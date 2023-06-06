Місто Нікополь Дніпропетровської області вночі 6 червня було обстріляне російською артилерією, - РВА

Вночі 6 червня 2023 року росіяни із важкої артилерії обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Він зазначив: "Вихід РСЗО "Град" з Іванівки!"

Пізніше додав: "Нікополь ворожа арта".

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