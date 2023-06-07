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Зеленський (22411) Бахмут (1557) 57 окрема мотопіхотна бригада (103) 3 Окрема штурмова бригада (360)

Хочу відзначити наших Героїв під Бахмутом. Дякую за рух вперед, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив просування Сил Оборони під Бахмутом та назвав бригади, які це здійснюють.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

Під час свого вечірнього зведення 6 червня Зеленський зазначив: "Україна поверне все своє. І примусить Росію заплатити за скоєне.

Слава всім нашим людям, які воюють і працюють заради нашої держави й нашого народу!

Окремо, як і вчора, хочу відзначити сьогодні наших героїв на Бахмутському напрямку… Молодці, воїни! 3-тя окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую вам! Дякую за рух уперед!"

Також читайте: Знищення ворога триває, ЗСУ рухаються вперед під Бахмутом, - Сирський

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Топ коментарі
+19
Поки ти відзначав воїнів у відосику, в моєму будинку прості люди з невеличкими зарплатами на прохання бійців вкотре закрили збір на якісний (відповідно дорогий) тепловізор, а збирати стає дедалі важче, бо твої покидьки типу Шмигаля роблять усе можливе, аби людям не було за що закривати ці збори. ЗЕкоманді головне, аби добре було олігархам, чиновникам та суддям з їх пенсіями в понад сто тисяч (щоб вони усі повиздихали, тварюки ненажерливі).
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07.06.2023 01:56
+10
По этому случаю ордена кошевому, пикалову и кацапу жидкову не вручил? Или вручил на тихоря?
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07.06.2023 05:28
+7
Цей наркоман вже з його єрмаками вже весь світ дістав. Всіх, окрім наших 'розумних' виборців. У них дєрьмак - незамінимий менеджер, падляк - розумний чувак (читаємо інтервью 2012 року), обдристович - експерд....
А то що аони прирікли 100 000 мінімум тільки в Маріуполі - то нічого, бо то 'далеко'. Тепер Каховська ГЕС і триндєц одному з основних напряиків економіки (після металургії звісно), то не ці пі-ри, то тільки ху...ло винен. Так ніби не незрозуміло було до тепер, чи історія не містила тої інформації, чи не говорили їм ушльопкам то 5 років до 2019-го.
І скажіть хтось, що народ не отримує те на що заслуговує ???
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07.06.2023 06:16
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По Бахмутському напрямку просування дійсно потужні, кількість знищеної бронетехніки та інших засобів ворога за останні четверо діб вже на сотні, тому підтвердження. Походу наступ вже починається.
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07.06.2023 01:30 Відповісти
Поки ти відзначав воїнів у відосику, в моєму будинку прості люди з невеличкими зарплатами на прохання бійців вкотре закрили збір на якісний (відповідно дорогий) тепловізор, а збирати стає дедалі важче, бо твої покидьки типу Шмигаля роблять усе можливе, аби людям не було за що закривати ці збори. ЗЕкоманді головне, аби добре було олігархам, чиновникам та суддям з їх пенсіями в понад сто тисяч (щоб вони усі повиздихали, тварюки ненажерливі).
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07.06.2023 01:56 Відповісти
По этому случаю ордена кошевому, пикалову и кацапу жидкову не вручил? Или вручил на тихоря?
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07.06.2023 05:28 Відповісти
Чмо вонюче.
Такої помилки наш нарід ще не робив.
Ще ніхто так зухвало не продавав країну і після не ставав хєроєм.
Я в шоці з цього витка нашої історії.
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07.06.2023 06:07 Відповісти
Цей наркоман вже з його єрмаками вже весь світ дістав. Всіх, окрім наших 'розумних' виборців. У них дєрьмак - незамінимий менеджер, падляк - розумний чувак (читаємо інтервью 2012 року), обдристович - експерд....
А то що аони прирікли 100 000 мінімум тільки в Маріуполі - то нічого, бо то 'далеко'. Тепер Каховська ГЕС і триндєц одному з основних напряиків економіки (після металургії звісно), то не ці пі-ри, то тільки ху...ло винен. Так ніби не незрозуміло було до тепер, чи історія не містила тої інформації, чи не говорили їм ушльопкам то 5 років до 2019-го.
І скажіть хтось, що народ не отримує те на що заслуговує ???
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07.06.2023 06:16 Відповісти
Крім Металургії? Арселор вже зупинився, чекають який рівень у водосховищі залишиться, Нікопольський феросплавний - суттєво зменшить виробництво, Запорізький феросплавний - під великим питанням.
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07.06.2023 09:19 Відповісти
"Часовню тоже я развалил?..."
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07.06.2023 10:23 Відповісти
Ні, боте, ти поки що пишеш різну фігню, підтримуючи найвеличнішого.
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07.06.2023 11:07 Відповісти
я підтримую Україну, а не політиків. А ти, свіжезареєстроване ніщо, до вечора само розсмокчешся.
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07.06.2023 11:11 Відповісти
Ненавижу гундосу суку
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07.06.2023 07:24 Відповісти
І слова правильні, і новини приємні, але нічого крім огиди ця тварюка не викликає. УКРАЇНА плаче гіркими сльозами та спливає кров"ю тому, що ТОЙ хто називав її ПОВІЄЮ, зараз СТАВ її цинічним СУТЕНЕРОМ.
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07.06.2023 08:49 Відповісти
Все почалося з розмінування Чонгару.... і ось що маємо тепер

А какая разница, хоть паржом? Так, 73%-ні?

Ви поклали початок розрухи Україні
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07.06.2023 10:39 Відповісти
Вчора спробував подивитись його прес-конференцію... Питання журналістів я розумів, а от те, що відповідав Президент України... потік свідомості. Як там журналісти щось могли зрозуміти -- велика загадка.

Пропоную у наступні преЗЕденти висунути президентського спіч-райтера -- хлопець і в політиці, і в інших справах розуміється, і правильні слова пише.
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07.06.2023 10:43 Відповісти
Не забудь відзначити нагородами Баканова,Єрмака,Татарова,Стефанчука і Демченка. То дійсно "Герої",бо зуміли дістатися найвищих щаблів влади,при цьому шкодять Україні,кришують корупціонерів,вірніше очолили корупцію,кришують московський патріархат і спокійно жирують.Дійсно "герої"..
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07.06.2023 11:02 Відповісти
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07.06.2023 11:33 Відповісти
 
 