Унаслідок обстрілу росіянами селища Козацьке на Херсонщині загинула жінка, - ОДА
Російські військові обстріляли селище Козацьке і село Кізомис Херсонської області, як наслідок - загинула жінка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Олександр Прокудін.
"Через російський обстріл селища Козацьке на Херсонщині загинула жінка. Армія рф вкотре прицільним вогнем вкрила житлові будинки цього населеного пункту", - ідеться в повідомленні.
Також сьогодні окупанти обстріляли Кізомис забороненими запалювальними боєприпасами.
Виникла пожежа на вже засіяному полі. Частину посівів вдалося врятувати.
У Тягинській громаді ворог поцілив у інтернат.
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показати весь коментар05.06.2023 23:17 Відповісти Мені подобається 2
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