УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11910 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
4 622 35
Лавров (1544) ядерна зброя (1110) Кірбі (521) F16 F-16 (637)

США не надаватимуть Україні F-16 з модифікаціями, які дозволяють нести ядерну зброю, - Кірбі

f-16

Сполучені Штати не бажають ескалації війни, тим більше перетворення її на ядерну, тому не надаватимуть Україні F-16 з модифікаціями, які дозволяють нести ядерну зброю.

Так речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, якого цитує Reuters, відповів на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про небезпеку надання Україні F-16, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лавров щодо F-16 заявив наступне:

"Від цих керівників США та інших західних країн (яких Вашингтон повністю підім'яв під себе) можна чекати будь-чого. Вони це вже доводять, коли слідом за сучасними далекобійними гарматами, танками зараз серйозно "готують" F-16. Кажуть, дві ескадрильї передають, хто каже вісім. Готуються до того, щоб продовжувати ескалацію війни, яка була розв’язана проти нас. Багато розмов про те, звідки ці літаки злітатимуть... Ми повинні мати на увазі, що одна з модифікацій F-16 може "вміщувати" ядерну зброю", – заявив Лавров, додавши: "Ми – мирні люди. Єдине, чого хочемо, щоб нас дали спокій, щоб ніхто не намагався нас затягувати в якісь керовані американцями глобалістські структури та механізми".

"Мета надання сучасних винищувачів – допомогти Україні захистити себе, захистити свій повітряний простір і свою територіальну цілісність", – сказав Кірбі.

Також Кірбі прямо відповів Лаврову: "Якщо ви турбуєтеся про українські військові можливості, то вам слід забрати свої війська і покинути Україну".

Він також зазначив, що президент США Джо Байден послідовний у тому, що він не хоче бачити ескалації війни, і вже точно не хоче бачити її в ядерній сфері.

