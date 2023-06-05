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Новини Війна
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Генштаб ЗСУ назвав фейком заяви РФ про початок контрнаступу, - Reuters

війна,зсу

У Генштабі ЗСУ спростували заяву Міноборони РФ про початок контрнаступу Сил оборони на донецькому напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, неназваний чиновник Генштабу ЗСУ заявив у коментарі Reuters, що українська сторона не коментуватиме фейки.

Він зазначив, що інформації про "великий наступ" немає.

"У нас немає такої інформації і ми не коментуємо будь-який фейк", - сказав чиновник.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6565) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+10
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05.06.2023 15:57
+9
ні, веде інформаційну частину війни
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05.06.2023 15:49
+7
Це Генштаб так виправдовується перед рашистами?
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05.06.2023 15:48
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Це Генштаб так виправдовується перед рашистами?
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05.06.2023 15:48 Відповісти
ні, веде інформаційну частину війни
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05.06.2023 15:49 Відповісти
експерД?
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05.06.2023 16:14 Відповісти
дуренЬ?
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05.06.2023 16:30 Відповісти
Це їх головна робота за на протязі "контрнаступа", а потім будут складні перемовини.
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05.06.2023 16:06 Відповісти
На протязі - це "на сквозняке", укрїнською - протягом
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05.06.2023 19:43 Відповісти
перед населением оправдывается.
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05.06.2023 18:18 Відповісти
Меганаступ - танковим клином, дивізіями у повний зріст по усіх фронтах...
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05.06.2023 15:50 Відповісти
Він зазначив, що інформації про "великий наступ" немає. "У нас немає такої інформації і ми не коментуємо будь-який фейк", - сказав чиновник.

Дуже перепрошую, але це і є коментар щодо фейків.
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05.06.2023 15:54 Відповісти
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05.06.2023 15:57 Відповісти
Вот это по кацапски: контрнаступление еще не началось, а рашисты уже отступают от него.
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05.06.2023 16:02 Відповісти
Вони роблять вигляд поки, що вони відступають від нього.
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05.06.2023 16:07 Відповісти
Это из категории "отрицательная плавучесть".
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05.06.2023 16:27 Відповісти
Ніколи за історію нашої планети...
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05.06.2023 16:04 Відповісти
Знайдіть 10 відмінностей:

"ЗСУ перейшли до наступальних дій": у Міноборони зробили важливу заяву
Про це https://t.me/annamaliar/813 повідомила у Telegram заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
05 червня 2023, 17:19

Що там хто про інформаційну частину війни? Де наше МО, і де інформаційна війна!
Це ж не яйця по 17 грн., тут думати треба...
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05.06.2023 17:36 Відповісти
Скорее всего наши пытаются организовать наступление,и если получится,скажут,что это оно и было.Если провалится,скажут-была разведка боем.Зе не нужны провалы,это ведь потеря рейтинга.А для Зе как артиста это большой удар по самолюбию.Поэтому официально никто не скажет о контрнаступлении,пока не будет ясно,кто кого.
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05.06.2023 17:46 Відповісти
 
 