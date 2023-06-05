Німеччина визначиться з винищувачами для України протягом двох тижнів, - Пісторіус
Німеччина переосмислює свою позицію щодо можливого постачання західних винищувачів Україні.
Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Ми якраз зараз перебуваємо у фазі переосмислення та перевіряємо, що можливо, і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", - сказав очільник Міноборони ФРН.
Топ коментарі
+8 Kucher
показати весь коментар05.06.2023 15:15
+8 Сергей Сергей #530107
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+6 Чайка Київ
показати весь коментар05.06.2023 15:27
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Потрібно зачекати. Ще зовсім недавно німці говорили, що в них не має винищувачів для України
Німеччина - друга після США країна по розміру військової допомоги для України.
Піздо... перепрошую, Пісторіус - продукт денацифікації. Тобто, сцикун генетичний.
Переосмислює...
Ми благоговіємо. Отак:
да нихера вы не дадите, никто от вас ничего и не ожидает в этом вопросе. интриганы хреновы
Шоломи не хотіли давати -- а вже дали і Гепарди, і навіть Леопард 2А6, про що в Україні навіть мріяти не могли.
І товсті квадратні ракети дадуть.
І зрештою літаки.
Зі. А тобі в рот дадуть.