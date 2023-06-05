У Куп’янському районі окупанти пошкодили трубопровід з аміаком, - ОВА (оновлено)
Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу з аміаком в Куп’янському районі Харківської області.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі, передає Цензор.НЕТ
Як зазначається, унаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.
З словами Синєгубова, в області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби.
Про всі деталі інформуватимуть згодом.
О 22:29 Синєгубов написав, що заміри у місті Куп‘янськ показують, що наявність аміаку у повітрі відсутня.
"За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає. У більш наближених до кордону з РФ населених пунктах Кучерівці, Синьківці, Петропавлівці тривають заміри", - ідеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що продовжують контролювати рівень забруднення і ситуація контрольована.
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Хто б це міг бути..
У ньому є аміак?
Це, типу, як технічний газ у газопроводі для тиску?
Задорнов, ти «наш»…
»Уквкошили» кацапи, а до чого тут українці?!
Маячня і повний маразм.