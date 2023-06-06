Росіяни ввечері 5 червня завдали ударів по Харкову та області, - ОВА
Російські війська завдали ударів по Харкову та області, у місті пролунало кілька вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.
Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що війська РФ завдали ракетного удару по місту.
"Харків під ракетним ударом. Містяни чують вибухи - як мінімум пролунало кілька", - йдеться у повідомленні мера.
Пізніше Терехов додав: ""Прильоти" в центрі Харкова та у Слобідьскому районі міста. ДСНС працює на місцях вибухів. За попередньою інформацією - на даний момент без постраждалих, але обстеження територій, що опинилися під ударом, триває".
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Moshe Dayan #551172
показати весь коментар06.06.2023 00:17 Відповісти Мені подобається 3
Grigor Sten
показати весь коментар06.06.2023 02:08 Відповісти Мені подобається 0
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