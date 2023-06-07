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бізнес (1899) Зеленський (22411) податкова (698)

Якщо податківці охреніли - я розберуся, - Зеленський про допомогу бізнесу

зеленський

Президент Володимир Зеленський пообіцяв вирішити питання щодо тиску на бізнес з боку податкової.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у вівторок, 6 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Представники преси запитали президента про конкретні кроки, які влада робить, щоб підприємці не виїжджали з країни через високі податки та інші перепони.

"Всі деталі мені невідомі. Я більше займаюся сьгодні міжнародною політикою і зброєю, скажу вам відверто. Всі економічні виклики - це дуже важливо для мене. Якщо є питання до податківців і вони охреніли - я розберусь", - відповів президент.

Читайте: Кабмін спростив реєстрацію податкових накладних для бізнесу, – Гетманцев

Він також пообіцяв, що "поставить завтра це питання", не уточнивши при цьому, перед ким саме.

"Якщо щось відбувається не за законом, то давайте будемо розбиратися. Завтра поставлю це питання", - сказав Зеленський.

Також читайте: У країну повернулося звичне ставлення до бізнесу як до "дійної корови", - Федерація роботодавців України

Цензор.НЕТ просить читачів-підприємців розказати про неправомірне блокування податкових накладних, а також про труднощі з їх розблокуванням. Якщо ваш бізнес або компанія, у якій ви працюєте, зіткнулися з цими та іншими проблемами - зв’яжіться з редакцією електронною поштою [email protected]. В темі листа вкажіть "Блокування податкових накладних".

За потреби ми гарантуємо вам анонімність.

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Топ коментарі
+63
Значит бизнесу совсем будет хана(((
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07.06.2023 08:59
+55
Сказав сутенер! Україна зараз спливає кров"ю та плаче гіркими сльозами тому, що той поц, який називав її повією, зараз став її сутенером.
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07.06.2023 09:01
+54
Чекаєм результатів роботи комісії Київської міської ради по використанню коштів в сумі 1,2 млрд. грн., виділених нею на облаштування бомбосховищ та забезпечення безпеки киян 10-ма РДА, призначених Зеленським... Дуже цікава може бути ситуація...,
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07.06.2023 09:05
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Значит бизнесу совсем будет хана(((
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07.06.2023 08:59 Відповісти
Гетьманцев - РАШИСТСЬКА МРАЗОТА ПОВИННА УТІЛІЗУВАТИСЬ !
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07.06.2023 10:13 Відповісти
А 9 слуг народу Києва не охреніли з коштами на бомбосховища? Чи про це неможливо уявити
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07.06.2023 09:00 Відповісти
Чекаєм результатів роботи комісії Київської міської ради по використанню коштів в сумі 1,2 млрд. грн., виділених нею на облаштування бомбосховищ та забезпечення безпеки киян 10-ма РДА, призначених Зеленським... Дуже цікава може бути ситуація...,
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07.06.2023 09:05 Відповісти
Якщо Найвеличніший взяв це під особистий контроль, то охреніємо ми.
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07.06.2023 09:16 Відповісти
нє, під гєть манцєвскій.
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07.06.2023 09:23 Відповісти
Ми вже давно охрініваємо від цього зеленого шапіто
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07.06.2023 09:47 Відповісти
Сказав сутенер! Україна зараз спливає кров"ю та плаче гіркими сльозами тому, що той поц, який називав її повією, зараз став її сутенером.
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07.06.2023 09:01 Відповісти
Люто плюсую+++++.Наче мою дуже давню думку прочитали.
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07.06.2023 09:04 Відповісти
Взял под личный контроль?
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07.06.2023 09:01 Відповісти
ща бакану подзвонить 😂😂😂
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07.06.2023 09:01 Відповісти
А головнии податківець нахрена - це иого парафія -- не справляється -- пішов нах -- ти до Резнікова додивись - які там в нього яиця .
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07.06.2023 09:02 Відповісти
Вони давно вже охреніли, ці небожителі
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07.06.2023 09:02 Відповісти
У "податківці охреніли" є конкретне прізвище, але то свій...
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07.06.2023 09:02 Відповісти
Охренели те, кто рубает капусту сам по себе, а вот те, кто пишет свои желания на листочке бумаги и делится с властью (через Гетманцева) - то свои...
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07.06.2023 09:24 Відповісти
Знову бере "под лічний контроль". Це вже не раз було, і жодного разу нічого доброго.
Отже, тепер бізнесу хана.
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07.06.2023 09:02 Відповісти
Наш батька підростає. Щось на зразок бульбопюрера.Найсвітліший приїде і все "парішає".Як ви же остогидли, зелені скотиняки.
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07.06.2023 09:32 Відповісти
Такий грізний ще й ніжками тупотить.
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07.06.2023 09:02 Відповісти
То він увагу відволікає.
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07.06.2023 13:05 Відповісти
Якщо є питання до податківців і вони охреніли -беня розбереться, - відповів президент.
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07.06.2023 09:04 Відповісти
Собирай ставку.
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07.06.2023 09:04 Відповісти
Чудовий комент!
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07.06.2023 13:07 Відповісти
питання не втому що податки зависокі. по хорошому їх треба ще більше підняти, до рівня 35%.

