Україна не використовуватиме F-16 під час літнього контрнаступу, - Резніков

Під час очікуваного контрнаступу цього літа Україна не використовуватиме винищувачі F-16, але задіє все наземні озброєння.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю NHK, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На запитання про винищувачі F-16, які давно прагне отримати Україна, Резніков відповів, що вони не змінять ситуацію цього літа.

Деякі країни Заходу займаються підготовкою чи запропонували підготувати українських льотчиків для пілотування цих винищувачів.

Резніков зазначив, що для підготовки українських льотчиків знадобиться час, а Україна також має домовитися з партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням та ремонтом цих літаків.

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Він додав, що Україна буде готова розмістити F-16 восени чи взимку.