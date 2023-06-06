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Росіяни підірвали декілька ставків на території окупованої Запорізької області
Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що росіяни підривають ставки на території тимчасово окупованої Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Штефан зазначив: "т.о. Якимівський р-н. В районі н.п. Переможне та Анновка окупаційні війська підірвали плеяду приватних ставищ, попередньо заповнивши по максимуму водою.
Траса на Херсон, поля з насадженнями повністю затоплені, місцеві мешканці збирають рибу у полях.
ПС. Дії ворога не зашкодять наступу Сил оборони".
Топ коментарі
+27 Mikhail Saveliev e6b0646c
показати весь коментар06.06.2023 21:43
+16 Zynoviy Zenon f81d89a7
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+12 Maxim Ak-Murza e4c77af1
показати весь коментар06.06.2023 21:57
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Будь ласка, зачекайте...
До того ж - ставки зазвичай в самій низині знаходяться, але навіть якщо десь на пригорку, то вода просто розіл'ється на великій площі, і всмокчеся в землю.
по ходу, тікають
це втеча
жест доброї волі
чекай, не спіши
Дії ворога викликають ще більшу ненависть до нього! Смерть окупантам!
Ставок, это искусственный водоем, маленькое водохранилище, созданное так же путем перекрытия мелкой речки\ручья. Так что взрывают не воду, а дамбу. Поэтому высохнут, ибо вытекут и снова сьанут простой маленькой речкой.
А чому тоді зашкодять? Громадянам, що там живуть, державі, економіці, екології зашкодять?
Чи це все не має значення?
Головне наступати, як заповів великий Боневтік?! І не має значення, коли: весною, влітку, восени…
А що наших чекає попереду, крім куль?
Очевидно, больше они их давать не будут.
Мабуть, хтось в московії стоїть за такою активністю агентури в Україні!!
ХТО ДЕ СКІЛЬКИ А ЧОМУ А КОЛИ ЯК ВИ ДУМАЄТЕ ЧИ БУДЕ ЧИ НЕБУДЕ
Он, як лайно активно полізло з московського нужника!!!
ПИЛЬНУЙМО УКРАЇНУ ТА ПІДТРИМУЙМО ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ З ЇХ СІМЯМИ‼️🇺🇦❤️👍💯🪖⚔️😠😡✊💪🫡👍❤️🇺🇦