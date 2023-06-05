Перші групи українських пілотів вже вирушили на навчання до Британії, - Шмигаль

Україна вже направила до Британії перші групи своїх пілотів. Там вони пройдуть навчання з керування винищувачами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у телеграмі.

Глава уряду розповів, що він провів зустріч із міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Головними темами стали збройна підтримка, відновлення країни та інтеграція до НАТО.

"Подякував за непохитну підтримку. За лідерство у створенні "коаліції винищувачів" та за готовність навчати наших пілотів. Перші групи вже відправлені до Британії", - написав Шмигаль.

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Він також додав, що на полі бою ЗСУ переформатовуються під стандарти НАТО і під час саміту організації Україна має почути меседжі про наше майбутнє в Альянсі.

Шмигаль розповів, що він закликав британського міністра посилити санкції проти Росії, зокрема щодо експорту товарів подвійного призначення.

"Вітаємо участь Британії у швидкій відбудові. Зокрема, у відновленні шести мостів на Київщині та застосуванні інструментів UKEF. Сподіваємося на швидку розробку компенсаційного механізму. Росія має заплатити за все зруйноване", - додав прем'єр.

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