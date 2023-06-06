Ворожий гелікоптер Ка-52 знищено на Шахтарському напрямку, - Генштаб
Минулої доби захисники України знищили ворожий гвинтокрил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
За даними Генштабу, на Шахтарському напрямку нашими воїнами було збито ворожий гелікоптер Ка-52.
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Нина Карпенко
показати весь коментар06.06.2023 07:11 Відповісти Мені подобається 5
Zemer
показати весь коментар06.06.2023 07:54 Відповісти Мені подобається 2
lammer ya
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