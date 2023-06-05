Німеччина визначиться з винищувачами для України протягом двох тижнів, - Пісторіус

Німеччина переосмислює свою позицію щодо можливого постачання західних винищувачів Україні.

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми якраз зараз перебуваємо у фазі переосмислення та перевіряємо, що можливо, і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", - сказав очільник Міноборони ФРН.

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