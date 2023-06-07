Якщо податківці охреніли - я розберуся, - Зеленський про допомогу бізнесу
Президент Володимир Зеленський пообіцяв вирішити питання щодо тиску на бізнес з боку податкової.
Про це він сказав під час спілкування із журналістами у вівторок, 6 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Представники преси запитали президента про конкретні кроки, які влада робить, щоб підприємці не виїжджали з країни через високі податки та інші перепони.
"Всі деталі мені невідомі. Я більше займаюся сьгодні міжнародною політикою і зброєю, скажу вам відверто. Всі економічні виклики - це дуже важливо для мене. Якщо є питання до податківців і вони охреніли - я розберусь", - відповів президент.
Він також пообіцяв, що "поставить завтра це питання", не уточнивши при цьому, перед ким саме.
"Якщо щось відбувається не за законом, то давайте будемо розбиратися. Завтра поставлю це питання", - сказав Зеленський.
Цензор.НЕТ просить читачів-підприємців розказати про неправомірне блокування податкових накладних, а також про труднощі з їх розблокуванням. Якщо ваш бізнес або компанія, у якій ви працюєте, зіткнулися з цими та іншими проблемами - зв’яжіться з редакцією електронною поштою [email protected]. В темі листа вкажіть "Блокування податкових накладних".
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Будь ласка, зачекайте...
Отже, тепер бізнесу хана.
питання в тому що податки несправедливі - одні платять а инші уникають. і хабарі повсюди. як наслідок, бізнес застосовує схеми уникання податків перетворюючи величезні заводи та фабрики в податкових пігмеїв та карликів.
але через те що податки приховуються від народу ніхто не знає хто і скільки краде і в результаті ми самі своїми руками дозволяємо нас обкрадати.
СПЛАТА ПОДАТКІВ ПОВИННА БУТИ ПУБЛІЧНОЮ, УВЕСЬ БІЗНЕС БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ ПОВИНЕН ВІДКРИТИ СВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ЩОБ НАРОД ВЗНАВ ЯК ПІДПРИЄМЦІ ДУРЯТЬ ЛЮДЕЙ.
є слово ЗИСК. і є слово РЕПУТАЦІЯ.
Коли куховарка починає керувати країною, то на кухні зникає їжа..
я прекрасно знаю і про комерційну і про банківську таємницю і про реквізити податкової та звичайної накладної.
а тепер, власне, про предмет розмови.
я говорив про декларацію. якого хріна ви приплели податкову накладну?
треба декларації підприємців та юросіб зробити публічними по анальогії з прозорро.
ефект буде такий самий - це не зупинить розкрадання але зробить розкрадання публічним і вся країна знатиме особливо сусіди скільки краде конкретний підприємець.
Брешіть як дихає. Тільки дострокові вибори, ЗеКа-Геть!!!
"Якщо щось відбувається не за законом, то давайте будемо розбиратися. Завтра поставлю це питання", - сказав Зебілленський. Джерело:
хана дЄрмаку, намастить йому ОПу хріном у Феофанії.
Тут пишуть, що проблеми з реєстрацією ПН півроку! - Ха, я вас здивую, але цей безпрєдєл уже років 3 триває! А ще чомусь усі забули про Ліцензування зберігання пального - а штраф у 500000 грн ( пів мільйона!!!) за зберігання більше ніж 200 л у каністрах більших ніж 5 л ( п'ять літрів для тих, хто не поняв!!!!!!!!!!!) ніхто не відміняв - просто поки війна це вони ааааставілі на потом, після перемоги
Якщо директору доводиться вирішувати всі питання, то його потрібно гнати з роботи сц.ними ганчірками, бо він не здатен набрати команду професіоналів і налагодити роботу виробництва (держави).
Весь дрібний бізнес уже дві неділі стукає у всі двері влади про продовження Мараторію на перевірки та введення РРО...влада- ані чирик...
А слуги з опзж проголосували цей одіозний закон 8401 в першому читанні...
Не вірю. Хто ж тобі касу зробить?
Да ви всі охреніли і вже давно. Розбирайся.