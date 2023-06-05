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Новини
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Німеччина визначиться з винищувачами для України протягом двох тижнів, - Пісторіус

f16

Німеччина переосмислює свою позицію щодо можливого постачання західних винищувачів Україні.

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми якраз зараз перебуваємо у фазі переосмислення та перевіряємо, що можливо, і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", - сказав очільник Міноборони ФРН.

Читайте: Німеччина не збирається передавати далекобійні ракети Taurus Україні, - Пісторіус

Автор: 

авіація (4121) Німеччина (7350) Пісторіус Борис (254)


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Топ коментарі
+8
Не переживайте, через 2-а тижні, можливо, ви будете шукати переклад німецькою слова "гойда".
Потрібно зачекати. Ще зовсім недавно німці говорили, що в них не має винищувачів для України
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05.06.2023 15:15
+8
Гугл у поміч. Там є майже все.
Німеччина - друга після США країна по розміру військової допомоги для України.
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05.06.2023 15:19
+6
Будемо щиро вдачні за допомогу, Германіє.
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05.06.2023 15:27
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як німецькою буде хвойда?
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05.06.2023 15:13 Відповісти
Не переживайте, через 2-а тижні, можливо, ви будете шукати переклад німецькою слова "гойда".
Потрібно зачекати. Ще зовсім недавно німці говорили, що в них не має винищувачів для України
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05.06.2023 15:15 Відповісти
Гугл у поміч. Там є майже все.
Німеччина - друга після США країна по розміру військової допомоги для України.
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05.06.2023 15:19 Відповісти
Піздо... перепрошую, Пісторіус - продукт денацифікації. Тобто, сцикун генетичний.
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05.06.2023 19:59 Відповісти
Нам потрібні ще важкі F-18, щоб вони могли бути носіями для Storm Shadow і інших важких КР.
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05.06.2023 15:21 Відповісти
Тому німці нам можуть надати Tornado...
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05.06.2023 15:29 Відповісти
Вот наши носители(Су-24М, кому интересно)
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05.06.2023 16:06 Відповісти
Скільки їх лишилося - невідомо і який у них ресурс і технічний стан. Відповідно треба інші вже зараз щоб були.
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05.06.2023 16:18 Відповісти
Так у них же ж ніби F-16 немає. Чи будуть єврофайтери давати?
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05.06.2023 15:24 Відповісти
Будемо щиро вдачні за допомогу, Германіє.
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05.06.2023 15:27 Відповісти
Німеччина переосмислює свою позицію

Переосмислює...
Ми благоговіємо. Отак:

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05.06.2023 15:28 Відповісти
найн найн найн
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05.06.2023 15:33 Відповісти
Та запросто две недели будут два месяца! А потом у нас нет, но искать начнем. А вдруг найдем.
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06.06.2023 01:33 Відповісти
о хоспаде еще интригу выдерживают

да нихера вы не дадите, никто от вас ничего и не ожидает в этом вопросе. интриганы хреновы
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05.06.2023 15:32 Відповісти
Дадуть, москалику, дадуть.

Шоломи не хотіли давати -- а вже дали і Гепарди, і навіть Леопард 2А6, про що в Україні навіть мріяти не могли.

І товсті квадратні ракети дадуть.

І зрештою літаки.

Зі. А тобі в рот дадуть.
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05.06.2023 16:25 Відповісти
ти я бачу вже прийняв
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05.06.2023 16:27 Відповісти
За "товсті квадратні ракети" підженемо ешелон кращих спотикачів на октоберфест)
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05.06.2023 16:39 Відповісти
Дараґой таваріщь русскій Gozzalik! Ну от нахріна тобі та Україна?! У тебе вдома Сибір горить, а твоя інтернаціональна рийка знову у чужому тарелі...
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05.06.2023 20:05 Відповісти
Щось пробзділось у дацькому королівстві, дивись краще у свій дім
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05.06.2023 20:47 Відповісти
Ну по типу англійців, Німеччина може профінансувати цю подію.
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05.06.2023 15:44 Відповісти
Поставит. Обязательно В 48 году.
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05.06.2023 16:18 Відповісти
Дякуємо за Леопарди, Гепарди, ІРІС-Т, трали, кулемети МГ, **********, Жодна ваша допомога не буде зайвою. А нарікають лише невдячні зебіли.
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05.06.2023 16:27 Відповісти
Дрочери.
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05.06.2023 16:52 Відповісти
Після злитих у мережу відео з використанням західного озброєння на території агресора Німеччина, щоб не бути втгнутою у війну з рф, почала переосмислювати можливість подальшої передачі Україні свого озброєння і вирішила зачекати на результати розслідування таких фактів партнерами для ухвалення остаточного рішення.
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05.06.2023 18:14 Відповісти
В Бельгії почато термінове будівництво заводу памперсів. Великих таких...
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05.06.2023 20:10 Відповісти
 
 