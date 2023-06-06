УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11910 відвідувачів онлайн
Новини
3 532 19
Радбез ООН (839) Кислиця (205) Каховська ГЕС (565)

Радбез ООН збереться на прохання України через підрив Каховської ГЕС, - Кислиця

сергій,кислиця

Рада Безпеки ООН збереться у вівторок на прохання України через підрив РФ дамби Каховської ГЕС.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Рада Безпеки ООН збереться сьогодні на прохання України, надіслане о 8:00 ОАЕ, що головують у Раді Безпеки ООН, для обговорення вибуху дамби Каховської ГЕС у тимчасово окупованій Херсонській області", - написав він.

Кислиця уточнив, що трансляція засідання розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Також читайте: РФ намагалася скликати Радбез ООН і звинуватити Україну в підриві Каховської ГЕС, - Кулеба

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити російський теракт на Каховській гідроелектростанції (Херсонська обл.).

МЗС звернулося до країн G7 та ЄС невідкладно розглянути накладення на РФ нових санкцій, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь.

Як наголошується в заяві МЗС України, за підсумками засідання РНБО зранку 6 червня був погоджений запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпека ЗАЕС має передбачати її повну демілітаризацію та деокупацію, - Кислиця в ООН

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
І шо буде? А нічого.
показати весь коментар
06.06.2023 22:31
+6
А занепокоєння?
показати весь коментар
06.06.2023 22:34
+6
Просить же рішуче засудити. Ось рішуче і засудять.
показати весь коментар
06.06.2023 22:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І шо буде? А нічого.
показати весь коментар
06.06.2023 22:31 Відповісти
А занепокоєння?
показати весь коментар
06.06.2023 22:34 Відповісти
Просить же рішуче засудити. Ось рішуче і засудять.
показати весь коментар
06.06.2023 22:35 Відповісти
А ще - закличуть вивести війська.
показати весь коментар
06.06.2023 22:36 Відповісти
Тільки не вивести, а припинити боїві дії.
показати весь коментар
06.06.2023 22:40 Відповісти
Або придумають якийсь новий ступінь занепокоєння
показати весь коментар
06.06.2023 23:12 Відповісти
заслухають доповідь небензі.
показати весь коментар
06.06.2023 22:36 Відповісти
Наступний етап це Атомна. Орки своїх топили не жаліючи, то що їм кинути своїх же в опромінення.
показати весь коментар
06.06.2023 22:38 Відповісти
А чому не ПА ООН? І головним питанням щоб було "виключення РФ з Радбезу ООН"?
Чи "граблі так приємно б'ють по мудям", що тільки цим і займаєтесь?
показати весь коментар
06.06.2023 22:42 Відповісти
Пусті балачки...
показати весь коментар
06.06.2023 22:43 Відповісти
Распустят слюни и все...
показати весь коментар
06.06.2023 22:44 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2023 22:48 Відповісти
Із самого ранку чекаю, на офіційне інформаційне повідомлення про скликання Україною екстренного засідання радбезу ООН у зв'язку із вчиненим РФ терорестичним актом на території України співставним за наслідками до примінення зброї масового враження.
Але щось керівництво України та Міністерство закордонних справ нікуди не поспішає і діє наче це якийсь буденний випадок
показати весь коментар
06.06.2023 23:02 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2023 23:07 Відповісти
А що на рахунок того що скликала параша? Чи це і нам і їм?

Знищення ГЕС це дещо рівня застосування ЯЗ і наслідки для рф та покарання від міжнародної спільноти мають бути відповідними. Якщо їх не буде, то ми негайно повинні покарати всіх росіян симетричними знищеннями ГЕС в рф і асиметричними знищенням АЕС в рф інакше ми дочекаємось з світовою спільнотою до того що параша підірве наступного разу ЗАЕС. Непокаране зло завжди повертається. Якщо за ГЕС не буде забито хоча б пару сотень тисяч мирних росіян то вони свій злочин повторять.
показати весь коментар
07.06.2023 00:13 Відповісти
Відповідними: зброя необмеженно. Оце відповідність, решта геноцид України
показати весь коментар
07.06.2023 01:28 Відповісти
Збереться і шо?Розкажуть про те як вони стурбовано спостерігають?Ще жодного дієвого рішення радбез не прийняв.Радбез безрад бозпорад повністю безпорадний
показати весь коментар
07.06.2023 00:34 Відповісти
День рюської мови, все, що нам тре знати про оон
показати весь коментар
07.06.2023 01:26 Відповісти
Лига наций , это бесполезная контора...
показати весь коментар
07.06.2023 07:00 Відповісти
 
 