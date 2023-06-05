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Східний фронт: що відбувається станом на 5 червня | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію на фронті та відповість на запитання глядачів.

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Автор: 

Бутусов Юрій (3589)


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Згоден з вами Юрій . Я тут це теж постійно кажу - попри те що кацапня переважає нас в живій силі і кількості озброєння , їхня недоармія , ще до початку війни була занадто переоцінена . Рівно так як і українська була - недооцінена . Це результат шаленої кацапської пропаганди і божевільного піару на увесь світ , а не реальний стан речей . Завдяки пропаганді кацапам вдалося пошити в дурні увесь світ , залякати його , і змусити повірити в якісь міфічні суперможливості кацапської аналоговнєтної зброї , і кацапських - універсальних зольдат .
По факту - виявилося точно так як сказав держсекретар Блінкен - кацапська армія виявилась - другою , в Україні .
Увесь світ зараз дивиться на потуги кацапні , береться за голову і дивується , мовляв - Госсподі , кого ми увесь цей час боялися . !!
І наразі - єдиний козир у них , яким вони ще можуть когось налякати , це ЯЗ . Більш в них немає нічого .
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05.06.2023 22:23 Відповісти
 
 