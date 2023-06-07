Хочу відзначити наших Героїв під Бахмутом. Дякую за рух вперед, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив просування Сил Оборони під Бахмутом та назвав бригади, які це здійснюють.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

Під час свого вечірнього зведення 6 червня Зеленський зазначив: "Україна поверне все своє. І примусить Росію заплатити за скоєне.

Слава всім нашим людям, які воюють і працюють заради нашої держави й нашого народу!

Окремо, як і вчора, хочу відзначити сьогодні наших героїв на Бахмутському напрямку… Молодці, воїни! 3-тя окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую вам! Дякую за рух уперед!"

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