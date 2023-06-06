Окупанти намагаються взяти Мар’їнку за будь-яку ціну, - Сили оборони

Мар’їнка стала для планів ворога сакральним містом, яке вони попри втрати намагаються захопити.

Про це сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мар’їнка ще з 2014 року залишається для них таким собі сакральним містом, яке вони "мають" захопити. Вони намагаються взяти Мар’їнку за будь-яку ціну, але наші оборонці не дають їм такої можливості", - сказав речник.

Він повідомив, що понад тиждень тому з’явилися кадирівці на цьому напрямку.

"Так званий "ахмат-сєвєр" замінив тут підрозділ "шторм z". Зухвалі на початку головорізи, яким не бракувало мотивації, отримавши гідну відсіч, швидко втратили свій розпіарений бойовий дух та ентузіазм", - підкреслив Шершень.

За його словами, ворог попри втрати все одно намагається виконати поставлене завдання із захоплення Мар’їнки, ідучи на штурми міста із застосуванням важкої техніки.

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"Тактика здебільшого не міняється: якщо з одного флангу на штурм ідуть кадирівські росгвардійці, то з іншого - підрозділи регулярної росармії", - сказав він.

Речник підкреслив, що показовим щодо морально-психологічного стану в лавах загарбників є той факт, що, зазнавши втрат, вони без жодних вагань кидають своїх поранених та відступають.