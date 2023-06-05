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Новини Підтримка Україні
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Іспанія допомагатиме Україні на шляху до ЄС, - Санчес

санчес,педро

Під час свого головування у Раді ЄС, що триватиме пів року, Іспанія підтримуватиме Україну в її євроінтеграції.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Іспанії.

Санчес наголосив, що країни ЄС продемонстрували спільну рішучість і надалі надавати Україні усю допомогу, якої вона потребує, чи то в політичній, економічній, гуманітарній, чи то у військовій сферах.

"Як я сказав минулого четверга президенту Зеленському в Молдові, Іспанія продовжуватиме працювати, як це робила Швеція, щоб допомогти Україні на її шляху до Європейського Союзу", - зазначив він.

Санчес також додав, що несправедлива і невиправдана війна Росії проти України змусила Європейський союз усвідомити необхідність подальшого просування реформ, які перебуватимуть у центрі європейських дебатів під час головування Іспанії в Раді.

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Іспанія (900) членство в ЄС (1248) допомога і підтримка (1160) Санчес Педро (57)


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Яка допомога коли країною керують ті хто хоче багато і безкарно красти ,а в ЄС по руках за це можуть дать?
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06.06.2023 01:00 Відповісти
 
 