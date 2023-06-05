Українські льотчики ще не вирушили на навчання за кордон, - Ігнат

Списки на навчання давно сформовані, проте за кордон спочатку відправилися не льотчики, а інші авіаційні фахівці.

Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Наразі не йдеться про навчання пілотів. Вирушили перші групи авіаційних фахівців, які вивчають можливість подальшого розгортання навчання українських льотчиків", - розповів Ігнат.

Він пояснив, що країни "авіаційної коаліції" висловлюють підтримку Україні та пропонують різні види підготовки, зокрема початкове навчання на різних етапах авіаційних спеціалістів, мова йде не лише про пілотів, а про авіаційних інженерів, які щодня обслуговуватимуть літаки, офіцерів бойового управління та інших.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна вже направила до Британії перші групи своїх пілотів. Там вони пройдуть навчання з керування винищувачами.