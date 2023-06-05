УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11383 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
610 12

США планують надати Україні додаткові 37 мільйонів доларів на кібербезпеку

держдеп

Сполучені Штати готові й надалі підтримувати українську кібербезпеку та планують надати для цього додаткові 37 мільйонів доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США. 

"У межах цієї підтримки Сполучені Штати працюють із Конгресом над наданням Україні додатково 37 мільйонів доларів на кібердопомогу, що доведе загальну суму до 82 мільйонів доларів з лютого 2022 року та понад 120 мільйонів доларів – із 2016 року", – зазначається в повідомленні.

Наголошується, що ця підтримка допомогла посилити спроможність України виявляти, стримувати й реагувати на кіберзагрози, а також допомогла захистити критично важливі мережі цифрової інфраструктури.

Також читайте: Блокування сайтів є лише способом маскування проблеми, а не її вирішення, - Кохманюк

Раніше повідомлялося, що Департамент Кіберполіції створив проєкт "Мрія" StopRussiaChannel MRIYA для протидії дезінформації та російські пропаганді в інтернеті.

Держдепартамент США (1627) допомога і підтримка (1160) кібербезпека (1163)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Забульбенять в дію і іншу діджиталізацію..
показати весь коментар
05.06.2023 18:13
+3
Свіженький подляковець.
показати весь коментар
05.06.2023 19:11
+2
показати весь коментар
05.06.2023 18:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Забульбенять в дію і іншу діджиталізацію..
показати весь коментар
05.06.2023 18:13 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2023 18:14 Відповісти
Я чекаю, коли вже пам'ятники почнуть будувати, міста, вулиці на його честь перейменовувати..а! Ще можна при житті канонізувати й до ліку святих зарахувати..

Бо медальки то так дешево..
показати весь коментар
05.06.2023 19:09 Відповісти
Свіженький подляковець.
показати весь коментар
05.06.2023 19:11 Відповісти

показати весь коментар
05.06.2023 19:20 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2023 19:24 Відповісти

показати весь коментар
05.06.2023 19:27 Відповісти

показати весь коментар
05.06.2023 19:30 Відповісти
з шашликів мабуть крокують
показати весь коментар
05.06.2023 20:20 Відповісти
 
 