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Росіяни ввечері 5 червня завдали ударів по Харкову та області, - ОВА

харків

Російські війська завдали ударів по Харкову та області, у місті пролунало кілька вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що війська РФ завдали ракетного удару по місту.

"Харків під ракетним ударом. Містяни чують вибухи - як мінімум пролунало кілька", - йдеться у повідомленні мера.

Пізніше Терехов додав: ""Прильоти" в центрі Харкова та у Слобідьскому районі міста. ДСНС працює на місцях вибухів. За попередньою інформацією - на даний момент без постраждалих, але обстеження територій, що опинилися під ударом, триває".

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Автор: 

обстріл (28435) Харківщина (6054) Терехов Ігор (311) Синєгубов Олег (858)


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06.06.2023 00:17 Відповісти
Два вибухи і ППО як щось збило
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06.06.2023 02:08 Відповісти
 
 