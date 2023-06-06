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вибух (4364) ставки (213) Запорізька область (3347)

Росіяни підірвали декілька ставків на території окупованої Запорізької області

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що росіяни підривають ставки на території тимчасово окупованої Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

Штефан зазначив: "т.о. Якимівський р-н. В районі н.п. Переможне та Анновка окупаційні війська підірвали плеяду приватних ставищ, попередньо заповнивши по максимуму водою.

Траса на Херсон, поля з насадженнями повністю затоплені, місцеві мешканці збирають рибу у полях.

ПС. Дії ворога не зашкодять наступу Сил оборони".

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Росіяни підірвали декілька ставків на території окупованої Запорізької області 01

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Топ коментарі
+27
Все знищують пі*араси, все по завєтам сраліна та гітлера у 1944 році
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06.06.2023 21:43
+16
"Дії ворога не зашкодять наступу Сил оборони"
Дії ворога викликають ще більшу ненависть до нього! Смерть окупантам!
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06.06.2023 21:52
+12
Посевы уничтожены.
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06.06.2023 21:57
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Рыбки захотели?
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06.06.2023 21:42 Відповісти
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07.06.2023 00:59 Відповісти
брат митька помирает---ухи хочет.. щоб *** нажерся
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06.06.2023 21:42 Відповісти
Все знищують пі*араси, все по завєтам сраліна та гітлера у 1944 році
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06.06.2023 21:43 Відповісти
Мокші ще й написи позалишають, типу-а кто вам разрішил так жить.
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06.06.2023 21:50 Відповісти
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06.06.2023 21:43 Відповісти
в боржомі разом насцяли касаби з грузінами..
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06.06.2023 21:46 Відповісти
Уё*ывают освободители.
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06.06.2023 21:47 Відповісти
Та не похоже... не настолько плохи у них дела пока.
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06.06.2023 21:51 Відповісти
Якиись маразм -- 2-3 дні і земля висохне .
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06.06.2023 21:50 Відповісти
Посевы уничтожены.
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06.06.2023 21:57 Відповісти
Та нічого з ними не станеться!

До того ж - ставки зазвичай в самій низині знаходяться, але навіть якщо десь на пригорку, то вода просто розіл'ється на великій площі, і всмокчеся в землю.
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07.06.2023 00:00 Відповісти
тупизна рабссеян не знает границ. Дали команду подорвать плотину Каховской ГЭС... Дебилы рашистские, вы теперь каждый ставок и болото будете подрывать ради вашего путлера? Стесняюсь спросить, а сколько вы, рашисты, готовы израсходовать тротила на каждую колонку воды на улицах оккупированных поселков? И чем вы, рашисты, будете тушить утренний бодун ваших геройских войск?
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06.06.2023 21:51 Відповісти
дали команду підірвати все, що зможуть..
по ходу, тікають
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06.06.2023 21:52 Відповісти
підривають просто тому, що можуть. Поки вони в Якимівському районі не тікають. Тікати почнуть коли ЗСУ будуть заходить у Токмак. А поки шо ******* все, що попадається під руку.
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06.06.2023 22:01 Відповісти
тут є система. могли і вчора, і місяць тому...
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06.06.2023 22:05 Відповісти
звісно, що система - за місяць часу треба максимально знищити все, що не мають змоги завантажити і вивезти на росію.
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06.06.2023 22:09 Відповісти
але - не позавчора, і не місяць тому, а одночасно на протязі доби у різних місцях.
це втеча
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06.06.2023 22:11 Відповісти
втеча - це коли їх там через тиждень не буде, а поки що Ганнівка-Переможне це 90-100 км від лінії фронту. Тому вони не тільки мають змогу ще тижні жарити рибу, але встигнуть і місяць жерти шашлик з вцілівшої у місцевих скотини.
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06.06.2023 22:28 Відповісти
умовив
жест доброї волі
чекай, не спіши
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06.06.2023 22:30 Відповісти
та до чого тут умовляння... це реалії, і вони переважно не співпадають з нашими очікуваннями.
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06.06.2023 22:35 Відповісти
"Дії ворога не зашкодять наступу Сил оборони"
Дії ворога викликають ще більшу ненависть до нього! Смерть окупантам!
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06.06.2023 21:52 Відповісти
В чём смысл? Ставки это ж не реки. Они маленькие, войскам передвигаться не мешают и от взрыва по идее не высохнут. Разве что рыба помрёт.
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06.06.2023 21:55 Відповісти
Уничтожают посевы. Вонючим людоедам очень хочется устроить очередной Голодомор.
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06.06.2023 21:59 Відповісти
ну реально голодомор нам никак не светит всетаки пшеницы производили в 5 раз больше чем потребляем,да и не те времена,ну разве что на хлеб и макароны скакнет немного цена,не смертельно...это раньше основной вид питания из пшеницы у нас был.
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06.06.2023 22:02 Відповісти
Голодомор не светит, но экономика очень пострадает.
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06.06.2023 22:04 Відповісти
Вище вже людина писала. Вода знищить посажені поля. Воно там згниє. Це спровокує продовольчу кризу. Кацапи ж нічого з часів Голодомору іншого не придумали. Не вб'ємо, так голодом заморимо.
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06.06.2023 22:02 Відповісти
кому кому а реальный голод нам не светит ,правда некоторые дешевый виски и немраморную говядину тоже считают голодом,ну это смотря у кого какие критерии
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06.06.2023 22:05 Відповісти
В современном мире, естественно сложно создать исскуственный голод в открытой стране ибо возможны поставки продовольствия с любой точки земного шара. Но создать предпосылки, оказывается, легко. Достаточно перестать поставлять на мировой рынок зерновые из Украины и генеральные цены на продовольствие в Европе и США вырасли. Все в нашем мире взаимосвязано.
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06.06.2023 22:13 Відповісти
ну, это больше барыжничество. будут проблемы - переориентируют рынки, может станут больше своего производить но - дешевле. почему-то ес не пускает к себе "лишние" продукты, больше хочет продавать. но могут конечно за кацапское бабло "продать веревку на которой их и повесят"
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06.06.2023 22:54 Відповісти
Так или иначе, но продовольственный рынок Северной Америки и Европы после начала войны в Украине вырос не на процент инфляции, а больше.
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06.06.2023 23:10 Відповісти
и от взрыва по идее не высохнут.

