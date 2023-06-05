Генштаб ЗСУ назвав фейком заяви РФ про початок контрнаступу, - Reuters

У Генштабі ЗСУ спростували заяву Міноборони РФ про початок контрнаступу Сил оборони на донецькому напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, неназваний чиновник Генштабу ЗСУ заявив у коментарі Reuters, що українська сторона не коментуватиме фейки.

Він зазначив, що інформації про "великий наступ" немає.

"У нас немає такої інформації і ми не коментуємо будь-який фейк", - сказав чиновник.

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