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Перші групи українських пілотів вже вирушили на навчання до Британії, - Шмигаль

f-16

Україна вже направила до Британії перші групи своїх пілотів. Там вони пройдуть навчання з керування винищувачами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у телеграмі.

Глава уряду розповів, що він провів зустріч із міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Головними темами стали збройна підтримка, відновлення країни та інтеграція до НАТО.

"Подякував за непохитну підтримку. За лідерство у створенні "коаліції винищувачів" та за готовність навчати наших пілотів. Перші групи вже відправлені до Британії", - написав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчання українських пілотів на F-16 займе менше 6 місяців, - Повітряні сили

Він також додав, що на полі бою ЗСУ переформатовуються під стандарти НАТО і під час саміту організації Україна має почути меседжі про наше майбутнє в Альянсі.

Шмигаль розповів, що він закликав британського міністра посилити санкції проти Росії, зокрема щодо експорту товарів подвійного призначення.

"Вітаємо участь Британії у швидкій відбудові. Зокрема, у відновленні шести мостів на Київщині та застосуванні інструментів UKEF. Сподіваємося на швидку розробку компенсаційного механізму. Росія має заплатити за все зруйноване", - додав прем'єр.

Також читайте: Україні необхідно 120 винищувачів, - Резніков

Автор: 

літак (2901) навчання (578) Шмигаль Денис (4572) відбудова (354) Клеверлі Джеймс (78)


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Топ коментарі
+6
шмыгаль то каким боком до этого вопроса? шапито 95 везде сунет свое рыло. военные дела оставьте для военных
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05.06.2023 18:59
+4
Добре що в нас є Шмигаль, який нам усе розповідає про військові справи...
Мабуть Резніков десь зайнятий - з яйцями розбирається.
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05.06.2023 19:00
+2
https://www.wsj.com/articles/u-s-firms-raise-corruption-concerns-in-legal-battle-over-ukraine-grain-deal-91b4b0de?st=go8p31s05lua9sr&mod=e2tw У Wall Street Journal вчора вийшла розгромна стаття про українську корупцію. Там прямий натяк на уряд.
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05.06.2023 19:08
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З "демілітарізацією" України зрозуміло. Шо там в нас по "денацифікації"?
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05.06.2023 18:58 Відповісти
шмыгаль то каким боком до этого вопроса? шапито 95 везде сунет свое рыло. военные дела оставьте для военных
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05.06.2023 18:59 Відповісти
только ткаченко и гутцайт почему-то пока молчат.
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05.06.2023 19:04 Відповісти
Добре що в нас є Шмигаль, який нам усе розповідає про військові справи...
Мабуть Резніков десь зайнятий - з яйцями розбирається.
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05.06.2023 19:00 Відповісти
Вазамніл себе Ріші Сунаком , назва ж посад співпадає. А може нарешті ВР візьме владу в свої руки й Прем'єр стане вагомим органом влади , не Шмигаль звичайно , й не Єрмак точно ...
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05.06.2023 20:28 Відповісти
О смішний, вже по інтернету гуляє відео як наші пілоти на і скидають бомби на тренуваннях, а воно тільки зараз проснулось!!!! Ви там вирішить коли і що і кому казати!!!!
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05.06.2023 19:08 Відповісти
....на ефках скидають.....!!!!
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05.06.2023 19:11 Відповісти
Откуда у бритов эфки?
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05.06.2023 19:43 Відповісти
Я ж не казав де, а що вже працюють н ф-16!!! Судячи з відео в штатах!!!!
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05.06.2023 21:49 Відповісти
Ну, так надо давать соответствующие ссылки в подтверждение инфы.
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06.06.2023 00:30 Відповісти
Ютуб маєш, зайди і набери!!!!!
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06.06.2023 10:12 Відповісти
https://www.wsj.com/articles/u-s-firms-raise-corruption-concerns-in-legal-battle-over-ukraine-grain-deal-91b4b0de?st=go8p31s05lua9sr&mod=e2tw У Wall Street Journal вчора вийшла розгромна стаття про українську корупцію. Там прямий натяк на уряд.
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05.06.2023 19:08 Відповісти
Дякуємо, Британіє.
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05.06.2023 19:21 Відповісти
Якщо за навчання українських пілотів взявся прем'єр, то за економіку України вже пора , мабуть, братись Генералам!)
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05.06.2023 19:30 Відповісти
Придурок забув викласти список пілотів! Та хочеться прикрити власну нікчемнісь?
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05.06.2023 19:32 Відповісти
 
 