Також читайте: Українські льотчики ще не вирушили на навчання за кордон, - Ігнат
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
А так хотілося, щоб в Україні йшов на зліт Ф-16 з "боєголовкою", а на всій расєї вмикався сигнал тривоги... Шоб суки сралися і сцялися по кілька разів на день.
показати весь коментар
06.06.2023 23:20
+10
Я не знаю в якій шахті відкопати чи в якому воєнторзі купити, але ми мусимо десь знайти ядерні боєголовки і зробити для них ракети заради майбутніх поколінь. З такими сусідами, гарантами безпеки і партнерами у нас нема іншого варіанту.
показати весь коментар
06.06.2023 23:23
+9
показати весь коментар
06.06.2023 23:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.06.2023 23:16 Відповісти
А даремно….
показати весь коментар
06.06.2023 23:17 Відповісти
Пане Кірбі, дайте ядерну бомбу. До Москви вона долетить привязана шнурком, приклеєна скотчем, або в салоні АН-2
показати весь коментар
06.06.2023 23:18 Відповісти
Шнурок буде нашого виробництва.
показати весь коментар
06.06.2023 23:43 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2023 23:19 Відповісти
Ну і хзнею дайте хоч без. Прикрутемо.
показати весь коментар
06.06.2023 23:19 Відповісти
прикрутИмо.
показати весь коментар
07.06.2023 00:07 Відповісти
А так хотілося, щоб в Україні йшов на зліт Ф-16 з "боєголовкою", а на всій расєї вмикався сигнал тривоги... Шоб суки сралися і сцялися по кілька разів на день.
показати весь коментар
06.06.2023 23:20 Відповісти
Краще не зупинятися на звільненні українських територій, забрати собі прилеглі області рашки в знак компенсації. Тоді і другим країнам агресорам буде урок не починати гібридні та інші війни та анексії.
показати весь коментар
07.06.2023 08:26 Відповісти
Це анексовані 100р.тому українські землі
показати весь коментар
07.06.2023 11:42 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2023 23:20 Відповісти
Розмовляти з Лавровим - себе не поважати.
Я щиро співчуваю пану Кірбі, що йому доводиться таким займатися.
показати весь коментар
06.06.2023 23:23 Відповісти
Сам винен
показати весь коментар
07.06.2023 00:23 Відповісти
Я не знаю в якій шахті відкопати чи в якому воєнторзі купити, але ми мусимо десь знайти ядерні боєголовки і зробити для них ракети заради майбутніх поколінь. З такими сусідами, гарантами безпеки і партнерами у нас нема іншого варіанту.
показати весь коментар
06.06.2023 23:23 Відповісти
Да ти стратех !
Вас там у ведмедчука зациклило на темі розробки Україною ядерної бомби?
показати весь коментар
07.06.2023 00:32 Відповісти
Все вже розроблено до нас і похерено також
показати весь коментар
07.06.2023 02:06 Відповісти
Нууу дайте ядерну зброю, плиз)
показати весь коментар
06.06.2023 23:33 Відповісти
Ви на правильному шляху, пане Кірбі! Поки що F-16 можна і без модифікацій. Модифікаціями потім займемось.
показати весь коментар
06.06.2023 23:39 Відповісти
Поки що не надаватиме.
показати весь коментар
06.06.2023 23:42 Відповісти
спирит б2 можно пару штук.
показати весь коментар
06.06.2023 23:48 Відповісти
спочатку і літаків не давали...
показати весь коментар
07.06.2023 00:06 Відповісти
Так їх ще й не дали!
показати весь коментар
13.09.2023 12:24 Відповісти
Ну ладно.
Якось обійдемось без цих модифікацій. Можете їх зняти.
показати весь коментар
07.06.2023 00:07 Відповісти
Шо ви таке каете ? Та нащо нам ті модифікації ?
показати весь коментар
07.06.2023 00:14 Відповісти
Хороша новина, значить і США можливо нададуть 16- тих. Хоча раніше той же Кірбі робив заяву, що союзники- так, США поки ні.
показати весь коментар
07.06.2023 00:34 Відповісти
Не нададуть.
показати весь коментар
07.06.2023 02:07 Відповісти
Ще трохи і буде заява що літаки будуть кастровані. Вони матимуть змогу красиво літати над Україною. Але більше нічого. Бо, ну ви всі знаєте. Бопутіннападе.
показати весь коментар
07.06.2023 00:42 Відповісти
Так, як і абрамси. Яких поки ще нема.
показати весь коментар
07.06.2023 04:11 Відповісти
Ти такі літаки у американців бачив, шоб просто літали? Чи вони спеціально для України такі вироблятимуть?
показати весь коментар
07.06.2023 05:35 Відповісти
На них можна буде прикрутити ВОГ і пуляти по окопам, так що все одне корисна річ.
показати весь коментар
07.06.2023 06:14 Відповісти
Если ублажать Гитлера, давать ему годами оккупировать потихоньку чужие территории, печатать на обложке Таймс, то конечно он успокоится. Главное, не допустить войны. Второй мировой.
показати весь коментар
07.06.2023 06:10 Відповісти
Странное заявление. Ведь у нас нет ядерного оружия. Просто тянут резину с самолётами.
показати весь коментар
07.06.2023 06:52 Відповісти
*****, доробимо, у нас є ядерні реактиви,після підриву ГЕС немає червоних ліній, будемо гасити кацапів безпощадно.
показати весь коментар
07.06.2023 06:55 Відповісти
"США не будут предоставлять Украине F-16 с модификациями, позволяющими нести ядерное оружие.."
Да всё можно модифицировать, с помощью местных слесарей и сварщиков, только давайте самолеты поскорей..
показати весь коментар
07.06.2023 07:00 Відповісти
- Стоять! Скажи пароль!
- Пароль.
- Проходи!
показати весь коментар
07.06.2023 10:05 Відповісти
 
 