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Новини Війна
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Україна не використовуватиме F-16 під час літнього контрнаступу, - Резніков

f-16,літак

Під час очікуваного контрнаступу цього літа Україна не використовуватиме винищувачі F-16, але задіє все наземні озброєння.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю NHK, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На запитання про винищувачі F-16, які давно прагне отримати Україна, Резніков відповів, що вони не змінять ситуацію цього літа.

Деякі країни Заходу займаються підготовкою чи запропонували підготувати українських льотчиків для пілотування цих винищувачів.

Резніков зазначив, що для підготовки українських льотчиків знадобиться час, а Україна також має домовитися з партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням та ремонтом цих літаків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українських пілотів хвилями направлятимуть на навчання на F-16. Перший список сформовано, - Ігнат

Він додав, що Україна буде готова розмістити F-16 восени чи взимку.

Автор: 

Резніков Олексій (1446) F16 F-16 (673) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+26
Український часопис

В цей день 1983 року народилась Аміна Окуєва -боєць добровольчих батальйонів «Київ-2», «Золоті ворота», Миротворчого батальйону ім.Джохара Дудаєва, нагороджена відзнакою "Народний Герой України". Загинула 30.10.2017 неподалік с.Глеваха у Київській обл.під час диверсійного нападу.

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05.06.2023 11:04
+17
Не надо....с математикой у него все отлично....яйца не дадут соврать...
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05.06.2023 11:05
+16
На кого расчитан этот цирк уродов? У него совсем плохо с математикой?
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05.06.2023 11:04
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05.06.2023 11:03 Відповісти
теперь песня Беспечный ангел, обрела новый смысл
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05.06.2023 11:54 Відповісти
Таке враження, що діла с поставкою F-16 дуже кепські.

Знову Саліван нахімічів, якщо Україна змушена виправдовуватися…
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05.06.2023 12:06 Відповісти
а під час осінього на москву ?
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05.06.2023 11:03 Відповісти
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05.06.2023 11:47 Відповісти
Резніков може взяти свої крихітні яйця за 17 грн і піти *****
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05.06.2023 12:24 Відповісти
І F-35 теж....
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05.06.2023 11:03 Відповісти
На кого расчитан этот цирк уродов? У него совсем плохо с математикой?
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05.06.2023 11:04 Відповісти
Не надо....с математикой у него все отлично....яйца не дадут соврать...
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05.06.2023 11:05 Відповісти
Да шо вы смотрите на эти яйца ?!! Вы на этого *** посмотрите ! (Еврейский анекдот)
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05.06.2023 11:14 Відповісти
Та да. Если сегодня начало июня и минимальный срок подготовки пилотов - 4 месяца, то не нужно быть профессором математики чтобы посчитать срок окончания обучения. Но, тем не менее, в свой карман они хорошо гешефт подсчитывают.
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05.06.2023 12:00 Відповісти
Та невже?? А мені щось здається що на День Незалежності вони пару кіл пошани навколо Києва зроблять.. ось щоб саме так і було..
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05.06.2023 11:04 Відповісти
Український часопис

В цей день 1983 року народилась Аміна Окуєва -боєць добровольчих батальйонів «Київ-2», «Золоті ворота», Миротворчого батальйону ім.Джохара Дудаєва, нагороджена відзнакою "Народний Герой України". Загинула 30.10.2017 неподалік с.Глеваха у Київській обл.під час диверсійного нападу.

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05.06.2023 11:04 Відповісти
В сенсі?? Якого диверсійного нападу під Києвом у 2017 році??
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05.06.2023 11:49 Відповісти
В тому сенсі, що її вбили заслані диверсанти. Пам'ятаю той випадок.
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05.06.2023 13:11 Відповісти
Дайте йому офіційно звання капітана, капітана очевидність.
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05.06.2023 11:04 Відповісти
А нельзя было промолчать и не радовать рашистов? Пускай бы ждали и срали под себя поглядывая на небо
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05.06.2023 11:04 Відповісти
Так может радует понарошку - чтобы враг расслабился?
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05.06.2023 11:17 Відповісти
А это еще почему?
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05.06.2023 11:08 Відповісти
Уже использовали при весеннем
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05.06.2023 11:28 Відповісти
Так і контрнаступу не буде, зелені уроди спочатку дадуть путіну координати розбомбити склади і аеродроми, а потім підпишуть міровую на умовах *************
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05.06.2023 11:12 Відповісти
Трошки складніше - підуть на умови русопідарів через посередника Китая. Вже така картина потихеньку вимальовується.
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05.06.2023 13:12 Відповісти
дебіл їх же не буде цього літа.
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05.06.2023 11:12 Відповісти
Це моя тема!
Відповім на будь-які запитанння...
По Бєлгородськцй аноміліїї та Залізному Порту!
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05.06.2023 11:12 Відповісти
Літо вже тут, а де наступ?
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05.06.2023 11:12 Відповісти
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05.06.2023 11:13 Відповісти
Літаки хоч не чіпайте.. рєзніков має унікальну спритність відомого ілюзіоніста...
Єдина світлина, на якій відомий вам усім фокусник Востанє показує 9 млрд гривень пред їх зникненням.. Аби з іншим майном так не зфокуснічав
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05.06.2023 11:14 Відповісти
Та ну нах -- а ти Резніков -- нє -- літаючии міністр .
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05.06.2023 11:15 Відповісти
яйца по 17! иди в жопу
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05.06.2023 11:18 Відповісти
Декому краще жувати,ніж говорити.Це про Рєзнікова.Після позорних яєць по 17 він втратив моральне право бути міністром .Але совість і Рєзніков поняття не сумісні.Позичив очі у Сірка і далі патякає все, що не треба треба,і про що взагалі потрібно мовчати.Стратег недороблений
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05.06.2023 11:18 Відповісти
рєзніков - яскрава демонстрація ефекту Даннінга-Крюгера.
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05.06.2023 11:25 Відповісти
Весняний наступ вже закінчився, тепер три місяці чекаємо літній контрнаступ, а за ним осінній. ЗЕбіл зі сволотую знову брешуть
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05.06.2023 11:27 Відповісти
війна - мистецтво обману.

