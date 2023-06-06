Іран ніколи не отримає ядерну зброю, - Блінкен

Сполучені Штати Америки готові й надалі здійснювати всі можливі кроки, щоб не допустити отримання Іраном ядерної зброї, це загрожує безпеці всього Близькосхідного регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Під час своєї промови на заході американсько-ізраїльського комітету зв'язків з громадськістю (AIPAC) Блінкен заявив, що Тегеран регулярно погрожує стерти ізраїльтян із лиця землі, а зобов’язання США захищати Ізраїль є беззаперечним.

Очільник Держдепу розповів, що Іран експортує агресію по всьому Близькосхідному регіону та надає дрони російській армії, яка використовує їх для вбивства українців, а Тегеран отримує від РФ високотехнологічне озброєння

"У зв’язку з цим Іран не може отримати, і не отримає ядерної зброї, для цього Вашингтон готовий застосовувати шлях дипломатії разом із економічним тиском та стримуванням. Президент Байден розглядає всі варіанти, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю", - заявив Блінкен.

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