Росіяни ввечері 5 червня завдали ударів по Харкову та області, - ОВА

Російські війська завдали ударів по Харкову та області, у місті пролунало кілька вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що війська РФ завдали ракетного удару по місту.

"Харків під ракетним ударом. Містяни чують вибухи - як мінімум пролунало кілька", - йдеться у повідомленні мера.

Пізніше Терехов додав: ""Прильоти" в центрі Харкова та у Слобідьскому районі міста. ДСНС працює на місцях вибухів. За попередньою інформацією - на даний момент без постраждалих, але обстеження територій, що опинилися під ударом, триває".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Балаклію із РСЗВ "Смерч": одна людина загинула, дев’ятеро - поранені (оновлено)