якщо це правда - ми непереможні
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05.06.2023 11:42 Відповісти
обмана населения
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05.06.2023 12:41 Відповісти
А там і Китайський мирний план будуть втілювати під пісеньку : "НАТО нас не хоче, потрібні нові гарантії".
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05.06.2023 13:15 Відповісти
а шо з весняним "контрнаступом" сталось???
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05.06.2023 11:29 Відповісти
війна - мистецтво обману.
якщо це правда - ми непереможні
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05.06.2023 11:43 Відповісти
Здувся, не почавшись. Як і усі ініціативи зеленої шушвалі.
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05.06.2023 13:14 Відповісти
Україна не використовуватиме F-16 під час літнього контрнаступу, - Резніков

ТОМУ ЩО КОНТРНАСТУП "НА ДНЯХ",
А F-16- НАВІТЬ НЕ ЗА МІСЯЦЬ ...
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05.06.2023 11:32 Відповісти
Весенний контрнаступ плавно перешёл в летний
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05.06.2023 11:56 Відповісти
В зимовий.
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05.06.2023 12:13 Відповісти
"Гігант думки" з яйцями по 17 грн і ще дешевшими мізками... Чому взагалі не викласти ворогу всі розклади??? Кількість і види техніки, особового складу і т.д.? Якщо дурне, то краще б вже взагалі мовчало... Влада "відосікознімальників" (
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05.06.2023 12:02 Відповісти
Так завдяки "відосікам" їх і обрали. На жаль більшості із смартфонного покоління "відосіками" легко згодувати будь що, "піпл всьо схаваєт". З іншого боку дивує і частка з 73% старшого покоління, які повинні були б пам'ятати, що "слугами народу" називали жируючих компартійних функціонерів. Невже мізки виветрились, щоб не зрозуміти, як кварталівська тусовка відверто над всіма знущалася такою назвою?
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05.06.2023 14:51 Відповісти
Нова казочка на стару тему...
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05.06.2023 12:14 Відповісти
Що Україна буде робити з F-16 та коли, це справа України.

А от тримання параші у напрузі в очікуванні контрнаступу спрацювало на відмінно.

Використання «відосіків» вже само по собі зводить кацапів з глузду. Вони нервують та деморалізовані.
Ще нічого не почалося , а русня вже відступає на деяких ділянках.

ІПСО України спрацювало завдяки досвіду України в проведенні піар компаній.
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05.06.2023 12:14 Відповісти
Сидят бухают в местах ротации, видосики снимают и в рулетках сидят.

Им вообще по барабану видимо.
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05.06.2023 12:42 Відповісти
ІПСО України спрацювало завдяки досвіду України в проведенні піар компаній.

тому,що нарешті ефективно запрацював колишній мінСтець часів Порошенка
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05.06.2023 12:20 Відповісти
дудринятко, все не можеш пробачити Петру Олексійовичу, що народився з вівцями та віслюками?
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05.06.2023 14:02 Відповісти
Резников! Когда говоришь о сезонном наступлении - год указывай, *****!
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05.06.2023 13:00 Відповісти
... Бо їх немає. Ваш Кеп.
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05.06.2023 13:13 Відповісти
Щось Пропустив 🤔🤔
Весняного не помітив🤔🤔
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05.06.2023 14:22 Відповісти
А я ось на роботу не їздитиму на мерседесі, бо в мене його нема!
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05.06.2023 15:18 Відповісти
...это что за цирк???? Сколько еще предателей вокруг зэШки ?????
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05.06.2023 16:28 Відповісти
Перш ніж ця техніка зайде в Україну треба убрати від влади зелених мерзотників іначе здадуть кацапам все.
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05.06.2023 18:02 Відповісти
 
 