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Київ (19116) Лавра (293) Ткаченко Олександр (509) УПЦ МП (1197)

Комісія Мінкульту завершила роботи в Лаврі. Тепер УПЦ МП має піти, - Ткаченко

лавра

Комісія Міністерства культури з приймання-передачі державного майна Лаври завершила свою роботу. Державне майно передано в користування заповіднику.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що комісія перевірила та повертає в користування держави 79 розташованих на території Лаври об’єктів. Вони перебувають у різних станах. Адже УПЦ МП допустила самовільну самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини, а також зведення на території заповідника новобудов.

Дивіться: Водієві Києво-Печерської лаври, який заперечував існування України, повідомили про підозру, - СБУ. ФОТО

"Тепер, після того як Заповідник направив вимогу УПЦ МП про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення Заповіднику його майна, остання має протягом 3 робочих днів з дня їх отримання це зробити. У випадку відмови - буде суд для прийняття відповідного рішення щодо усунення перешкод Заповіднику у користуванні майном", - повідомив Ткаченко.

Він зазначив, що представники монастиря поки відмовилися отримати Акт прийому-передачі державного майна. Тож документі йому відправили поштою і в електронному форматі.

Також дивіться: Затримано одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі, - СБУ. ФОТО

"Це дійсно історичне рішення та непроста робота - але Лавра має бути українською, і вона повертається до держави", - підсумував Ткаченко.

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Топ коментарі
+20
що значить піти ? і все ? а наслідки компесації кримінальні справи за нанесення ущербу
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06.06.2023 13:38
+19
Чекайте, а штраф за "самовільну перебудову, добудову, перепланування пам'яток культурної спадщини, а також зведення на території заповідника новобудов Джерело: " ??? Такий, щоб можна було покрити доплати військовим 30 000, наприклад. А то кажуть що в державі грошей нема. Просто не туди дивляться.
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06.06.2023 13:35
+14
спробую передбачити майбутнє - самостійно не підуть, а вольового рішення у влади немає.
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06.06.2023 13:44
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має еще вчера
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06.06.2023 13:33 Відповісти
Хай їдуть навіть не Глеваху, а зразу нах...
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06.06.2023 13:40 Відповісти
НАКОНЕЦ - ТО !!! СВЕРШИЛОСЬ !!!
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06.06.2023 15:32 Відповісти
выгнать погаными тряпками и как мразоту, или ничего Вас не учит?
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06.06.2023 13:34 Відповісти
Ось що буває, коли у ФСБ-РПЦ закінчились гроші.
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06.06.2023 13:34 Відповісти
Чекайте, а штраф за "самовільну перебудову, добудову, перепланування пам'яток культурної спадщини, а також зведення на території заповідника новобудов Джерело: " ??? Такий, щоб можна було покрити доплати військовим 30 000, наприклад. А то кажуть що в державі грошей нема. Просто не туди дивляться.
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06.06.2023 13:35 Відповісти
эти православные су...и должны не только идти, но и бежать. а если надо, то и плыть.
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06.06.2023 13:35 Відповісти
кацапська фсб/кгб секта мала покинути приміщення Святої Києво-Печерської Лаври ще в кінці березня 2023 року ... не минуло і 2ю5 місяці ...
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06.06.2023 13:36 Відповісти
що значить піти ? і все ? а наслідки компесації кримінальні справи за нанесення ущербу
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06.06.2023 13:38 Відповісти
Треба було чекати підриву ГЕС щоб це заявити? Всі прокацапські попи мають вже бігти в кацапстан з України!
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06.06.2023 13:40 Відповісти
ні, давай коломойських кацапідорів на місцях залишим
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06.06.2023 13:44 Відповісти
на тих самих, на коломойських. такі ж тварини, але без портфеля. наявність інших підарів виправдовує цього?
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06.06.2023 13:54 Відповісти
хай ткаченка з собою заберуть. собачник прийме на роботу
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06.06.2023 13:43 Відповісти
спробую передбачити майбутнє - самостійно не підуть, а вольового рішення у влади немає.
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06.06.2023 13:44 Відповісти
вони вже люсю для партії колаборантів підготували, а рпц фсб - лідер думок серед кацапідорів з українським паспортом. тобто, задача підм'яти а не знищити.
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06.06.2023 13:49 Відповісти
УПЦ МП -головний союзник Зелі на на найближчі роки.
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06.06.2023 13:47 Відповісти
в точку.
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06.06.2023 13:50 Відповісти
А повиганяв він їх з Лаври тільки з метою конспірації. А от якщо б він був справжнім ворогом МП, то заздалегідь записався до них в диякони
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06.06.2023 14:00 Відповісти
точно. як бакланов. а де зараз цей підор, друг дитинства найвеличнішого термоса?
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06.06.2023 14:01 Відповісти
щось ти замовкло. шукаєш бакланова?
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06.06.2023 14:07 Відповісти
що за дурь??? ти що куриш?
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06.06.2023 13:59 Відповісти
це мета зелених. на виборах всі згодяться
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06.06.2023 14:02 Відповісти
не несіть маячню, до кінця війни і ще з рік, виборів не буде, а там... буде працювати правило переможця, точно, ніякої мети співпраці з моспархатними попами немає, це ще залишки їх сатанинського впливу на свідомості неповноцінних... це моя думка, як порохобота.
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06.06.2023 14:18 Відповісти
тримайте себе в руках, не треба грубити.
співпраця є, зелені гуртуються з будь якою продажною твариною. як приклад - опзж в раді, портнов, самі риги. повторюю, що люся не дарма окучує прокацапську шоблу. трохи підмарафетять фсбшних попів і залучать, як їнших бувших агітаторів януковича
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06.06.2023 14:25 Відповісти
термін "маячня" це не грубість до вас, це моє відношення до незваженої й легкої думки. звісно, наші думки не повинні збігатись, але загальне розуміння бажано, щоб не було діаметральним, а було близьким.
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06.06.2023 14:49 Відповісти
свої думки я аргументував. звісно, ви маєте право на ваші, але мої аргументи мені здаються переконливими. це не пророцтво, а мій аналіз, який базується на поведінці правлячої партії.
чи вдасться це їм - не знаю, що такі плани і бажання є - впевнений на 90%
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06.06.2023 14:57 Відповісти
Час, звісно, розставить всі крапки над "і" і емоції вгамуються... без них зараз непросто... ми живі, а не камінь...
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06.06.2023 15:09 Відповісти
А якщо не підуть, то що?