питання в тому що податки несправедливі - одні платять а инші уникають. і хабарі повсюди. як наслідок, бізнес застосовує схеми уникання податків перетворюючи величезні заводи та фабрики в податкових пігмеїв та карликів.

але через те що податки приховуються від народу ніхто не знає хто і скільки краде і в результаті ми самі своїми руками дозволяємо нас обкрадати.

СПЛАТА ПОДАТКІВ ПОВИННА БУТИ ПУБЛІЧНОЮ, УВЕСЬ БІЗНЕС БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ ПОВИНЕН ВІДКРИТИ СВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ЩОБ НАРОД ВЗНАВ ЯК ПІДПРИЄМЦІ ДУРЯТЬ ЛЮДЕЙ.
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07.06.2023 09:06 Відповісти
ВСІ ПОВИННІ РОБИТИ ВСЕ ПО ЧЕСНОМУ І НЕ ПРАЦЮВАТИ НА ВОРОГІВ.
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07.06.2023 09:17 Відповісти
в бізнесі нема слова ЧЕСНІСТЬ.

є слово ЗИСК. і є слово РЕПУТАЦІЯ.
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07.06.2023 09:22 Відповісти
Ви про комерційну таємницю чули, про конкуренцію? Ви хоч знаєте що таке податкова накладна і яка в ній вказується інформація?? Звичайно ж ні, бо у вас про бізнес чисто совкові уявлення.
Коли куховарка починає керувати країною, то на кухні зникає їжа..
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07.06.2023 09:39 Відповісти
ви нібельмеса не знаєте а туди ж - ліпите ярлики.

я прекрасно знаю і про комерційну і про банківську таємницю і про реквізити податкової та звичайної накладної.

а тепер, власне, про предмет розмови.

я говорив про декларацію. якого хріна ви приплели податкову накладну?

треба декларації підприємців та юросіб зробити публічними по анальогії з прозорро.

