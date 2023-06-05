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Українські льотчики ще не вирушили на навчання за кордон, - Ігнат

похорон,льотчики

Списки на навчання давно сформовані, проте за кордон спочатку відправилися не льотчики, а інші авіаційні фахівці.

Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду

"Наразі не йдеться про навчання пілотів. Вирушили перші групи авіаційних фахівців, які вивчають можливість подальшого розгортання навчання українських льотчиків", - розповів Ігнат.

Він пояснив, що країни "авіаційної коаліції" висловлюють підтримку Україні та пропонують різні види підготовки, зокрема початкове навчання на різних етапах авіаційних спеціалістів, мова йде не лише про пілотів, а про авіаційних інженерів, які щодня обслуговуватимуть літаки, офіцерів бойового управління та інших.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна вже направила до Британії перші групи своїх пілотів. Там вони пройдуть навчання з керування винищувачами.

навчання (578) Ігнат Юрій (788) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+15
Гре@аный цирк, а не власть

"... Перші групи українських пілотів станом на 5 червня вже відправлені до Великої Британії на навчання з використання винищувачів, зокрема літаків F-16.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі у Києві, - https://suspilne.media/497974-ukrainski-piloti-vze-virusili-do-britanii-dla-navcanna-na-vinisuvacah-smigal/ пише Суспільне.
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05.06.2023 23:53
+4
І правильно, вони вже, як мінімум 2місяця не навчаються. Такщо русня - єслі шо, то не наші пілоти. У нас тільки"кукурузніки"
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05.06.2023 23:56
+4
Є "пілот літака".
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05.06.2023 23:58
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Гре@аный цирк, а не власть

"... Перші групи українських пілотів станом на 5 червня вже відправлені до Великої Британії на навчання з використання винищувачів, зокрема літаків F-16.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі у Києві, - https://suspilne.media/497974-ukrainski-piloti-vze-virusili-do-britanii-dla-navcanna-na-vinisuvacah-smigal/ пише Суспільне.
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05.06.2023 23:53 Відповісти
Ну от тут, я вважаю, що така *****, що *** просциш що відбувається - якраз в тему. А от коли вони про внутрішні питання таке несуть, от тут проблема.
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06.06.2023 00:41 Відповісти
Ця хня відбувається не через завчасно сплановані та взаємоузгоджені дії, а через те що клоуни, хапуги і зрадники дістались влади. Державний апарат іде в разнос..
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06.06.2023 01:02 Відповісти
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06.06.2023 01:04 Відповісти
Сезон 10 Эпизод 3
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06.06.2023 01:14 Відповісти
Складаеться таке враження, що спікер не дурак,
коли каже що «в частности начальное обучение на разных этапах авиационных специалистов.»

Ви ж не очікуєте, що він скаже « сотня пілотів вже е та чекае сігналу»?
Навіщо інформувати русню?

Ось він і каже про « начальник обучение».

Так тримати. Меньше зайвих слів- більше діла.

Залужний свою справу добре знае.
Разм до Перемоги!
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06.06.2023 01:26 Відповісти
В українській мові немає московського льотчика, натомість є летун.
Слово "летун" на 2-4 роки виникло раніше за москальського льотчика.
Чому я про це знаю, а ЦЕНЗОР - ні?
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05.06.2023 23:53 Відповісти
Є "пілот літака".
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05.06.2023 23:58 Відповісти
Так,звичайно ж пілот.
Водії отримують водійські права, і пілоти отримують піллотське посвідчення.
Цікаво, хто такі льотчики чи летуни і які у них посвідчення ?
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06.06.2023 00:59 Відповісти
Хочу тебе розчарувати, слово летун в російській мові теж є. Тому краще льотчик, або пілот.
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06.06.2023 01:07 Відповісти
І правильно, вони вже, як мінімум 2місяця не навчаються. Такщо русня - єслі шо, то не наші пілоти. У нас тільки"кукурузніки"
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05.06.2023 23:56 Відповісти
И кто из вас пиз*обол?
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06.06.2023 00:02 Відповісти
Это тоже деза от Игната, как и о сбитом Калибре, чет не пойму. Ну если тоже самое, то надо читать наоборот.
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06.06.2023 00:08 Відповісти
з десинхронизації пиндёжу владних пиндунів можно завжди оцінити, як йдуть діла в реалі ))
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06.06.2023 00:10 Відповісти
Не поїхали, то не поїхали. Чого ти паришся?
І немає там жодних українських льотчиків.
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06.06.2023 00:11 Відповісти
Влада біполярного розладу...
Коли майже всі події, найвище керівництво коментує прямо протилежно, стає зрозумілим що в керівництві країни повний ******* дисбаланс. Ліва рука незнає що робить права, а замість дупи голова..
Поржалі так поржалі.
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06.06.2023 00:52 Відповісти
Ага. « Поржали»…
Смішно, як…

Краіна бьеться з ворогом, а купка придурків лайнять свою державу.

Виникае питання, хто вони?

Дурні або вороги?
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06.06.2023 01:29 Відповісти
Зеленський вже Людовик 14?
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06.06.2023 02:22 Відповісти
Это правда что кремлевская опг взорвала Каховскую ГЭС ? , какие последствия ?

Is it true that the Kremlin organized crime group blew up the Kakhovskaya hydroelectric power station? , what consequences ?
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06.06.2023 05:54 Відповісти
только что в новостях услышал что правда
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06.06.2023 06:20 Відповісти
Наша ППО знищила
35 з 35 крилатих ракет
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06.06.2023 06:22 Відповісти
https://t.me/Ukraine_365News/54193 ❗️Каховская🇺🇦 ГЭС 🤬🤬россияне взорвали Каховскую ГЭС
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06.06.2023 06:26 Відповісти
Украина не проводила никакие атаки данного квадрата.
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06.06.2023 06:29 Відповісти
русня боясь наступления ВСУ решила самоутопиться
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06.06.2023 07:23 Відповісти
А хіба хто готовиться ?
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06.06.2023 07:24 Відповісти
Подрыв дамбы будет катастрофой с невероятным количеством жертв, https://news.liga.net/politics/news/kahovskaya-ges-podryv-damby-budet-katastrofoy-no-togda-rf-otrejet-vodu-v-krym-danilov говорит секретарь СНБО https://file.liga.net/persons/danilov-aleksey Алексей Данилов . Это навредит и самим оккупантам - о подаче воды в оккупированный Крым можно забыть на годы.
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06.06.2023 06:51 Відповісти
Про подачу води думали лише Зеля, Данілов та ОП.
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06.06.2023 07:22 Відповісти
Карта возможного затопления левобережья Херсонской области после https://kherson-news.ru/society/2023/06/06/141056.html подрыва Каховской ГЭС.
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06.06.2023 07:09 Відповісти
Это такой полудурок этот Игнат которого надо еще поискать. Не знаешь лучше промолчи сволочь тупая.
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06.06.2023 07:18 Відповісти
сабака лаяла на дядю фраера
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06.06.2023 07:20 Відповісти
06:40

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/6/7405480/ Силы обороны сбили вражеский вертолет Ка-52
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06.06.2023 07:19 Відповісти
Олешки подтопит полностью , Херсон частично
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06.06.2023 07:30 Відповісти
No Comment
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06.06.2023 07:39 Відповісти
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06.06.2023 07:40 Відповісти
Разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС. Идет каскадное разрушение станции. Экстренные службы сообщили журналистам, что в зоне подтопления могут оказаться 80 населенных пунктов.
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06.06.2023 08:07 Відповісти
Станция разрушена полностью и восстановлению не подлежит.
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06.06.2023 12:25 Відповісти
Цензор , как всегда спит ! Проспал 24 февраля 2022 начало нападения , теперь проспал подрыв Каховской плотины ! Уже во всех западных сми об этом пишет , а Цензор и в ус не дует что происходит под носом ...
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06.06.2023 08:15 Відповісти
не просинайся ще зарано ,трохи ще поспи
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06.06.2023 08:23 Відповісти
и не торопитесь... у нас же еще много водохранилищ......
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06.06.2023 08:22 Відповісти
там надежное ПВО
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06.06.2023 08:24 Відповісти
дурень думкою багатие
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06.06.2023 08:35 Відповісти
Спокойно, літаки F-16 будут над Украиной летать уже через месяц-полтора. А это лишь информация для врага..
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06.06.2023 08:47 Відповісти
 
 