Нічого ж не змінилося.
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06.06.2023 13:55 Відповісти
скажє"нє палучілась"
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06.06.2023 13:55 Відповісти
Складуть чергового акта "про самовільне незалишення Лаври". Перший раз, чи що?
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06.06.2023 13:59 Відповісти
такі несміливі слова міністра можна трактувати як затягування процесу викиданя окупантів з Лаври, заодно і як підігравання окупантам, це межує з колаборацією.
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06.06.2023 13:58 Відповісти
а ви дипломат)
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06.06.2023 13:59 Відповісти
я валіза, в яку влізе більше московських попів для утилізації.
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06.06.2023 14:02 Відповісти
дай бог вам натхнення
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06.06.2023 14:03 Відповісти
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06.06.2023 14:04 Відповісти
Вважаю що всі ефесбєєєшники, рогатєнькиє у рясі, повинні піти під суд, як аферисти та шпигуни! Нехай там доказують що вони православні, служать Богу, а не божку - гумової дупі! А там суд вирішить, куди їм треба іти...
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06.06.2023 14:00 Відповісти
УПЦ фсб сама не піде. Її мають піти. Які дії ткаченка на цей випадок? Точно ніяких.
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06.06.2023 14:00 Відповісти
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06.06.2023 14:02 Відповісти
вилізло!дало наказ-прийняти удар на себе.
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06.06.2023 14:05 Відповісти
Гнати їх треба звідти сльозонінним газом і ще вчора! Які ще мають бути судові рішення? Є рішення що мають забиратися звідти і крапка!
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06.06.2023 14:09 Відповісти
Канцерт рускай поп-музикі акончєн!
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06.06.2023 14:14 Відповісти
водевіль не скінчиться ніколи.
ціль клоунів не знищити рпц фсб, а підпорядкувати собі для наступних виборів. он, люся вже гуртує навколо себе кацапєдів з українським паспортом.
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06.06.2023 14:16 Відповісти
Що там з рішенням по петиції про відставку Ткаченка
хто зна?
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06.06.2023 14:26 Відповісти
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06.06.2023 14:28 Відповісти
Передано не майно, а залишки, найцінніше розгребли вже давно, і час на це дала зешобла, не без вигоди звичайно.
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06.06.2023 14:34 Відповісти
Шо знову?
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06.06.2023 14:43 Відповісти
Уніч вивезти до Шебекіно усіх
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06.06.2023 15:22 Відповісти
Та шо ви говорите? І шо, навіть не дозволете більше за руССке воінство молитися в центрі Києва? А шо сі раптом стало?
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06.06.2023 16:16 Відповісти
Здається, що у пан міністра забористий план... Як те чого в Україні не існує могло щось забудовувати, а тепер має звільнити...
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06.06.2023 16:36 Відповісти
Скільки можна писати з помилкою? Вірно, згідно із Законом, писати не "упц-мп", а "РПЦвУ" (фсб).
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06.06.2023 18:49 Відповісти
 
 