ефект буде такий самий - це не зупинить розкрадання але зробить розкрадання публічним і вся країна знатиме особливо сусіди скільки краде конкретний підприємець.
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10.06.2023 12:32 Відповісти
Мдаа, це вже підприємцям і не тільки треба готуватися до економічної війни з зеленою владою. Бо все що обіцяє боневтік виходить навпаки і вилазить боком для людей!
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07.06.2023 09:07 Відповісти
аж не смішно
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07.06.2023 09:07 Відповісти
В мене , на городі колради "ахрінєлі" та маніліоз на деревах "озвірєл" - зеля , *** , айда до мене , розбирися хлопче !
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07.06.2023 09:07 Відповісти
Ти вже багато з чим розбирався. Зелене тріпло.
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07.06.2023 09:08 Відповісти
З лярдом посаджених дерев - вже розібрався? 4 роки при владі - не в курсі? Нахрена тоді куча держслужбовців якщо ти не в курсі!
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07.06.2023 09:08 Відповісти
Охрініли не тільки меншовики: https://twitter.com/censor_net/status/1666180226114568192
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07.06.2023 09:09 Відповісти
Ну не дебіл? Ти шо, **********, чи що? Розбереться він, йди на піаніно грай, чучело! У президента є чітко окреслене коло повноважень, і розборки з податковою аж ніяк туди не попадають! Ти випадково януковощу не син? Херант, ***, черговий!
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07.06.2023 09:09 Відповісти
Якщо Президент почне розбиратись з охренівшими,то хто залишиться в ОПУ та КМУ?За депутатів ВРУ я взагалі мовчу.
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07.06.2023 09:09 Відповісти
З Гетьманцевим, паскудо, розберись?
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07.06.2023 09:10 Відповісти
"Вийди отсюда, розбійнику! Погано чуєш мене?"- цитати видатних лідерів **********.
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07.06.2023 09:10 Відповісти
... ще одна обіцянка ніпрощо від генератора випадкових слів. з ким він розбереться, з бізнесом?
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07.06.2023 09:10 Відповісти
Розбиральщик сраний. А папа Коломойша дозволив? Су..ка. Ти привів горе в Україну. Закрий ***** вже., гнида
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07.06.2023 09:11 Відповісти
Піди Вава, розберися з податківцями - принеси Гетьманцеву кави і почисть йом черевики.
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07.06.2023 09:11 Відповісти
Батюшка царь нас спасьот?
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07.06.2023 09:11 Відповісти
Вилізло куйлопктало, розберун. Вже нарозбиравмя
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07.06.2023 09:13 Відповісти
Лукашенчиновщою *******...
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07.06.2023 09:16 Відповісти
Со своей "зе-******" разберись, которые охренели. Воруют наверное побольше чем все предыдущие "власти".
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07.06.2023 09:19 Відповісти
любу країну,США,Ізраїль ,Сінгапур і т.ді т.п , любий світовий банк,економічну систему, любу міжнародну організацію ЄС,чи то НАТО можна за пару років , не тільки знищити із середини ,допустивши до їх управління щось на подобу"зеленої омели",котра рясно "зазеленіла " на українському дереві ,починаючи з 2019 року і витягує з жадність із неї останні життєво-необхідні сили. Вже "зелена пліснява " із тарифами для українського народу, розібрався разом з "гаманцями" куйла .
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07.06.2023 09:21 Відповісти
Короче, инвест-няни от Зе-власти бизнесу не зашли....
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07.06.2023 09:22 Відповісти
Ну якщо ЗЕ охрінів від безкарності то чому не можна охрінівати його бидлочиновникам ?
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07.06.2023 09:22 Відповісти
Трепло
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07.06.2023 09:23 Відповісти
Ти вже розібрався з Бакановим,Єрмаком,Татаровим,Вовком,Демченком і т.д.
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07.06.2023 09:24 Відповісти
Цей ******* в голову циркач вже ******. Тільки шоу і відосіки. Складається таке враження, що посада президента України - це те саме що посада блогера.
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07.06.2023 09:28 Відповісти
та там сам зе вже давно охренів, заразом зі своєю кватральною шайкою. і хто розбереться?
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07.06.2023 09:28 Відповісти
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07.06.2023 09:29 Відповісти
Стільки є слів...Нащо казати "охреніли"? Як дитині 7 років пояснити значення слова?
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07.06.2023 09:30 Відповісти
Зєля застрелить. То буде найкраща допомога Україні
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07.06.2023 09:31 Відповісти
Фарисей
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07.06.2023 09:31 Відповісти
Сам принцип " царя усьо порешает" сильно віддає московщиною.
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07.06.2023 09:33 Відповісти
де-юре країна від цього принципу відійшла - з 2014 р. у нас парламентсько-президентська форма правління, але чомусь всі хочуть бути гетьманом
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07.06.2023 10:23 Відповісти
Гетьманцев працює по розвалу економіки 4 рокі, ЗеЙобик його не помічає.
Брешіть як дихає. Тільки дострокові вибори, ЗеКа-Геть!!!
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07.06.2023 09:37 Відповісти
Як розбереться? Почне платити податки? З офшорів вилізе? Чи слугу фсбешника Сівковича - Гетьманцева звільнить?
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07.06.2023 09:38 Відповісти
***** піздець, і це президент воюючуї Держави ? На ветці у Бутусова, деякі дописувачів кажуть ,що треба разбираться після війни , але с таким Головою Держави в мене сумнів, чи настане цей час , .....
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07.06.2023 09:40 Відповісти
Податківці охреніли не вчора і не з власної ініціативи. Про тіньовий рульож податківцями такого собі крота кацапських спецслужб Гєтманцева останні три роки не писав лише лінивий. Зєлєнскій три роки бавився у жирафа, який через довгу шию отримує ініормацію про те, що діється на землі зі значною затримкою. І цією довгою шиєю є такий собі младорегіонал Єрмак.
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07.06.2023 09:41 Відповісти
Та ладно звільнить податкову від впливу Гетьманцева який добиває нашу економіку....
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07.06.2023 09:50 Відповісти
разбиратель фуев
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07.06.2023 09:51 Відповісти
Займається він...
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07.06.2023 09:51 Відповісти
Полярна лисиця бізнесу
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07.06.2023 09:52 Відповісти
Больше полугода беспредел под чутким руководством Гетьманцева с налоговыми накладными и... о чудо! Президент что-то услышал от журналистов. А где до это были Шмыгаль и Ермак? Почему не докладывали о критической ситуации вымывания денег у предприятий? Они скромно молчали про целенаправленное удушение экономики. То есть они все в одной связке. ИМ ВСЕМ ЭТО ВЫГОДНО.
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07.06.2023 09:56 Відповісти
Всі економічні виклики - це дуже важливо для мене. Якщо є питання до податківців і вони охреніли - я розберусь", - відповів преπзидент. Джерело:
"Якщо щось відбувається не за законом, то давайте будемо розбиратися. Завтра поставлю це питання", - сказав Зебілленський. Джерело:

