023 14:58 Відповісти
Ну, так усе по опрацьованій схемі.
показати весь коментар
05.06.2023 15:39 Відповісти
Черговий номер від шапіто Зе - іуд !
показати весь коментар
05.06.2023 15:59 Відповісти
чувак вже, напевно, відзвонився в опу: усьо чікі, об"являйте
показати весь коментар
05.06.2023 14:59 Відповісти
Враховуючи що цей кадр виїхав за кордон під патронатом розвідслужб України, то з великим відсотком вірогідності можна припустити наявність в нього декількох дійсних українських, аргентинських або інших паспортів на будь-які прізвища. Використання таких паспортів звична практика для спецагентів під прикриттям. Для прикладу такі паспорти були у фсбешників «петрова і баширова», які спокійно по них їздили по Європі, апотім заїхали в Лондон, щоб отруїти Скрипаля.
показати весь коментар
05.06.2023 19:39 Відповісти
так що, до мольфарів не ходи, поїхало це гуано ***** травити?
показати весь коментар
06.06.2023 00:27 Відповісти
И больше всего бесит то, что на них нет никакой управы! На все наши стоны и возмущения зеленым просто на-рать!
показати весь коментар
05.06.2023 14:59 Відповісти
дєрьмака с татаровим на допит, - вони щось знають
показати весь коментар
05.06.2023 15:00 Відповісти
Розцінки вони знають та звіти патрушеву
показати весь коментар
05.06.2023 15:05 Відповісти
Як вже ******* вся ця зелена *****..
Тепер там і гур і сбу і повна хата ганьби, як лайна.
Такого рівня смороду годі в ЄС і уявити. Навіть в угорщині чи Болгарії
показати весь коментар
05.06.2023 15:01 Відповісти
Весела компашка..Одні відпускають, інші оголошують в розшук.??? Хто кому і з ким ? У нас - унікальна країна безконечної кількості шансів для зашкварених. Таке враження, діє зворотній до західних демократій принцип: чим жирніше ти наслідив, тим вищим є твій табель про ранги. Чим гучніші скандали - тим міцніші позиції в першій обоймі. Чим зухваліші діяння - тим ближче до вершин..
показати весь коментар
05.06.2023 15:01 Відповісти
.. а щоб зробив керівник розвідки європейської країни, підписавши подібний дозвільний документ?!! Генерал-майор по посаді, старший лейтенант по розумовим здібностям... здатен відповісти на це питання?
показати весь коментар
05.06.2023 15:05 Відповісти
забули додати...тік-токер а-ля Люся
-Крим візьмемо ще до червня
показати весь коментар
05.06.2023 15:13 Відповісти
... та я не задаю питання по основній діяльності Генерала...!! Я по другорядній... по розвідці!!))
показати весь коментар
05.06.2023 15:17 Відповісти
цірк на дроті!!
тобто 95 квартал в життя!!
показати весь коментар
05.06.2023 15:06 Відповісти
Називайте це як воно є - це злочин. Це не цирк, а злочин
показати весь коментар
05.06.2023 16:04 Відповісти
А вони точно впевнені, що той сховався надійно? Бо ще чого доброго доведеться затримувати насправді!
показати весь коментар
05.06.2023 15:06 Відповісти
)))
показати весь коментар
05.06.2023 15:58 Відповісти
На що ви натякаєте - чи "підлогу" змінив?
показати весь коментар
06.06.2023 10:35 Відповісти
Значить вже добре замаскувався, раз в розшук обєявили...
показати весь коментар
05.06.2023 15:06 Відповісти
А що на це скаже буданов?
Чи знову (як шевченко) Трубіцин виявиться агентом гру?
Агов, де поділись українські патріоти?
Чи бабло російське затьмарило розум?
показати весь коментар
05.06.2023 15:08 Відповісти
Так уже ж сказали ,що він волонтер і з його поміччю ССО провели десятки спецоперацій.
показати весь коментар
05.06.2023 16:00 Відповісти
Депутата- волонтера-разведчика Трубицына объявили в розыск. Корпус депутатов- волонтеров-разведчиков редеет на глазах
показати весь коментар
05.06.2023 15:09 Відповісти
це смішно. вони хоть на щось здатні?
якісь котшенята безпорадні.
треба все брати під тотальний громадський контроль.
совкова система не відповідає вимогам часу
показати весь коментар
05.06.2023 15:11 Відповісти
е*аний зелений цирк
показати весь коментар
05.06.2023 15:17 Відповісти
Цирк "Чомуми Невнато"
показати весь коментар
05.06.2023 16:00 Відповісти
Татаров з Єрмаком мовчать? Це ж їхній кент.
показати весь коментар
05.06.2023 15:18 Відповісти
Буданов має щось сказати, чи він важко поранений в голову ?
показати весь коментар
05.06.2023 15:56 Відповісти
"Мовчання--золото"©
показати весь коментар
05.06.2023 16:38 Відповісти
Не нам,а вам! Ничего умнее не придумал?
показати весь коментар
05.06.2023 15:29 Відповісти
Цікаво, і шо ж отий розвідник скоїв, шо його ось так аж у міжнародний розшук.
показати весь коментар
05.06.2023 15:26 Відповісти
На сайті Інтерполу, станом на сьогодні, 5 червня, відповідної інформації немає
показати весь коментар
05.06.2023 15:27 Відповісти
..у зепогані свій інтерпол...!!!
показати весь коментар
05.06.2023 16:00 Відповісти
Зелені шмарклі зі своїми члєнами знов у лайно вступили... Це у них така особливість; цим вони запам'ятаються надовго (і для прокурорів наступної влади теж).
показати весь коментар
05.06.2023 15:34 Відповісти
Чекаємо покаянного листа від рахамії в ООН, щоб не дуже і шукали Трубіцина, бо він напише для нього харошую характеристику від фракції!!
Маряну безумну виведіть з бліндажу на свободу, нехай хоть повітрям Свободи подихає!!
показати весь коментар
05.06.2023 15:40 Відповісти
Що так і завжди будемо лівою рукою (ОП та ГУР) відпускати, а правою писати листа до ІНТЕРПОЛУ щоб ловили крадія та корупціонера ?
показати весь коментар
05.06.2023 15:53 Відповісти
Може буданова теж треба допитати за пособництво втечі трубіцина? А може і сам буданов вже теж не в Україні?
До речі, а хтось взагалі згадує про баканова? Може він вже теж втік по протекції буданова..
А може живе разом із Зеленським.
Зробили з країни клоунаду, коли гинуть наші мужі і жінки, захищаючи нас, і ці зелені дупи.
Але прийде час і цім зегнидам прийдеться відповідати, і не по закону, бо вони самі переступили через всі закони.
показати весь коментар
05.06.2023 15:54 Відповісти
Взагалі то, це зовсім не клоунада, а звичайна держзрада. Стаття 111-та.
показати весь коментар
05.06.2023 16:41 Відповісти
Кто-то же ему помогал. Тут явно не ГУР, тут свои. А свои у него - зеленский, данилов,ермак, лизка, люська(правда у него алиби, но мало ли...).
показати весь коментар
05.06.2023 16:00 Відповісти
Не плутайте цей ГУР, з з тим ГУРом який був при Бурбі.
показати весь коментар
05.06.2023 16:18 Відповісти
Якщо Трубіцина офіційно оголосили у міжнародний розшук,

