Знищення ворога триває, ЗСУ рухаються вперед під Бахмутом, - Сирський
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський оприлюднив інформацію, що ЗСУ наступають під Бахмутом.
Як передає Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі
Він зазначив: "Бахмутський напрямок. Знищення ворога триває, Сили оборони рухаються вперед. Дістаємо їх на землі та з повітря. Слава героям України".
Топ коментарі
+19 Oleksa Tomakh
показати весь коментар05.06.2023 18:31
+13 chelsea man
показати весь коментар05.06.2023 18:32
+10 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар05.06.2023 18:36
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На фронт би тебе, сирський, більше б користі було для ЗСУ та держави в цілому. Хоча... хто знає...