Знищення ворога триває, ЗСУ рухаються вперед під Бахмутом, - Сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський оприлюднив інформацію, що ЗСУ наступають під Бахмутом.

Як передає Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі

Він зазначив: "Бахмутський напрямок. Знищення ворога триває, Сили оборони рухаються вперед. Дістаємо їх на землі та з повітря. Слава героям України".

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