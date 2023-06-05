США планують надати Україні додаткові 37 мільйонів доларів на кібербезпеку

Сполучені Штати готові й надалі підтримувати українську кібербезпеку та планують надати для цього додаткові 37 мільйонів доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.

"У межах цієї підтримки Сполучені Штати працюють із Конгресом над наданням Україні додатково 37 мільйонів доларів на кібердопомогу, що доведе загальну суму до 82 мільйонів доларів з лютого 2022 року та понад 120 мільйонів доларів – із 2016 року", – зазначається в повідомленні.

Наголошується, що ця підтримка допомогла посилити спроможність України виявляти, стримувати й реагувати на кіберзагрози, а також допомогла захистити критично важливі мережі цифрової інфраструктури.

Також читайте: Блокування сайтів є лише способом маскування проблеми, а не її вирішення, - Кохманюк

Раніше повідомлялося, що Департамент Кіберполіції створив проєкт "Мрія" StopRussiaChannel MRIYA для протидії дезінформації та російські пропаганді в інтернеті.