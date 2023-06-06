Комісія Мінкульту завершила роботи в Лаврі. Тепер УПЦ МП має піти, - Ткаченко

Комісія Міністерства культури з приймання-передачі державного майна Лаври завершила свою роботу. Державне майно передано в користування заповіднику.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що комісія перевірила та повертає в користування держави 79 розташованих на території Лаври об’єктів. Вони перебувають у різних станах. Адже УПЦ МП допустила самовільну самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини, а також зведення на території заповідника новобудов.

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"Тепер, після того як Заповідник направив вимогу УПЦ МП про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення Заповіднику його майна, остання має протягом 3 робочих днів з дня їх отримання це зробити. У випадку відмови - буде суд для прийняття відповідного рішення щодо усунення перешкод Заповіднику у користуванні майном", - повідомив Ткаченко.

Він зазначив, що представники монастиря поки відмовилися отримати Акт прийому-передачі державного майна. Тож документі йому відправили поштою і в електронному форматі.

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"Це дійсно історичне рішення та непроста робота - але Лавра має бути українською, і вона повертається до держави", - підсумував Ткаченко.