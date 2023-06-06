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Новини Війна
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Ворожий гелікоптер Ка-52 знищено на Шахтарському напрямку, - Генштаб

ка-52

Минулої доби захисники України знищили ворожий гвинтокрил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

За даними Генштабу, на Шахтарському напрямку нашими воїнами було збито ворожий гелікоптер Ка-52.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6565) знищення (7221) вертоліт (878)


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Ще одне рашашвайн доліталося..туди йому й дорога - прямісінько в пекло.
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06.06.2023 07:11 Відповісти
Наколовся 'Іглою"
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06.06.2023 07:54 Відповісти
Кака- 52
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06.06.2023 11:10 Відповісти
 
 