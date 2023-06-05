Рашисти в Маріуполі забирають найкращих лікарів до військового шпиталю, цивільні залишаються без меддопомоги, - Андрющенко

Найкращих лікарів, з тих, які лишились у тимчасово окупованому Маріуполі забирають у військовий госпіталь і змушують працювати на загарбників.

Про це заявив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Нормальні лікарі поїхали. Проукраїнські лікарі повиїжджали або їх повивозили. Той, хто там лишився - "прийшов до успіху". Очікувати від цих людей співучасті, допомоги людям не доводиться. Не бачимо ми якоїсь активної допомоги маріупольцям з точки зору лікарів - вони дбають про себе. Робочий день пройшов - до побачення", - розповів він.

Андрющенко зазначив, що це погіршує ситуацію.

"Навіть ті, хто має кваліфікацію і хочуть допомагати, - разом з цивільним шпиталем перебуває військовий. Кращих лікарів забирають туди і змушують працювати на окупантів. В цьому випадку медична допомога маріупольцям взагалі не зостається", - підсумував радник мера.

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