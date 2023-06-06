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Новини
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Іран ніколи не отримає ядерну зброю, - Блінкен

блінкен

Сполучені Штати Америки готові й надалі здійснювати всі можливі кроки, щоб не допустити отримання Іраном ядерної зброї, це загрожує безпеці всього Близькосхідного регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Під час своєї промови на заході американсько-ізраїльського комітету зв'язків з громадськістю (AIPAC) Блінкен заявив, що Тегеран регулярно погрожує стерти ізраїльтян із лиця землі, а зобов’язання США захищати Ізраїль є беззаперечним.

Очільник Держдепу розповів, що Іран експортує агресію по всьому Близькосхідному регіону та надає дрони російській армії, яка використовує їх для вбивства українців, а Тегеран отримує від РФ високотехнологічне озброєння

"У зв’язку з цим Іран не може отримати, і не отримає ядерної зброї, для цього Вашингтон готовий застосовувати шлях дипломатії разом із економічним тиском та стримуванням. Президент Байден розглядає всі варіанти, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю", - заявив Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран продав РФ боєприпасів на понад мільйон доларів, - Sky News. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Іран (2030) ядерна зброя (1153) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+16
Ось вона - зворотня сторона медалі "******* будапештський меморандум"! звичайно, можна нічого не давати Україні в обмін на ядерну зброю, яку Україна віддала добровільно! Можна посміхатися в тряпочку як "ловко наїбали хахлов з цим мємарандумом"!
Але вже ніхто не зможе примусити НЕ розробляти ядерну зброю іншим країнам! більше ніякі і нічьї гарантії не матимуть жодної ваги!
А коли іран отримає ядерну зброю, почнеться парад озброєння ядерними бімбами всього далекого сходу... а потім ЯО зʼявиться у террористів, які залюбки привезуть його і в Штати і в будь-яку з країн Європи... отакий він веселий цей "не працюючий і не маючий гарантій будапештський мєморандум"
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06.06.2023 01:09
+11
Я не удивлюсь, если уже получил/создал. А вы и дальше выражайте глубокую озабоченность и грозите всевозможными "санкциями".
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06.06.2023 01:02
+8
Іран давно клав з прибором на дипломатичні попередження і погрози. Єдиний дієвий спосіб - влаштувати Ірану "Ірак", гадаю, населення підтримає.
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06.06.2023 00:44
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Іран давно клав з прибором на дипломатичні попередження і погрози. Єдиний дієвий спосіб - влаштувати Ірану "Ірак", гадаю, населення підтримає.
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06.06.2023 00:44 Відповісти
Ось вона - зворотня сторона медалі "******* будапештський меморандум"! звичайно, можна нічого не давати Україні в обмін на ядерну зброю, яку Україна віддала добровільно! Можна посміхатися в тряпочку як "ловко наїбали хахлов з цим мємарандумом"!
Але вже ніхто не зможе примусити НЕ розробляти ядерну зброю іншим країнам! більше ніякі і нічьї гарантії не матимуть жодної ваги!
А коли іран отримає ядерну зброю, почнеться парад озброєння ядерними бімбами всього далекого сходу... а потім ЯО зʼявиться у террористів, які залюбки привезуть його і в Штати і в будь-яку з країн Європи... отакий він веселий цей "не працюючий і не маючий гарантій будапештський мєморандум"
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06.06.2023 01:09 Відповісти
ну, еще не поздно обнулить кацапстан и сказать что так и было будет с каждым. переформатировать оон, магате и подобные организации и т.п. хотя - таки да, поздно. нет лидеров с возможностями и желаниями.
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06.06.2023 02:35 Відповісти
Ізраїль ніколи не позволить щоб Іран мав ядерну зброю ніколи
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06.06.2023 06:07 Відповісти
шо навіть з неба не впаде? завтра ***** перекинить як в білорашию і що далі? знов бла-бла-бла своє депломатичне висловите?
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06.06.2023 00:46 Відповісти
Да да. Охотно верим. Слышали такое про Сев. Корею.
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06.06.2023 00:49 Відповісти
Never say never (c), лицемірні імпотенти-"гегемони".
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06.06.2023 00:51 Відповісти
Я не удивлюсь, если уже получил/создал. А вы и дальше выражайте глубокую озабоченность и грозите всевозможными "санкциями".
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06.06.2023 01:02 Відповісти
В реале сложность в ракетах--- доставка заряда. А так Яо скорее есть уже не только у Ирана ( кроме известных). Мир смело катится в пропасть. Вопрос один--- когда рухнем?
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06.06.2023 10:43 Відповісти
В такому випадку треба всім країнам відмовитись від атомной зброі. Саме тоді, і тільки тоді, справедливо буде всім світом одразу нагигати любу країну яка зохоче щось таке собі сварганити. А зараз просто повстає питання: с х*я ль ми не можемо мати цю зброю?
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06.06.2023 01:59 Відповісти
Його може зупинити тільки певна кількість зграйок Томагавків, пташок по 50 у кожній, по усім заводам, які задіяні в процесі. Реальність тепер така, що без ядерної зброї гарантувати свою безпеку досить важко, а ********* світі. Для диктаторів це завжди дуже актуально. Так що не рлзраховуйте, що без пташок його зупинити.
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06.06.2023 02:00 Відповісти
У Ирана УЖЕ есть ЯО. Нужно было уничтожить ядерный реактор до того как его построили и запустили-как это Израильтяне сделали в Ираке. а сейчас уже поздно пить боржоми. Россия100% помогла Ирану обогатить оружейный плутоний-для эьтого и сторили АЭС-иметь сырье для производства обогащенного плутония
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06.06.2023 02:49 Відповісти
Наша людина. Буде гідним президентом.
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06.06.2023 04:20 Відповісти
Це звучить майже так само як "путін відповість за вторгнення в Україну"
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06.06.2023 14:31 Відповісти
 
 