Іспанія допомагатиме Україні на шляху до ЄС, - Санчес
Під час свого головування у Раді ЄС, що триватиме пів року, Іспанія підтримуватиме Україну в її євроінтеграції.
Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Іспанії.
Санчес наголосив, що країни ЄС продемонстрували спільну рішучість і надалі надавати Україні усю допомогу, якої вона потребує, чи то в політичній, економічній, гуманітарній, чи то у військовій сферах.
"Як я сказав минулого четверга президенту Зеленському в Молдові, Іспанія продовжуватиме працювати, як це робила Швеція, щоб допомогти Україні на її шляху до Європейського Союзу", - зазначив він.
Санчес також додав, що несправедлива і невиправдана війна Росії проти України змусила Європейський союз усвідомити необхідність подальшого просування реформ, які перебуватимуть у центрі європейських дебатів під час головування Іспанії в Раді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль