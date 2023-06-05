Українські льотчики ще не вирушили на навчання за кордон, - Ігнат
Списки на навчання давно сформовані, проте за кордон спочатку відправилися не льотчики, а інші авіаційні фахівці.
Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Наразі не йдеться про навчання пілотів. Вирушили перші групи авіаційних фахівців, які вивчають можливість подальшого розгортання навчання українських льотчиків", - розповів Ігнат.
Він пояснив, що країни "авіаційної коаліції" висловлюють підтримку Україні та пропонують різні види підготовки, зокрема початкове навчання на різних етапах авіаційних спеціалістів, мова йде не лише про пілотів, а про авіаційних інженерів, які щодня обслуговуватимуть літаки, офіцерів бойового управління та інших.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна вже направила до Британії перші групи своїх пілотів. Там вони пройдуть навчання з керування винищувачами.
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"... Перші групи українських пілотів станом на 5 червня вже відправлені до Великої Британії на навчання з використання винищувачів, зокрема літаків F-16.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі у Києві, - https://suspilne.media/497974-ukrainski-piloti-vze-virusili-do-britanii-dla-navcanna-na-vinisuvacah-smigal/ пише Суспільне.
коли каже що «в частности начальное обучение на разных этапах авиационных специалистов.»
Ви ж не очікуєте, що він скаже « сотня пілотів вже е та чекае сігналу»?
Навіщо інформувати русню?
Ось він і каже про « начальник обучение».
Так тримати. Меньше зайвих слів- більше діла.
Залужний свою справу добре знае.
Разм до Перемоги!
Слово "летун" на 2-4 роки виникло раніше за москальського льотчика.
Чому я про це знаю, а ЦЕНЗОР - ні?
Водії отримують водійські права, і пілоти отримують піллотське посвідчення.
Цікаво, хто такі льотчики чи летуни і які у них посвідчення ?
І немає там жодних українських льотчиків.
Коли майже всі події, найвище керівництво коментує прямо протилежно, стає зрозумілим що в керівництві країни повний
*******дисбаланс. Ліва рука незнає що робить права, а замість дупи голова..
Поржалі так поржалі.
Смішно, як…
Краіна бьеться з ворогом, а купка придурків лайнять свою державу.
Виникае питання, хто вони?
Дурні або вороги?
Is it true that the Kremlin organized crime group blew up the Kakhovskaya hydroelectric power station? , what consequences ?
35 з 35 крилатих ракет
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/6/7405480/ Силы обороны сбили вражеский вертолет Ка-52