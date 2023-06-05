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Саміт НАТО має бути змістовним - Зеленський після зустрічі з Клеверлі

зеленський

Саміт НАТО має бути змістовним, тоді він стане історичним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок.

Він обговорив перспективи саміту з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

"Гарна зустріч, корисні переговори та нове посилення нашої безпеки. Я подякував за всю надану Україні оборону, підтримку й особливо ракети Storm Shadow, які проявили себе надзвичайно ефективно на передовій", - сказав Зеленський.

"Ми продовжили розмову про нову коаліцію захисту життя, коаліцію Patriot. Крок за кроком рухаємося з партнерами. До того, щоб зробити цю коаліцію такою, що працює заради життя і захисту свободи, як і всі інші наші оборонні коаліції, які вже створені", - сказав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Клеверлі Джеймс (78)


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Топ коментарі
+17
Нужно было с 2019 года продолжать движение к НАТО, а не в обратном направлении после договора с ****** в Омане и в Париже. Нужно было меньше красть и больше думать о стране и армии, нужно было принимать необходимые законы. Тогда бы и говорили сейчас реально о членстве.
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05.06.2023 23:01
+16
А ти забуло що вчудило в 19 році відносно НАТО?
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05.06.2023 22:55
+9
Напомнить кто все откатил?

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05.06.2023 23:05
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А ти забуло що вчудило в 19 році відносно НАТО?
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05.06.2023 22:55 Відповісти
Нужно было с 2019 года продолжать движение к НАТО, а не в обратном направлении после договора с ****** в Омане и в Париже. Нужно было меньше красть и больше думать о стране и армии, нужно было принимать необходимые законы. Тогда бы и говорили сейчас реально о членстве.
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05.06.2023 23:01 Відповісти
Напомнить кто все откатил?

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05.06.2023 23:05 Відповісти
Сподіваюсь на змістовність.
Може вже почнуть відкрито говорити наймудрішому, чому ми не в НАТО.
Може найрозумніший просто дійсно не розуміє.
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05.06.2023 23:10 Відповісти
Все он понимает, но других считает идиотами

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05.06.2023 23:11 Відповісти
баканову дзвони насчьот єтіх чєртєй
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05.06.2023 23:16 Відповісти
НАТО клоунам нічого не винно.
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05.06.2023 23:21 Відповісти
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05.06.2023 23:40 Відповісти
Марафон головного мозку.
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05.06.2023 23:48 Відповісти
Агент ФСБ не хоче в НАТО.))
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06.06.2023 00:55 Відповісти
ЗЕ НЕ имея НИ малейших полномочий ходит и с важным , умным видом ляпает языком ... ( мне стыдно за него ... )
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06.06.2023 02:32 Відповісти
За ***** своего тебе ,конечно, не стідно, Іфан
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06.06.2023 09:36 Відповісти
Fuck you go fuck yourself
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06.06.2023 12:28 Відповісти
всё верно.
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06.06.2023 04:18 Відповісти
Цікаво - яке "паскудство" "Блазень" з д"Єрмаком придумають на цей самміт? Щось не віриться, щоб вони не "пхнули палицю в колесо" Україні і на цей раз!
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06.06.2023 06:14 Відповісти
Після підрива ГЕС саміт має бути дуже змістовним!!!!!
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06.06.2023 08:47 Відповісти
Yes, Russian creatures, but on the video there is an explosion on the shore near the trench. Why is this?
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06.06.2023 12:58 Відповісти
 
 