Україна не використовуватиме F-16 під час літнього контрнаступу, - Резніков
Під час очікуваного контрнаступу цього літа Україна не використовуватиме винищувачі F-16, але задіє все наземні озброєння.
Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю NHK, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На запитання про винищувачі F-16, які давно прагне отримати Україна, Резніков відповів, що вони не змінять ситуацію цього літа.
Деякі країни Заходу займаються підготовкою чи запропонували підготувати українських льотчиків для пілотування цих винищувачів.
Резніков зазначив, що для підготовки українських льотчиків знадобиться час, а Україна також має домовитися з партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням та ремонтом цих літаків.
Він додав, що Україна буде готова розмістити F-16 восени чи взимку.
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Знову Саліван нахімічів, якщо Україна змушена виправдовуватися…
В цей день 1983 року народилась Аміна Окуєва -боєць добровольчих батальйонів «Київ-2», «Золоті ворота», Миротворчого батальйону ім.Джохара Дудаєва, нагороджена відзнакою "Народний Герой України". Загинула 30.10.2017 неподалік с.Глеваха у Київській обл.під час диверсійного нападу.
Відповім на будь-які запитанння...
По Бєлгородськцй аноміліїї та Залізному Порту!
Єдина світлина, на якій відомий вам усім фокусник Востанє показує 9 млрд гривень пред їх зникненням.. Аби з іншим майном так не зфокуснічав
якщо це правда - ми непереможні
якщо це правда - ми непереможні
ТОМУ ЩО КОНТРНАСТУП "НА ДНЯХ",
А F-16- НАВІТЬ НЕ ЗА МІСЯЦЬ ...
А от тримання параші у напрузі в очікуванні контрнаступу спрацювало на відмінно.
Використання «відосіків» вже само по собі зводить кацапів з глузду. Вони нервують та деморалізовані.
Ще нічого не почалося , а русня вже відступає на деяких ділянках.
ІПСО України спрацювало завдяки досвіду України в проведенні піар компаній.
Им вообще по барабану видимо.
досвіду України в проведенні піар компаній.
тому,що нарешті ефективно запрацював колишній мінСтець часів Порошенка
Весняного не помітив🤔🤔