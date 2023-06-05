ВАКС оголосив у міжнародний розшук депутата Київської міськради Трубіцина, - САП
ВАКС задовольнив клопотання САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради Владислава Трубіцина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.
Як зазначається, 5 червня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.
Суд зважив на системні неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перетин кордону указаною особою та задовольнив клопотання у повному обсязі.
Клопотання щодо звернення в дохід держави застави у розмірі 9 млн 886 тис. грн та щодо обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде розглянуто на наступному засіданні - 12.06.2023.
САП не називає прізвища Трубіцина, однак з опису справи зрозуміло, що йдеться саме про нього.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, ГУР МО підтвердили інформацію "Схем" про те, що депутат Київради Владислав Трубіцин, який наразі є обвинуваченим у справі про хабарництво і вже двічі не з’являвся на засідання Вищого антикорупційного суду, зміг виїхати за кордон у травні завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова, проте зазначили, що це була ініціатива "іншої структури".
Нагадаємо, за даними ЗМІ, спійманий на хабарі Трубіцин не прийшов до суду, тому що вже втік з України, попри "електронний браслет"
9 лютого 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київради Трубіцина на його спільників на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди.
За даними НАБУ, Трубіцин у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, отримували хабарі забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.
Справу надіслали в суд у жовтні 2022 року. Підготовче провадження тривало майже пів року, і от на початку квітня її призначили до розгляду по суті. Наступне засідання призначили на 30 травня.
Трубіцин призупинив членство у партії "Слуга народу", але лишився депутатом Київради. До нього не застосували імперативний мандат. В матеріалах слідства по Трубіцину фігурує заступник голови ОП Олег Тататров, якому він начебто щотижня звітував про "касу". Також Трубіцина називають наближеним до Андрія Єрмака.
Також раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що "слугу народу" Трубіцина раніше судили за підробку документів.
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Влада переслідує волонтерів.
Якби розвалювали всі роки незалежності, то нікому б було захищати Україну в 2022-му.
Хто обрав? Телевізор їх обрав.
Г+Г коломойського (корупціонера)+мертвечука(колаборанта). Вустами раєвської, на псевдо "мосійчук", її колег по брехні та лайносеріалів, від кацапських продюсерів.
На фоні щоденного безкінечного горя, крові. смертей, поранень ----
Це просто ******* ******* встид.
Рудий клоун будананов вивозить злодія через кордон, а Білий клоун НАБУ його ловить
паршива вистава ! 👿
Тепер там і гур і сбу і повна хата ганьби, як лайна.
Такого рівня смороду годі в ЄС і уявити. Навіть в угорщині чи Болгарії
-Крим візьмемо ще до червня
тобто 95 квартал в життя!!
Чи знову (як шевченко) Трубіцин виявиться агентом гру?
Агов, де поділись українські патріоти?
Чи бабло російське затьмарило розум?
якісь котшенята безпорадні.
треба все брати під тотальний громадський контроль.
совкова система не відповідає вимогам часу
Маряну безумну виведіть з бліндажу на свободу, нехай хоть повітрям Свободи подихає!!
До речі, а хтось взагалі згадує про баканова? Може він вже теж втік по протекції буданова..
А може живе разом із Зеленським.
Зробили з країни клоунаду, коли гинуть наші мужі і жінки, захищаючи нас, і ці зелені дупи.
Але прийде час і цім зегнидам прийдеться відповідати, і не по закону, бо вони самі переступили через всі закони.
то Буданов і вся компанія , яка брала участь у цьому, є злочинним угрупуванням і повинна бути притягнута до відповідальності
Реванш відбувся, тільки Яник 25 - 28 лютого 2022 на царювання не попав завдяки супротиву
українців по всій Україні.
Тепер він навіть без суду однозначно винний в очах громадськості. Спалив канал виїзду для потрібних людей. Потрапив в списки інтерполу. Все одно, його знайдуть і здадуть, або примусять замовкнути.
Треба бути ідіотом, щоб так спалитися за не самою критичною статтею.
@tZEinform
31.05.2023 Хроніка Безпосереднім організатором виїзду депутата від "слуги народу" Трубіцина, звинуваченого в розкраданні державних коштів є секретар РНБО Олексій Данілов.
Так як секретар РНБО по посадовим обов'язкам діє за дорученням президента України, можна вважати, що президент Зеленський вчинив діяння передбачені ст. 294 КК "Перешкоджання здійсненню правосуддя
тому можутьробити що хочуть і коли хочуть при цьому виходячи сухими з води