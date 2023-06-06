Ворожий гелікоптер Ка-52 знищено на Шахтарському напрямку, - Генштаб

Минулої доби захисники України знищили ворожий гвинтокрил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

За даними Генштабу, на Шахтарському напрямку нашими воїнами було збито ворожий гелікоптер Ка-52.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52, - Генштаб