то Буданов і вся компанія , яка брала участь у цьому, є злочинним угрупуванням і повинна бути притягнута до відповідальності
показати весь коментар
05.06.2023 16:11 Відповісти
Побачимо в Москві..
показати весь коментар
05.06.2023 16:16 Відповісти
Вони потім усі поспішають у Москву щоб отримати нагороди.
показати весь коментар
05.06.2023 16:19 Відповісти
Остап. Так там буданов и его компания (это ССО?) календарную " вилку" для трубицына и еще плюс великолепной четверки волонтеров ( злые языки говорят, что один из них собиратель старинных картин) придумали с января по май, очень нужно что-то там разведать, или добыть, срочно. Без них никак. Трубицын только 13 мая понял, что он крутой волонтер на специальном задании. И свалил. Безвозвратно.
показати весь коментар
05.06.2023 16:28 Відповісти
він не тільки паспопрт поміняв а й пластіку уже зробив
показати весь коментар
05.06.2023 16:30 Відповісти
Коли партія регіонів захотіла зробити реванш, то вона створила політичну силу "Слуга народа"
Реванш відбувся, тільки Яник 25 - 28 лютого 2022 на царювання не попав завдяки супротиву
українців по всій Україні.
показати весь коментар
05.06.2023 17:00 Відповісти
Не знаю, хто адвокат і які радники у трубіцина, а може, він сам настільки, тупий, але цей виїзд лише додав йому проблем.
Тепер він навіть без суду однозначно винний в очах громадськості. Спалив канал виїзду для потрібних людей. Потрапив в списки інтерполу. Все одно, його знайдуть і здадуть, або примусять замовкнути.
Треба бути ідіотом, щоб так спалитися за не самою критичною статтею.
показати весь коментар
05.06.2023 17:18 Відповісти
А фонд который обратился к буданову принадлежит курице безуглой. Приказ дерьмака та выполнила беспрекословно.
показати весь коментар
05.06.2023 17:29 Відповісти
Половинчате рішення! Агента Трубіцина в розшук -вірно,але чому забули про його резидента Кірюшу Буданова??
показати весь коментар
05.06.2023 17:41 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

31.05.2023 Хроніка Безпосереднім організатором виїзду депутата від "слуги народу" Трубіцина, звинуваченого в розкраданні державних коштів є секретар РНБО Олексій Данілов.
Так як секретар РНБО по посадовим обов'язкам діє за дорученням президента України, можна вважати, що президент Зеленський вчинив діяння передбачені ст. 294 КК "Перешкоджання здійсненню правосуддя
показати весь коментар
05.06.2023 17:53 Відповісти
"Ловят? Как поймают,Якина на кол посадить- это первое дело,а уж опосля...!" (с)
показати весь коментар
05.06.2023 19:18 Відповісти
А буданова ??? Він же лист підписав на виїзд трубіцину....
показати весь коментар
05.06.2023 21:00 Відповісти
У буданова шукали ?
показати весь коментар
05.06.2023 23:11 Відповісти
"Держи,держи вора,поймать его пора, но всем известно,что не пойманный- не вор" (с)
показати весь коментар
05.06.2023 23:11 Відповісти
і для чого ця клоунада. навіщо з оп давали дозвіл на виїзд думали не буде резонансу ?
показати весь коментар
06.06.2023 00:16 Відповісти
Вони вже нічого не бояться, як на раше очільниками областей розтавили людей з МВС і СБУ
тому можутьробити що хочуть і коли хочуть при цьому виходячи сухими з води
показати весь коментар
06.06.2023 02:06 Відповісти
Чи не партія регіонів створила партію Слуга народа ....
показати весь коментар
06.06.2023 02:04 Відповісти
Київські зебілоїди вибрали судимого депутатом😁 Ну і чим сталічний бомонд відрізняється від провінційних єнакієвських бидляків, які галасіровалі за Вітька Шапкокрада?
показати весь коментар
06.06.2023 02:32 Відповісти
Сейчас судьи самая прибыльная профессия. Но для народа закидают ИТ.
показати весь коментар
06.06.2023 09:40 Відповісти
 
 