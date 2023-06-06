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Новини Війна
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Окупанти намагаються взяти Мар’їнку за будь-яку ціну, - Сили оборони

марїнка

Мар’їнка стала для планів ворога сакральним містом, яке вони попри втрати намагаються захопити.

Про це сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мар’їнка ще з 2014 року залишається для них таким собі сакральним містом, яке вони "мають" захопити. Вони намагаються взяти Мар’їнку за будь-яку ціну, але наші оборонці не дають їм такої можливості", - сказав речник.

Він повідомив, що понад тиждень тому з’явилися кадирівці на цьому напрямку.

"Так званий "ахмат-сєвєр" замінив тут підрозділ "шторм z". Зухвалі на початку головорізи, яким не бракувало мотивації, отримавши гідну відсіч, швидко втратили свій розпіарений бойовий дух та ентузіазм", - підкреслив Шершень.

За його словами, ворог попри втрати все одно намагається виконати поставлене завдання із захоплення Мар’їнки, ідучи на штурми міста із застосуванням важкої техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої ночі в Мар’їнці відбулося чотири боєзіткнення, місто атакують чеченські підрозділи "Ахмат", - Сили оборони

"Тактика здебільшого не міняється: якщо з одного флангу на штурм ідуть кадирівські росгвардійці, то з іншого - підрозділи регулярної росармії", - сказав він.

Речник підкреслив, що показовим щодо морально-психологічного стану в лавах загарбників є той факт, що, зазнавши втрат, вони без жодних вагань кидають своїх поранених та відступають.

Автор: 

армія рф (17359) Мар’їнка (622)


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Топ коментарі
+8
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.06.2023 13:04
+4
Немає снарядів шоб іхніи запал погасити .
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06.06.2023 13:06
+2
Так сам цар їм завдання поставив взяти руїни цього колись населеного пункту. Не жаліють живота свого за царя.
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06.06.2023 13:10
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.06.2023 13:04 Відповісти
Немає снарядів шоб іхніи запал погасити .
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06.06.2023 13:06 Відповісти
Так сам цар їм завдання поставив взяти руїни цього колись населеного пункту. Не жаліють живота свого за царя.
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06.06.2023 13:10 Відповісти
Головне, щоб главнокомандуючий не об'явив Мар'їнку черговим містом-фортецею.
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06.06.2023 13:20 Відповісти
Ти про "Зраду" НЕ ТРУБИ,
Ти корисне щось РОБИ!
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06.06.2023 13:49 Відповісти
Що ти робиш сам корисне?
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06.06.2023 14:34 Відповісти
Вас не вчили що до незнайомих людей на Ти не звертаються , чи Ви бидло по життю?
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06.06.2023 15:10 Відповісти
А що ти у віршику тикаєш, то є нормальним?)
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06.06.2023 15:31 Відповісти
1. З Байки слова не викреслити.
2. Там , у Байціі, мається про загальне а не звернення до особистості.
3. Якщо не чули тієї Байки від Діда Стаса то подивіться на ю-тубі є, Байка чи Басня про "зрадофіла".
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06.06.2023 16:05 Відповісти
Слухайте, а Ви чого не на Ви звертаєтесь ?
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06.06.2023 18:23 Відповісти
Нагадайте коли я до Вас звертався?
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06.06.2023 20:00 Відповісти
Те ж саме нам розповідали за Бахмут, і врешті решт, щоб нам не казали, він зараз під контролем рашистів, тож якщо у Мар'їнці все відбувається за подібним сценарієм, то й результат може бути подібним!!!
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06.06.2023 13:38 Відповісти
Ти про "зраду" НЕ ТУРУБИ,
Ти корисне щось РОБИ!!!
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06.06.2023 13:48 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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06.06.2023 14:05 Відповісти
 
 