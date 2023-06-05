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Новини
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У Куп’янському районі окупанти пошкодили трубопровід з аміаком, - ОВА (оновлено)

аміак

Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу з аміаком в Куп’янському районі Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі, передає Цензор.НЕТ

Як зазначається, унаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.

З словами Синєгубова, в області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби.

Про всі деталі інформуватимуть згодом.

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О 22:29 Синєгубов написав, що заміри у місті Куп‘янськ показують, що наявність аміаку у повітрі відсутня.

"За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає. У більш наближених до кордону з РФ населених пунктах Кучерівці, Синьківці, Петропавлівці тривають заміри", - ідеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що продовжують контролювати рівень забруднення і ситуація контрольована.

Автор: 

аміак (114) обстріл (28435) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+16
ГУТТЕРЕШУ швидко напишить - цей ідіот пропонував через усю Україну кацапський аммиак гнати, ШОБ ЗРОБИТИ ТЕХНОГЕННУ КАТАСТРОФУ ***** же хотів Україну без українців
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05.06.2023 22:16
+15
То швидче запускайте трубу на Одесу. Кацапи чекають.
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05.06.2023 22:09
+7
Хоч і погана подія, але вчасна. Може попередить більше лихо.

У ньому є аміак?
Це, типу, як технічний газ у газопроводі для тиску?
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05.06.2023 22:33
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То швидче запускайте трубу на Одесу. Кацапи чекають.
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05.06.2023 22:09 Відповісти
Здається хтось тільки що закрив всі питання по "запуску" того аміакопроводу.
Хто б це міг бути..
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05.06.2023 23:16 Відповісти
ГУТТЕРЕШУ швидко напишить - цей ідіот пропонував через усю Україну кацапський аммиак гнати, ШОБ ЗРОБИТИ ТЕХНОГЕННУ КАТАСТРОФУ ***** же хотів Україну без українців
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05.06.2023 22:16 Відповісти
Щас!!!Одессе нужна та труба как тебе геморой вперемешку с зубной болью....
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05.06.2023 22:18 Відповісти
Хоч і погана подія, але вчасна. Може попередить більше лихо.

У ньому є аміак?
Це, типу, як технічний газ у газопроводі для тиску?
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05.06.2023 22:33 Відповісти
Залишки. Пари рідини. Тиску немає,але перепад у кілька мбар завжди є для контролю.
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05.06.2023 23:02 Відповісти
І сморід. Як від сортиру на стадіоні після фіналу ліги чемпіонів...
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05.06.2023 23:21 Відповісти
Можна затамувати подих,але в очі ріже.))
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06.06.2023 01:08 Відповісти
" ... міг статися виток 130 тон аміаку"
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06.06.2023 01:23 Відповісти
А якщо б був тиск?!
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06.06.2023 06:51 Відповісти
Надєжду зєлєні на шахєр-махєр укокошили. Ну тупЫЫЫє.
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05.06.2023 22:35 Відповісти
Дядьку, не «здоровенькими були», а крокуй швидко до лікаря!
Задорнов, ти «наш»…

»Уквкошили» кацапи, а до чого тут українці?!
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05.06.2023 22:40 Відповісти
Наголос не зелЕні, а зЕлені.
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06.06.2023 00:02 Відповісти
А откуда в недействующем много лет аммиакопроводе взялся аммиак,идущий из Тольятти? Или Тольятти находится в Италии а не в воюющем с Украиной лепрозории?
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05.06.2023 22:50 Відповісти
Ты дурак,или просто расеянин?
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05.06.2023 23:00 Відповісти
Пишуть що облако пішло на Донецьку область
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05.06.2023 22:50 Відповісти
Уявіть собі що буде якщо влада погодиться на транспортування аміаку трубопроводом до Одеси. Це хімічна зброя яку добровільно оон вимагає від України транспортувати.
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05.06.2023 22:58 Відповісти
Генеральна асамблея ООН засідала чи Радбез і поставили вам вимогу негайно транспортувати рашистський аміак?
Маячня і повний маразм.
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06.06.2023 03:56 Відповісти
Хочеш зірвати контрнаступ - запускай рашиський аміак по трубі, а потім підірви
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05.06.2023 23:00 Відповісти
Просто уявіть пошкодженя під тиском на кілька сот кубів рідкого аміаку!
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05.06.2023 23:06 Відповісти
Для профілактики кацапських несподіванок треба терміново підірвати його на території улусу.
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05.06.2023 23:54 Відповісти
Арахамія ще не повісився? ))
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06.06.2023 01:09 Відповісти
Як же так, аміак обов'язково має текти через Україну. Хай хоть все населення Харківської області загине, але аміак має йти.
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06.06.2023 01:15 Відповісти
 
 