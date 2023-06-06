США не надаватимуть Україні F-16 з модифікаціями, які дозволяють нести ядерну зброю, - Кірбі

Сполучені Штати не бажають ескалації війни, тим більше перетворення її на ядерну, тому не надаватимуть Україні F-16 з модифікаціями, які дозволяють нести ядерну зброю.

Так речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, якого цитує Reuters, відповів на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про небезпеку надання Україні F-16, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лавров щодо F-16 заявив наступне:

"Від цих керівників США та інших західних країн (яких Вашингтон повністю підім'яв під себе) можна чекати будь-чого. Вони це вже доводять, коли слідом за сучасними далекобійними гарматами, танками зараз серйозно "готують" F-16. Кажуть, дві ескадрильї передають, хто каже вісім. Готуються до того, щоб продовжувати ескалацію війни, яка була розв’язана проти нас. Багато розмов про те, звідки ці літаки злітатимуть... Ми повинні мати на увазі, що одна з модифікацій F-16 може "вміщувати" ядерну зброю", – заявив Лавров, додавши: "Ми – мирні люди. Єдине, чого хочемо, щоб нас дали спокій, щоб ніхто не намагався нас затягувати в якісь керовані американцями глобалістські структури та механізми".

"Мета надання сучасних винищувачів – допомогти Україні захистити себе, захистити свій повітряний простір і свою територіальну цілісність", – сказав Кірбі.

Також Кірбі прямо відповів Лаврову: "Якщо ви турбуєтеся про українські військові можливості, то вам слід забрати свої війська і покинути Україну".

Він також зазначив, що президент США Джо Байден послідовний у тому, що він не хоче бачити ескалації війни, і вже точно не хоче бачити її в ядерній сфері.

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