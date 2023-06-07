Хочу відзначити наших Героїв під Бахмутом. Дякую за рух вперед, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський відзначив просування Сил Оборони під Бахмутом та назвав бригади, які це здійснюють.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.
Під час свого вечірнього зведення 6 червня Зеленський зазначив: "Україна поверне все своє. І примусить Росію заплатити за скоєне.
Слава всім нашим людям, які воюють і працюють заради нашої держави й нашого народу!
Окремо, як і вчора, хочу відзначити сьогодні наших героїв на Бахмутському напрямку… Молодці, воїни! 3-тя окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую вам! Дякую за рух уперед!"
Топ коментарі
+19 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар07.06.2023 01:56
+10 Старый зольдат
показати весь коментар07.06.2023 05:28
+7 Андрій Канцір d3dac695
показати весь коментар07.06.2023 06:16
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Будь ласка, зачекайте...
Такої помилки наш нарід ще не робив.
Ще ніхто так зухвало не продавав країну і після не ставав хєроєм.
Я в шоці з цього витка нашої історії.
А то що аони прирікли 100 000 мінімум тільки в Маріуполі - то нічого, бо то 'далеко'. Тепер Каховська ГЕС і триндєц одному з основних напряиків економіки (після металургії звісно), то не ці пі-ри, то тільки ху...ло винен. Так ніби не незрозуміло було до тепер, чи історія не містила тої інформації, чи не говорили їм ушльопкам то 5 років до 2019-го.
І скажіть хтось, що народ не отримує те на що заслуговує ???
А какая разница, хоть паржом? Так, 73%-ні?
Ви поклали початок розрухи Україні
Пропоную у наступні преЗЕденти висунути президентського спіч-райтера -- хлопець і в політиці, і в інших справах розуміється, і правильні слова пише.