Ставок, это искусственный водоем, маленькое водохранилище, созданное так же путем перекрытия мелкой речки\ручья. Так что взрывают не воду, а дамбу. Поэтому высохнут, ибо вытекут и снова сьанут простой маленькой речкой.
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06.06.2023 23:09 Відповісти
У кацапні від постійного очікувань наступу ЗСУ реально вже - поїхав дах . Вже самі себе топлять .
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06.06.2023 21:57 Відповісти
Пока будет контрнаступления, они все с дерьмом смешают.
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06.06.2023 22:00 Відповісти
ожидание смерти хуже самой смерти)
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06.06.2023 22:03 Відповісти
с дерьмаком , сыном гебнявого папаши, разминировал Чонгар и подшефного в Оман таскал !
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06.06.2023 22:17 Відповісти
приоткрой хоть левый глаз, может чего и заметишь
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06.06.2023 22:30 Відповісти
Сколько веревочке не виться…
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06.06.2023 22:02 Відповісти
Дії ворога не зашкодять наступу Сил оборони". Джерело:

А чому тоді зашкодять? Громадянам, що там живуть, державі, економіці, екології зашкодять?
Чи це все не має значення?
Головне наступати, як заповів великий Боневтік?! І не має значення, коли: весною, влітку, восени…
А що наших чекає попереду, крім куль?
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06.06.2023 22:13 Відповісти
Интересно, сколько давали урожая Запорожские степи до войны, там территория очень приличная, и насколько критична их потеря для агросектора. Хоть они и последние 1.5 года не работают на Украину и вроде как не похоже, что это нанесло большой удар по сельскому хозяйству.
Очевидно, больше они их давать не будут.
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06.06.2023 22:17 Відповісти
Ціни на овочі і фрукти бачив? От і відповідь, завдало шкоди чи ні.
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06.06.2023 22:52 Відповісти
Мільйони тонн. І Херсонська мільйони тонн…
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07.06.2023 00:01 Відповісти
Набігло в мережі усіляких икспьордов та запитальників, як по команді *****!

Мабуть, хтось в московії стоїть за такою активністю агентури в Україні!!

ХТО ДЕ СКІЛЬКИ А ЧОМУ А КОЛИ ЯК ВИ ДУМАЄТЕ ЧИ БУДЕ ЧИ НЕБУДЕ

Он, як лайно активно полізло з московського нужника!!!
ПИЛЬНУЙМО УКРАЇНУ ТА ПІДТРИМУЙМО ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ З ЇХ СІМЯМИ‼️🇺🇦❤️👍💯🪖⚔️😠😡✊💪🫡👍❤️🇺🇦
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06.06.2023 22:49 Відповісти
Може це теж "Україна підриває"? Геть кацапи ******* з тими дамбами...
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06.06.2023 22:51 Відповісти
кацапи нелюди, незалежно від того які у них паспорти.
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06.06.2023 22:53 Відповісти
Дебіли ***!
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06.06.2023 23:01 Відповісти
Розуміє росіянська шваль що буде бігти ось і руйнує все що можна щоб нам було чим по дорожче відновлювати.
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07.06.2023 00:21 Відповісти
 
 