хана дЄрмаку, намастить йому ОПу хріном у Феофанії.
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07.06.2023 10:26 Відповісти
рішала
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07.06.2023 09:57 Відповісти
Слуга перетворився на царя, влада на шапіто...
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07.06.2023 10:00 Відповісти
Розбереться?....Значить будуть грабіть .
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07.06.2023 10:01 Відповісти
З Гетьманцевим своїм розберися!!! Клоун...
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07.06.2023 10:04 Відповісти
Рано или поздно они все начинают говорить я я я.
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07.06.2023 10:09 Відповісти
Гетманцева - тупого дурня, хай виженуть для початку.
Тут пишуть, що проблеми з реєстрацією ПН півроку! - Ха, я вас здивую, але цей безпрєдєл уже років 3 триває! А ще чомусь усі забули про Ліцензування зберігання пального - а штраф у 500000 грн ( пів мільйона!!!) за зберігання більше ніж 200 л у каністрах більших ніж 5 л ( п'ять літрів для тих, хто не поняв!!!!!!!!!!!) ніхто не відміняв - просто поки війна це вони ааааставілі на потом, після перемоги
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07.06.2023 10:13 Відповісти
Зарекалась свинья в грязи не валяться
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07.06.2023 10:14 Відповісти
Та шо там розбиратись,двох сабутильників марченка і гетьманцева замінити на толкових людей і все...
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07.06.2023 10:16 Відповісти
Ляльководи- сценаристи у Бубочки кацапські. Типовий сцарь-батюшка, як заПоребриком.

Якщо директору доводиться вирішувати всі питання, то його потрібно гнати з роботи сц.ними ганчірками, бо він не здатен набрати команду професіоналів і налагодити роботу виробництва (держави).
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07.06.2023 10:18 Відповісти
А про Закон 8401 він теж не в курсі...?!
Весь дрібний бізнес уже дві неділі стукає у всі двері влади про продовження Мараторію на перевірки та введення РРО...влада- ані чирик...
А слуги з опзж проголосували цей одіозний закон 8401 в першому читанні...
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07.06.2023 10:18 Відповісти
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07.06.2023 10:25 Відповісти
Та шо ви, приїде пан до холопів і розбереться
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07.06.2023 10:29 Відповісти
А ти не розбирайся. Люди давно розібрались хто і що. Для початку фсбЕшну пику гетЬманцЄва повісь !!!
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07.06.2023 10:40 Відповісти
"Пацан сказал - пацан зделал"
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07.06.2023 10:46 Відповісти
ты уже разобрался, юго-восток теперь с огромными жертвами надо освобождать. Очередь за бизнесом?
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07.06.2023 10:47 Відповісти
ти вже "розібрався" з Україною, яки не героїзм та самопожертва патріотів її вже б не було....зечмо
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07.06.2023 10:48 Відповісти
Поздно… Для таких, как я, поздно. Я 30 лет был в бизнесе, перевидал азировых и саш стаматологов… Недавно закрылся и свалил… Хватит уродоваться в бизнесе и надеяться на уважение от власти за свою работу. Больше половины рабочего времени всегдауходило на попытки отбрыкаться от власти, налоговиков, ментов, конторских и прочей шелупони. Пусть теперь сами работают…
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07.06.2023 11:00 Відповісти
Трансформатор-розбиратор.
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07.06.2023 11:27 Відповісти
Прибереш гетьманцева?!
Не вірю. Хто ж тобі касу зробить?
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07.06.2023 11:31 Відповісти
Не знаю, зайнятий іншим, розберуся, але завтра, пропонував, треба, не чув, щось відбувається і це правда. Ми кормимо, поїмо, забезпечуємо його трусами і шкарпетками, щоб слухати оцей набір слів в різній послідовності замість вирішення проблем держави і суспільства? Може краще порося відгодувати?, хоч шашлику поїмо.
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07.06.2023 11:48 Відповісти
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07.06.2023 11:56 Відповісти
Який, ска, хозяйствєннік...
Да ви всі охреніли і вже давно. Розбирайся.
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07.06.2023 11:57 Відповісти
Судіть по ділах його...
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07.06.2023 12:13 Відповісти
О, от тепер заживемо. А то придумали якісь закони. Воно розбереться.
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07.06.2023 12:19 Відповісти
разбірун мамкін
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07.06.2023 12:20 Відповісти
гетьманцев антиукраінський елемент і не требо довго ро3биратись а то на багатьоx посадаx в краіні особи повя3ані 3 росіею або відверто чи приxовано проросійські 3ато маряна бе3угла робить 3аклики 3нищити пороxоботів
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07.06.2023 12:34 Відповісти
З бакановим с початку розберись.Деге...рат.
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07.06.2023 12:35 Відповісти
Не занесли ?
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07.06.2023 12:47 Відповісти
Виявилось, що не заносили в Офіс проценти?
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07.06.2023 14:18 Відповісти
Зелёная падаль,всякий раз ,когда оно разбирается,становится только хуже
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07.06.2023 14:55 Відповісти
 
 