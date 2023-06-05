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Знищення ворога триває, ЗСУ рухаються вперед під Бахмутом, - Сирський

сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський оприлюднив інформацію, що ЗСУ наступають під Бахмутом.

Як передає Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі

Він зазначив: "Бахмутський напрямок. Знищення ворога триває, Сили оборони рухаються вперед. Дістаємо їх на землі та з повітря. Слава героям України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маляр про обстановку на Бахмутському напрямку: Рухаємося широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти

Автор: 

Бахмут (1560) Сирський Олександр (610)


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Топ коментарі
+19
Боже , бережи воїнів! все 130 мільйонне стадо країни - терориста раісі має понести відповідальність на горе, яки вони принесли на нашу землю! Слава ЗСУ, слава Україні!
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05.06.2023 18:31
+13
кривой рог окружают,и телефоны заряжают для тикток битвы под желтыми водами)))))
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05.06.2023 18:32
+10
Віримо в ЗСУ!!!🙏
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05.06.2023 18:36
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З Ненацька?
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05.06.2023 18:25 Відповісти
Пригожин из Бахмута убежал, а где ж Кадыркины осло*бы? В Чечне видосы пилят?
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05.06.2023 18:29 Відповісти
кривой рог окружают,и телефоны заряжают для тикток битвы под желтыми водами)))))
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05.06.2023 18:32 Відповісти
Боже , бережи воїнів! все 130 мільйонне стадо країни - терориста раісі має понести відповідальність на горе, яки вони принесли на нашу землю! Слава ЗСУ, слава Україні!
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05.06.2023 18:31 Відповісти
Дуже вірно сказане - "стадо". Побіжить їхній головний козел - побіжуть всі.
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05.06.2023 18:41 Відповісти
Залужний!!!
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05.06.2023 18:31 Відповісти
Слава Генералу Залужному!
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05.06.2023 19:02 Відповісти
Гралися в мовчанку а тепер почали насипати .
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05.06.2023 18:33 Відповісти
Віримо в ЗСУ!!!🙏
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05.06.2023 18:36 Відповісти
Сюжет, сценарий этой войны написан точно не на земле.
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05.06.2023 18:45 Відповісти
Це буде просто пісня, якщо наші зможуть швидко звільнити його. Що будуть співати орки, які брали Бахмут 10 місяців та поклали там десятки тисяч солдат. Типу їм що, знов тепер його брати?
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05.06.2023 18:57 Відповісти
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05.06.2023 19:07 Відповісти
Маляр тебе опердила
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05.06.2023 19:11 Відповісти
"Це до Миру": офіцерка ЗСУ показала 5-місячну доньку на руках у Залужного. ФОТО
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05.06.2023 19:14 Відповісти
Оккупанты завезли в школу на Луганщине 20 грузовиков с ранеными только за день - Генштаб
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05.06.2023 19:20 Відповісти
говорят они грузят дохлых русню на баржи и сбрасывают в Черном Море есть видео
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06.06.2023 04:58 Відповісти
А там и до Горловки хвостом подать )) ура !!!!!
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05.06.2023 19:29 Відповісти
Ше один прес-аташе від зелено-синіх прутнів.
На фронт би тебе, сирський, більше б користі було для ЗСУ та держави в цілому. Хоча... хто знає...
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05.06.2023 20:34 Відповісти
З його керування в Дебальцево вже була "користь".
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06.06.2023 01:32 Відповісти
 
 