Генштаб ЗСУ назвав фейком заяви РФ про початок контрнаступу, - Reuters
У Генштабі ЗСУ спростували заяву Міноборони РФ про початок контрнаступу Сил оборони на донецькому напрямку.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, неназваний чиновник Генштабу ЗСУ заявив у коментарі Reuters, що українська сторона не коментуватиме фейки.
Він зазначив, що інформації про "великий наступ" немає.
"У нас немає такої інформації і ми не коментуємо будь-який фейк", - сказав чиновник.
Топ коментарі
+10 Вольный Каменьщик #566019
показати весь коментар05.06.2023 15:57
+9 Игорь Деев #465568
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+7 Oleksandr Pohribnyi #550970
показати весь коментар05.06.2023 15:48
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Дуже перепрошую, але це і є коментар щодо фейків.
"ЗСУ перейшли до наступальних дій": у Міноборони зробили важливу заяву
Про це https://t.me/annamaliar/813 повідомила у Telegram заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
05 червня 2023, 17:19
Що там хто про інформаційну частину війни? Де наше МО, і де інформаційна війна!
Це ж не яйця по 17 грн., тут думати треба...